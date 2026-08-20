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Más de 1.300 vehículos son llamados a revisión ante posibles riesgos para la seguridad.

El Indecopi detalló las fallas detectadas en unidades de Ford, Audi y Hyundai, así como los canales habilitados por las empresas para que los propietarios puedan conocer si sus vehículos están comprendidos en las campañas

Las empresas proveedoras informaron llamados preventivos por fallas en asientos, cinturones, rieles del techo y sistema de combustible
Las empresas proveedoras informaron llamados preventivos por fallas en asientos, cinturones, rieles del techo y sistema de combustible. Foto: Andina
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La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi informó sobre cinco campañas de revisión que alcanzan a 1.353 vehículos de las marcas Ford, Audi y Hyundai. Las medidas responden a posibles desperfectos que podrían comprometer la seguridad de quienes viajan en las unidades y de otros usuarios de las vías.

Los llamados fueron comunicados por las empresas proveedoras como parte de las acciones preventivas destinadas a reducir eventuales accidentes. Las unidades involucradas corresponden a distintos modelos y años de fabricación, con fallas relacionadas con componentes de los asientos, cinturones de seguridad, rieles del techo y el sistema de combustible.

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Ford concentra la mayor cantidad de vehículos involucrados

Ford reportó tres campañas que, en conjunto, comprenden 1.306 unidades. La primera corresponde a 605 Explorer de los modelos 2016 al 2019, en los que la cubierta del riel del techo podría desprenderse mientras el vehículo se encuentra en movimiento. Esto supondría un riesgo tanto para sus ocupantes como para otros conductores.

Otra alerta alcanza a 468 Ford Explorer de los modelos 2025 y 2026, fabricados en Estados Unidos. Una pieza del asiento de la segunda fila podría haber sido colocada de manera incorrecta, lo que permitiría que este se incline o se desplace inesperadamente durante la conducción y eleve el riesgo de lesiones.

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Ford reportó tres campañas que incluyen 1.306 vehículos, entre ellos 605 Explorer de 2016 a 2019, cuya cubierta del riel del techo podría desprenderse en marcha.
Ford reportó tres campañas que incluyen 1.306 vehículos, entre ellos 605 Explorer de 2016 a 2019, cuya cubierta del riel del techo podría desprenderse en marcha. Foto: Autoland Ford Lima

Una tercera campaña involucra a 233 Ford Explorer modelo 2026, también fabricados en Estados Unidos. Al utilizar el mecanismo que memoriza y ajusta automáticamente la posición del asiento del conductor y los espejos, el respaldo podría reclinarse por completo y ejercer presión o provocar el atrapamiento de una persona ubicada en la segunda fila.

Los propietarios de estas unidades pueden solicitar información a Ford Perú mediante el teléfono 0800-71587 o el correo acfordpe@ford.com.

Audi y Hyundai también presentan alertas

En el caso de Audi, el llamado a revisión comprende 43 vehículos Q5 modelo 2025, fabricados en México. El posible inconveniente está relacionado con el funcionamiento de los cinturones de seguridad delanteros, que podrían tensarse ante un accidente, pero no conservar esa tensión de manera constante.

Esta condición podría disminuir la capacidad de protección del sistema de seguridad y comprometer a los ocupantes en caso de una colisión. Para realizar consultas, los consumidores pueden comunicarse con Audi al (01) 618-5050 o escribir a atencionalcliente@audi.com.pe.

Audi llamó a revisión 43 Q5 modelo 2025 por una falla en los cinturones delanteros que podría impedir mantener la tensión tras un accidente.
Audi llamó a revisión 43 Q5 modelo 2025 por una falla en los cinturones delanteros que podría impedir mantener la tensión tras un accidente. Foto: Top Gear

Por su parte, Hyundai reportó cuatro vehículos correspondientes a los modelos Genesis G90 y G80, fabricados entre 2020 y 2025 en Corea del Sur. Las unidades podrían presentar fugas de combustible y, por la ubicación del tubo de escape, existiría la posibilidad de que se produzca un incendio.

Los usuarios que requieran información sobre esta campaña pueden comunicarse al (01) 613-7777 o enviar un mensaje al correo atencioncliente@gildemeister.pe.

¿Qué es el Sistema de Alertas de Consumo?

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi destinada a informar a los consumidores sobre productos que podrían presentar riesgos no previstos o imprevisibles para su seguridad, su salud o sus bienes.

La información publicada mediante este mecanismo es proporcionada por los propios proveedores y por las autoridades sectoriales competentes. De esta manera, se busca que los consumidores conozcan las medidas adoptadas frente a productos que puedan representar algún riesgo.

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