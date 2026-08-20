Perú
Agregar Infobae enGoogle

Receta de adobo de conejo

Adobo de conejo peruano con ají panca, ají amarillo, vinagre y especias. Receta jugosa, sabrosa y fácil de preparar

Adobo de conejo
Guardar

El adobo de conejo es una preparación tradicional de la cocina peruana que destaca por su carne tierna y su intenso aderezo a base de ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo y especias. Es una excelente alternativa a los tradicionales adobos de cerdo o pollo y puede acompañarse con arroz blanco, papa sancochada o ensalada.

¿Qué es el adobo de conejo?

El adobo de conejo consiste en marinar y cocinar lentamente la carne de conejo en una mezcla de ajíes, vinagre, ajo, comino y otras especias. La marinada ayuda a aportar sabor y a mantener la carne jugosa durante la cocción.

Para obtener mejores resultados, se recomienda dejar el conejo marinando varias horas, idealmente durante toda la noche.

Ingredientes

Para 4 personas:

  • 1 conejo limpio, cortado en 4 a 6 presas
  • 3 cucharadas de ají panca molido
  • 1 cucharada de ají amarillo molido
  • ½ taza de vinagre tinto
  • 4 dientes de ajo molidos
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharada de pasta de tomate, opcional
  • 1 cebolla roja grande
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • ½ taza de chicha de jora o cerveza negra
  • ½ taza de caldo de pollo o agua
  • Sal al gusto

Para acompañar

  • 4 papas blancas o amarillas sancochadas
  • Arroz blanco
  • Salsa criolla
  • Ají amarillo o rocoto al gusto

Cómo preparar adobo de conejo

1. Preparar el conejo

Lava y seca bien las presas de conejo. Retira cualquier exceso de grasa y colócalas en un recipiente amplio.

2. Preparar el aderezo

En un recipiente mezcla el ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo, comino, pimienta, orégano, sal y laurel.

Agrega la chicha de jora o cerveza negra y mezcla hasta obtener una marinada uniforme.

3. Marinar el conejo

Coloca las presas dentro de la marinada y asegúrate de que queden bien cubiertas.

Tapa el recipiente y refrigera durante al menos 4 horas. Para conseguir un sabor más intenso, puedes dejarlo marinar durante toda la noche.

4. Sellar la carne

Calienta una olla grande a fuego medio-alto y agrega el aceite vegetal.

Retira las presas de la marinada, reservando el líquido, y dóralas por todos sus lados durante unos minutos.

Este paso ayuda a conservar los jugos de la carne y aporta un sabor más profundo al adobo.

5. Preparar el aderezo

En la misma olla agrega la cebolla roja picada y cocina hasta que esté transparente.

Añade el líquido de la marinada y, si deseas, la pasta de tomate. Mezcla bien y deja cocinar durante unos minutos.

6. Cocinar el conejo

Devuelve las presas de conejo a la olla.

Agrega el caldo o agua, tapa y cocina a fuego bajo durante aproximadamente 45 a 60 minutos, dependiendo del tamaño y la edad del conejo.

PUBLICIDAD

Durante la cocción, revisa el líquido y agrega un poco más de caldo si fuera necesario.

La carne debe quedar tierna y la salsa espesa y bien concentrada.

7. Rectificar el sabor

Prueba la salsa y corrige la sal. Si deseas un adobo más intenso, puedes dejarlo reducir unos minutos sin tapa.

Cómo servir el adobo de conejo

Sirve el conejo caliente acompañado de arroz blanco y papa sancochada. También puedes agregar salsa criolla y un poco de ají para darle mayor intensidad.

Una buena opción es colocar una presa de conejo sobre una porción de arroz, añadir abundante salsa de adobo y acompañar con papa.

Tiempo de preparación y cocción

  • Preparación: 20 minutos
  • Marinado: 4 horas mínimo
  • Cocción: 60 minutos
  • Tiempo total: aproximadamente 5 horas 20 minutos
  • Porciones: 4 personas

Si el conejo se marina desde la noche anterior, el tiempo de preparación del día siguiente se reduce considerablemente.

Consejos para preparar un buen adobo de conejo

  • Marina el conejo durante varias horas para que absorba mejor los sabores.
  • El ají panca aporta color y un sabor ligeramente ahumado.
  • No cocines el conejo a fuego demasiado alto porque puede quedar seco.
  • El vinagre ayuda a aportar el característico sabor del adobo, pero debe utilizarse en una cantidad equilibrada.
  • La chicha de jora aporta un toque tradicional; también puedes utilizar cerveza negra.
  • Deja reducir la salsa al final para conseguir una textura más espesa y concentrada.
  • Si el conejo es joven, puede necesitar menos tiempo de cocción.

¿Qué se puede agregar al adobo?

Puedes añadir cebolla roja, ají amarillo, hierbabuena, orégano o incluso un poco de canela para darle mayor complejidad al aderezo.

Si buscas un sabor más picante, incorpora rocoto o ají amarillo fresco.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo debe marinar el conejo?

Lo recomendable es marinarlo durante al menos 4 horas. Para conseguir un sabor más intenso, puedes dejarlo en refrigeración durante toda la noche.

¿Cómo evitar que el conejo quede seco?

La clave está en cocinarlo lentamente y con suficiente líquido. Evita cocinarlo durante demasiado tiempo a fuego alto.

¿Qué vinagre se utiliza para el adobo?

Puedes utilizar vinagre tinto, que aporta un sabor intenso y combina bien con el ají panca y las especias.

¿Con qué se acompaña el adobo de conejo?

Se puede servir con arroz blanco, papa sancochada, camote, salsa criolla y ají.

¿Se puede utilizar cerveza en lugar de chicha de jora?

Sí. La cerveza negra es una alternativa práctica que aporta cuerpo y un sabor ligeramente tostado a la salsa.

Información nutricional aproximada

Por porción, sin considerar arroz ni acompañamientos:

  • Calorías: 390 kcal
  • Proteínas: 43 g
  • Grasas: 17 g
  • Carbohidratos: 12 g

Los valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de las presas y los ingredientes utilizados.

Adobo de conejo, una alternativa a las recetas tradicionales

El adobo de conejo peruano es una preparación ideal para quienes buscan una receta diferente con una carne magra y de buen aporte proteico. La combinación de ají panca, ají amarillo, vinagre, ajo y especias crea una salsa intensa que acompaña perfectamente a la carne.

PUBLICIDAD

Servido con arroz blanco, papa sancochada y salsa criolla, se convierte en un plato completo y lleno de sabor.

Temas Relacionados

peru-recetasperu-gastronomia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Curwen toma radical decisión tras ‘ampay’ de su novia Carla Campos con su amigo en discoteca de Miraflores

El creador de contenido se pronunció luego de las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’ y aseguró que el joven que aparece junto a Carla Campos es su amigo

Curwen toma radical decisión tras ‘ampay’ de su novia Carla Campos con su amigo en discoteca de Miraflores

EE.UU enviará un buque hospital flotante, puentes móviles y kits a Perú para afrontar el fenómeno El Niño

El país norteamericano ha incrementado su influencia en Perú a través de distintas medidas que se aplicarán los próximos meses. Una de ellas irá a prepararse contra el fenómeno El Niño

EE.UU enviará un buque hospital flotante, puentes móviles y kits a Perú para afrontar el fenómeno El Niño

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

El club cusqueño obtuvo una amplia ventaja en el partido de ida (6-1) y buscará asegurar hoy, jueves 20 de agosto, su clasificación en Río de Janeiro

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

El entrenador del cuadro cusqueño recibió una sanción de un año de inhabilitación y una multa superior a 100 mil soles tras realizar comentarios despectivos sobre la Copa de la Liga y el presidente de la FPF, Agustín Lozano

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10

La familia del recordado ‘Ruso’ pide se acelere el proceso contra los implicados para impedir su libertad

Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra: PJ reprograma apelación de sentencia porque su abogado renunció y fiscal desconoce el caso

Martín Vizcarra: PJ reprograma apelación de sentencia porque su abogado renunció y fiscal desconoce el caso

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentan ahora la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Gobierno anuncia más operativos de identificación de extranjeros en situación irregular con apoyo de las FF. AA. para su expulsión del país

‘Chibolín’ habría ofrecido sus influencias a Magaly Medina para sacar a jueza que estaba a punto de sentenciarla

Quién es Óscar Reto, el militar retirado que preside la Cámara de Diputados del Perú

ENTRETENIMIENTO

Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10

Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10

Quién es Curwen, el streamer que defendió a su novia Carla Campos Salazar ante acusaciones de infidelidad: “Es su amigo”

Jazmín Pinedo muestra su casa en Uruguay: así es su nuevo hogar en Punta del Este

Curwen llama ‘miserable’ a Tonino por hablar del ‘ampay’ de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

DEPORTES

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

Sanción contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, quedó suspendida gracias al TAS: el argentino volverá a dirigir en Liga 1

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: Canal TV oficial del partido de vuelta por octavos de Copa Sudamericana 2026

Antonio Rizola advirtió a Facundo Morando previo a los amistosos Perú vs Argentina: “Espero que ponga a su equipo principal”

Alexander Succar regresa al fútbol peruano y ficha por inesperado equipo tras salir campeón en Líbano