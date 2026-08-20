Examen San Marcos 2027-I: conoce el precio, los pasos para la inscripción y todos los detalles

La inscripción se desarrollará por grupos de letras según el apellido del postulante hasta el 9 de octubre de 2026 - Créditos: San Marcos.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dio a conocer las fechas previstas para su examen de admisión 2027-I, cuya evaluación se realizará en cuatro jornadas: 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026.

De acuerdo con las disposiciones establecidas por la universidad, podrán participar los estudiantes que durante el año académico 2026 cursen quinto de secundaria. La convocatoria también comprende a quienes hayan concluido sus estudios a través de la Educación Básica Regular (EBR) o la Educación Básica Alternativa (EBA), siempre que cumplan con los requisitos determinados por la institución.

Asimismo, la UNMSM informó mediante sus redes sociales sobre los costos correspondientes al proceso de inscripción, así como los pasos que deben seguir los postulantes para completar correctamente su registro y participar en la evaluación.

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UNMSM: ¿Cómo acceder al reglamento de admisión 2027-I?

Paso 1

Realiza el pago de S/70 en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma virtual Págalo.pe.

Cuenta: 9516

Monto: S/70

Paso 2

Una vez transcurridas 6 horas hábiles, ingresa al portal de admisión de la UNMSM (https://admision.unmsm.edu.pe/portal/).

Paso 3

Selecciona la opción para descargar el reglamento de admisión y completa los datos solicitados:

Código de operación o secuencia de pago.

Fecha de la operación.

Información requerida por el sistema.

El reglamento será enviado al correo electrónico registrado.

El examen de admisión 2027-I se realizará en cuatro jornadas, programadas para el 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026 - Créditos: San Marcos.

UNMSM: ¿Cómo realizar correctamente la inscripción?

Paso 1

Registra la información solicitada en el portal de admisión de la UNMSM. Luego, recibirás el reglamento en el correo electrónico proporcionado.

Paso 2

Realiza el pago por derecho de inscripción utilizando el DNI del postulante. El trámite puede efectuarse en las agencias del Banco de la Nación o mediante Págalo.pe.

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Número de prospecto: 100000

Paso 3

El costo de inscripción depende del tipo de institución educativa de procedencia:

Institución Educativa Pública: código 9501 — S/400

Institución Educativa Privada: código 9502 — S/800

El pago puede realizarse en una agencia del Banco de la Nación o a través de Págalo.pe.

Paso 4

Después de 6 horas hábiles, vuelve a ingresar al portal de admisión (https://admision.unmsm.edu.pe/portal/) y comienza el proceso de inscripción. Para ello, deberás completar los datos requeridos por la plataforma.

Paso 5

Finalmente, revisa que toda la información consignada sea correcta y selecciona «Registrar inscripción» para completar el procedimiento.

Las fechas del examen estarán distribuidas según las áreas académicas, con Medicina Humana programada para una jornada exclusiva el domingo 25 de octubre - Créditos: San Marcos.

Fechas para la inscripción al proceso de admisión

A, B, C, CH, D, E y F: del 17 al 30 de agosto de 2026.

G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ y O: del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2026.

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z: del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

Fechas del examen de admisión San Marcos 2027-I

Sábado 17 de octubre de 2026: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área E).

Domingo 18 de octubre de 2026: Ciencias Básicas (área B) e Ingenierías (área C).

Sábado 24 de octubre de 2026: Ciencias de la Salud (área A, excepto Medicina Humana).

Domingo 25 de octubre de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.