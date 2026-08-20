Gestión de la salud pública en el nuevo quinquenio

Una gestante recibe la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio en un establecimiento de salud del Ministerio de Salud en Perú.

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Los sistemas de salud enfrentan desafíos cada vez más complejos. El incremento de las enfermedades crónicas, las brechas en el acceso a los servicios y la limitada disponibilidad de recursos demandan replantear la gestión en salud pública. Más allá de ampliar la cobertura o incorporar nuevas tecnologías, el reto para el próximo quinquenio consiste en consolidar una gestión enfocada en resultados que permita mejorar la salud.

Este enfoque requiere fortalecer los sistemas de información para garantizar datos confiables y, sobre todo, oportunos que permitan tomar mejores decisiones en todos los niveles del sistema. Integrar información clínica y administrativa puede ayudar a optimizar procesos, identificar brechas y hacer seguimiento a los programas de salud. Sin embargo, disponer de datos no es suficiente: el verdadero desafío está en convertir esa información en decisiones y acciones que generen mejoras concretas.

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Asimismo, la calidad debe consolidarse como un componente transversal de la gestión sanitaria. Implementar mecanismos permanentes de evaluación, gestión de riesgos y monitoreo de indicadores permite identificar oportunidades de mejora y fortalecer la seguridad del paciente. La incorporación de metodologías de mejora continua favorece la optimización de procesos y contribuye a incrementar la confianza de la población en los servicios de salud.

Otro elemento indispensable es la capacitación continua, el liderazgo de los equipos y la gestión por competencias, que permiten responder con mayor eficacia a las necesidades cambiantes de la población. El desarrollo profesional, acompañado de herramientas adecuadas para la toma de decisiones, constituye un factor determinante para alcanzar mejores resultados institucionales.

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En el próximo quinquenio, la sostenibilidad de la salud pública requerirá menos medidas aisladas y mayor capacidad para consolidar políticas y estrategias que puedan evaluarse, mejorarse y sostenerse en el tiempo. Orientar las decisiones hacia resultados medibles permitirá optimizar los recursos disponibles y generar un mayor impacto en la salud. En un escenario de demanda creciente y recursos limitados, fortalecer la gestión representa una oportunidad para construir un sistema de salud más eficiente, resiliente y centrado en las necesidades de las personas.