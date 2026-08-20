Receta de adobo de conejo

El adobo de conejo es una preparación tradicional de la cocina peruana que destaca por su carne tierna y su intenso aderezo a base de ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo y especias. Es una excelente alternativa a los tradicionales adobos de cerdo o pollo y puede acompañarse con arroz blanco, papa sancochada o ensalada.
¿Qué es el adobo de conejo?
El adobo de conejo consiste en marinar y cocinar lentamente la carne de conejo en una mezcla de ajíes, vinagre, ajo, comino y otras especias. La marinada ayuda a aportar sabor y a mantener la carne jugosa durante la cocción.
Para obtener mejores resultados, se recomienda dejar el conejo marinando varias horas, idealmente durante toda la noche.
Ingredientes
Para 4 personas:
- 1 conejo limpio, cortado en 4 a 6 presas
- 3 cucharadas de ají panca molido
- 1 cucharada de ají amarillo molido
- ½ taza de vinagre tinto
- 4 dientes de ajo molidos
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharada de pasta de tomate, opcional
- 1 cebolla roja grande
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- ½ taza de chicha de jora o cerveza negra
- ½ taza de caldo de pollo o agua
- Sal al gusto
Para acompañar
- 4 papas blancas o amarillas sancochadas
- Arroz blanco
- Salsa criolla
- Ají amarillo o rocoto al gusto
Cómo preparar adobo de conejo
1. Preparar el conejo
Lava y seca bien las presas de conejo. Retira cualquier exceso de grasa y colócalas en un recipiente amplio.
2. Preparar el aderezo
En un recipiente mezcla el ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo, comino, pimienta, orégano, sal y laurel.
Agrega la chicha de jora o cerveza negra y mezcla hasta obtener una marinada uniforme.
3. Marinar el conejo
Coloca las presas dentro de la marinada y asegúrate de que queden bien cubiertas.
Tapa el recipiente y refrigera durante al menos 4 horas. Para conseguir un sabor más intenso, puedes dejarlo marinar durante toda la noche.
4. Sellar la carne
Calienta una olla grande a fuego medio-alto y agrega el aceite vegetal.
Retira las presas de la marinada, reservando el líquido, y dóralas por todos sus lados durante unos minutos.
Este paso ayuda a conservar los jugos de la carne y aporta un sabor más profundo al adobo.
5. Preparar el aderezo
En la misma olla agrega la cebolla roja picada y cocina hasta que esté transparente.
Añade el líquido de la marinada y, si deseas, la pasta de tomate. Mezcla bien y deja cocinar durante unos minutos.
6. Cocinar el conejo
Devuelve las presas de conejo a la olla.
Agrega el caldo o agua, tapa y cocina a fuego bajo durante aproximadamente 45 a 60 minutos, dependiendo del tamaño y la edad del conejo.
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Durante la cocción, revisa el líquido y agrega un poco más de caldo si fuera necesario.
La carne debe quedar tierna y la salsa espesa y bien concentrada.
7. Rectificar el sabor
Prueba la salsa y corrige la sal. Si deseas un adobo más intenso, puedes dejarlo reducir unos minutos sin tapa.
Cómo servir el adobo de conejo
Sirve el conejo caliente acompañado de arroz blanco y papa sancochada. También puedes agregar salsa criolla y un poco de ají para darle mayor intensidad.
Una buena opción es colocar una presa de conejo sobre una porción de arroz, añadir abundante salsa de adobo y acompañar con papa.
Tiempo de preparación y cocción
- Preparación: 20 minutos
- Marinado: 4 horas mínimo
- Cocción: 60 minutos
- Tiempo total: aproximadamente 5 horas 20 minutos
- Porciones: 4 personas
Si el conejo se marina desde la noche anterior, el tiempo de preparación del día siguiente se reduce considerablemente.
Consejos para preparar un buen adobo de conejo
- Marina el conejo durante varias horas para que absorba mejor los sabores.
- El ají panca aporta color y un sabor ligeramente ahumado.
- No cocines el conejo a fuego demasiado alto porque puede quedar seco.
- El vinagre ayuda a aportar el característico sabor del adobo, pero debe utilizarse en una cantidad equilibrada.
- La chicha de jora aporta un toque tradicional; también puedes utilizar cerveza negra.
- Deja reducir la salsa al final para conseguir una textura más espesa y concentrada.
- Si el conejo es joven, puede necesitar menos tiempo de cocción.
¿Qué se puede agregar al adobo?
Puedes añadir cebolla roja, ají amarillo, hierbabuena, orégano o incluso un poco de canela para darle mayor complejidad al aderezo.
Si buscas un sabor más picante, incorpora rocoto o ají amarillo fresco.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo debe marinar el conejo?
Lo recomendable es marinarlo durante al menos 4 horas. Para conseguir un sabor más intenso, puedes dejarlo en refrigeración durante toda la noche.
¿Cómo evitar que el conejo quede seco?
La clave está en cocinarlo lentamente y con suficiente líquido. Evita cocinarlo durante demasiado tiempo a fuego alto.
¿Qué vinagre se utiliza para el adobo?
Puedes utilizar vinagre tinto, que aporta un sabor intenso y combina bien con el ají panca y las especias.
¿Con qué se acompaña el adobo de conejo?
Se puede servir con arroz blanco, papa sancochada, camote, salsa criolla y ají.
¿Se puede utilizar cerveza en lugar de chicha de jora?
Sí. La cerveza negra es una alternativa práctica que aporta cuerpo y un sabor ligeramente tostado a la salsa.
Información nutricional aproximada
Por porción, sin considerar arroz ni acompañamientos:
- Calorías: 390 kcal
- Proteínas: 43 g
- Grasas: 17 g
- Carbohidratos: 12 g
Los valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de las presas y los ingredientes utilizados.
Adobo de conejo, una alternativa a las recetas tradicionales
El adobo de conejo peruano es una preparación ideal para quienes buscan una receta diferente con una carne magra y de buen aporte proteico. La combinación de ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo y especias crea una salsa intensa que acompaña perfectamente a la carne.
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Servido con arroz blanco, papa sancochada y salsa criolla, se convierte en un plato completo y lleno de sabor.
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