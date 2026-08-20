Receta de adobo de conejo

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El adobo de conejo es una preparación tradicional de la cocina peruana que destaca por su carne tierna y su intenso aderezo a base de ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo y especias. Es una excelente alternativa a los tradicionales adobos de cerdo o pollo y puede acompañarse con arroz blanco, papa sancochada o ensalada.

¿Qué es el adobo de conejo?

El adobo de conejo consiste en marinar y cocinar lentamente la carne de conejo en una mezcla de ajíes, vinagre, ajo, comino y otras especias. La marinada ayuda a aportar sabor y a mantener la carne jugosa durante la cocción.

Para obtener mejores resultados, se recomienda dejar el conejo marinando varias horas, idealmente durante toda la noche.

Ingredientes

Para 4 personas:

1 conejo limpio, cortado en 4 a 6 presas

3 cucharadas de ají panca molido

1 cucharada de ají amarillo molido

½ taza de vinagre tinto

4 dientes de ajo molidos

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de orégano seco

2 hojas de laurel

1 cucharada de pasta de tomate, opcional

1 cebolla roja grande

2 cucharadas de aceite vegetal

½ taza de chicha de jora o cerveza negra

½ taza de caldo de pollo o agua

Sal al gusto

Para acompañar

4 papas blancas o amarillas sancochadas

Arroz blanco

Salsa criolla

Ají amarillo o rocoto al gusto

Cómo preparar adobo de conejo

1. Preparar el conejo

Lava y seca bien las presas de conejo. Retira cualquier exceso de grasa y colócalas en un recipiente amplio.

2. Preparar el aderezo

En un recipiente mezcla el ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo, comino, pimienta, orégano, sal y laurel.

Agrega la chicha de jora o cerveza negra y mezcla hasta obtener una marinada uniforme.

3. Marinar el conejo

Coloca las presas dentro de la marinada y asegúrate de que queden bien cubiertas.

Tapa el recipiente y refrigera durante al menos 4 horas. Para conseguir un sabor más intenso, puedes dejarlo marinar durante toda la noche.

4. Sellar la carne

Calienta una olla grande a fuego medio-alto y agrega el aceite vegetal.

Retira las presas de la marinada, reservando el líquido, y dóralas por todos sus lados durante unos minutos.

Este paso ayuda a conservar los jugos de la carne y aporta un sabor más profundo al adobo.

5. Preparar el aderezo

En la misma olla agrega la cebolla roja picada y cocina hasta que esté transparente.

Añade el líquido de la marinada y, si deseas, la pasta de tomate. Mezcla bien y deja cocinar durante unos minutos.

6. Cocinar el conejo

Devuelve las presas de conejo a la olla.

Agrega el caldo o agua, tapa y cocina a fuego bajo durante aproximadamente 45 a 60 minutos, dependiendo del tamaño y la edad del conejo.

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Durante la cocción, revisa el líquido y agrega un poco más de caldo si fuera necesario.

La carne debe quedar tierna y la salsa espesa y bien concentrada.

7. Rectificar el sabor

Prueba la salsa y corrige la sal. Si deseas un adobo más intenso, puedes dejarlo reducir unos minutos sin tapa.

Cómo servir el adobo de conejo

Sirve el conejo caliente acompañado de arroz blanco y papa sancochada. También puedes agregar salsa criolla y un poco de ají para darle mayor intensidad.

Una buena opción es colocar una presa de conejo sobre una porción de arroz, añadir abundante salsa de adobo y acompañar con papa.

Tiempo de preparación y cocción

Preparación: 20 minutos

Marinado: 4 horas mínimo

Cocción: 60 minutos

Tiempo total: aproximadamente 5 horas 20 minutos

Porciones: 4 personas

Si el conejo se marina desde la noche anterior, el tiempo de preparación del día siguiente se reduce considerablemente.

Consejos para preparar un buen adobo de conejo

Marina el conejo durante varias horas para que absorba mejor los sabores.

El ají panca aporta color y un sabor ligeramente ahumado.

No cocines el conejo a fuego demasiado alto porque puede quedar seco.

El vinagre ayuda a aportar el característico sabor del adobo, pero debe utilizarse en una cantidad equilibrada.

La chicha de jora aporta un toque tradicional; también puedes utilizar cerveza negra.

Deja reducir la salsa al final para conseguir una textura más espesa y concentrada.

Si el conejo es joven, puede necesitar menos tiempo de cocción.

¿Qué se puede agregar al adobo?

Puedes añadir cebolla roja, ají amarillo, hierbabuena, orégano o incluso un poco de canela para darle mayor complejidad al aderezo.

Si buscas un sabor más picante, incorpora rocoto o ají amarillo fresco.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo debe marinar el conejo?

Lo recomendable es marinarlo durante al menos 4 horas. Para conseguir un sabor más intenso, puedes dejarlo en refrigeración durante toda la noche.

¿Cómo evitar que el conejo quede seco?

La clave está en cocinarlo lentamente y con suficiente líquido. Evita cocinarlo durante demasiado tiempo a fuego alto.

¿Qué vinagre se utiliza para el adobo?

Puedes utilizar vinagre tinto, que aporta un sabor intenso y combina bien con el ají panca y las especias.

¿Con qué se acompaña el adobo de conejo?

Se puede servir con arroz blanco, papa sancochada, camote, salsa criolla y ají.

¿Se puede utilizar cerveza en lugar de chicha de jora?

Sí. La cerveza negra es una alternativa práctica que aporta cuerpo y un sabor ligeramente tostado a la salsa.

Información nutricional aproximada

Por porción, sin considerar arroz ni acompañamientos:

Calorías: 390 kcal

Proteínas: 43 g

Grasas: 17 g

Carbohidratos: 12 g

Los valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de las presas y los ingredientes utilizados.

Adobo de conejo, una alternativa a las recetas tradicionales

El adobo de conejo peruano es una preparación ideal para quienes buscan una receta diferente con una carne magra y de buen aporte proteico. La combinación de ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo y especias crea una salsa intensa que acompaña perfectamente a la carne.

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Servido con arroz blanco, papa sancochada y salsa criolla, se convierte en un plato completo y lleno de sabor.