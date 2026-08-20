Perú
Agregar Infobae enGoogle

El 20 de agosto en Perú: entre fundaciones, nacimientos y decisiones históricas marcan la historia nacional el día de hoy

El aniversario de Tarapoto, la creación del Callao y el nacimiento de figuras como Bernardo O’Higgins y José Bernardo Alcedo confluyen en una jornada que conecta hitos urbanos, musicales y deportivos en el país

Balón de fútbol de cuero, partitura del Himno Nacional del Perú, maqueta de barco, medalla dorada con cinta tricolor y dos ramas de palma en madera.
Una disposición de objetos sobre madera oscura ilustra elementos clave de la historia y cultura peruana, incluyendo el Himno Nacional, el deporte y la independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El 20 de agosto se entrelaza con la historia de Perú a través de una serie de hechos y nacimientos que han dejado huella en distintos ámbitos. En esa fecha, el país recuerda la fundación de Tarapoto, la creación de la Provincia Litoral del Callao y el nacimiento de figuras como el compositor José Bernardo Alcedo. Además, la jornada conecta con las trayectorias de Bernardo O’Higgins, Samuel Joya Nery y Óscar Arizaga, personalidades claves en la vida política, musical y deportiva de la región. El 20 de agosto reúne una secuencia de hechos y nombres que marcaron la evolución política, cultural y urbana del país.

La decisión adoptada en 1836 por el general Andrés de Santa Cruz de establecer la Provincia Litoral del Callao dentro de la Confederación Perú-Boliviana tuvo consecuencias duraderas. Posteriormente, el presidente Ramón Castilla le otorgó el rango de Provincia Constitucional en 1857, lo que consolidó el estatus político único de ese territorio y fortaleció su papel estratégico para el comercio y la administración nacional.

PUBLICIDAD

Tarapoto y los orígenes amazónicos

El 20 de agosto de 1782, el obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón fundó Tarapoto, que hoy figura entre las principales ciudades de la Amazonía peruana. Su localización, en el valle formado por los ríos Cumbaza y Shilcayo, favoreció la conexión entre la costa, la sierra y la selva, impulsando su desarrollo económico y social. Tarapoto surgió sobre tierras habitadas por antiguas comunidades como los Pocras y Chancas, cuyos asentamientos originales dieron pie a una ciudad que se convirtió en punto de encuentro y de intercambio.

Vista aérea de una ciudad con un río serpenteante, montañas brumosas, palmeras, una iglesia, una plaza central y casas bajo un cielo claro al amanecer.
La ciudad de Tarapoto, Perú, se extiende en un valle amazónico con sus ríos y vegetación, bañada por la luz del amanecer sobre la plaza principal y los edificios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, Tarapoto reforzó su presencia como centro comercial y cultural. Su crecimiento se asoció a la relevancia de la biodiversidad local y a la expansión de rutas amazónicas. El perfil actual de la ciudad destaca por la gastronomía, la actividad turística y su función como puerta de ingreso a nuevas rutas de la selva.

PUBLICIDAD

Mundo Yanashpa, Tarapoto
Mundo Yanashpa, en Tarapoto, es una opción natural para una escapada de desconexión

Conocida como la Ciudad de las Palmeras, Tarapoto se consolidó como referente para viajeros y comerciantes, integrando tradiciones ancestrales y avances urbanos. Su aniversario recuerda la transformación de un núcleo rural en una urbe moderna y dinámica.

Música y política: nacimientos que marcaron historia

El 20 de agosto también está ligado a la aparición de personajes que influyeron en la historia de la región. Ese día de 1778 nació en Chillán Bernardo O’Higgins Riquelme, protagonista central de la independencia de Chile. Formado en Europa, O’Higgins regresó a Sudamérica y se integró a los movimientos emancipadores. Lideró combates decisivos como los de Chacabuco y Maipú, que aseguraron la independencia chilena frente a las fuerzas realistas.

O’Higgins ejerció como Director Supremo de Chile entre 1817 y 1823, promoviendo reformas en el ámbito militar y social. Más tarde, se exilió en Perú, donde mantuvo vínculos con otros líderes de la independencia sudamericana.

José de San Martín y Bernardo O'Higgins
José de San Martín y Bernardo O'Higgins

En 1788, diez años después, nació en Lima José Bernardo Alcedo Retuerto, autor de la música del Himno Nacional del Perú. Desde su juventud, Alcedo mostró talento para la composición y se formó en instituciones religiosas y académicas. Su producción se extendió a géneros sacros, patrióticos y populares, y dirigió coros en Chile. Falleció en 1878, dejando un legado central para la identidad musical peruana.

El mismo día, en 1905, nació en San Luis de Cañete Samuel Joya Nery, compositor vinculado a la música criolla. Sus obras capturaron la tradición y la emoción del repertorio popular, y su nombre permanece asociado a la consolidación de la identidad musical regional.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 19 agosto
José Bernardo Alcedo nació en 1788 en Lima y se consagró como compositor del Himno Nacional del Perú. Su obra trascendió fronteras, marcando la identidad cultural sudamericana. (Andina)

Callao: política, comercio y fútbol

El Callao ocupa un lugar destacado en la memoria del 20 de agosto por razones políticas y deportivas. La creación de la Provincia Litoral en 1836 respondió a la relevancia estratégica de su puerto para el comercio marítimo y las comunicaciones nacionales. La decisión de dotar al Callao de estatus de Provincia Constitucional, en 1857, reforzó su singularidad dentro de la organización territorial peruana. Actualmente, el Callao continúa siendo un eje del comercio internacional y un espacio representativo de la diversidad cultural y social del Perú.

El vínculo entre el Callao y el 20 de agosto se amplía por el nacimiento, en 1957, de Óscar Gilberto Arizaga, futbolista que jugó como mediocampista en el Atlético Chalaco entre 1978 y 1982. Arizaga formó parte de la selección peruana que participó en la Copa Mundial de España 1982. Tras su retiro, permaneció en la memoria del fútbol chalaco por su cercanía y carisma, y falleció el 26 de junio de 2023.

El puerto del Callao se consolidó como núcleo logístico y cultural, y la trayectoria de deportistas como Arizaga refuerza la relación entre la fecha y la identidad local.

Un puerto con grúas, contenedores de carga, un cartel con la palabra CALLAO en mayúsculas, una bandera peruana y el Castillo Real Felipe al fondo.
El puerto del Callao muestra su actividad moderna con grúas y contenedores frente al histórico Castillo Real Felipe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día, múltiples huellas

El 20 de agosto representa para Perú una fecha donde convergen fundaciones urbanas, decisiones políticas y nacimientos de figuras emblemáticas en la música y el deporte. Desde la fundación de Tarapoto hasta la institucionalización del Callao, la jornada condensa hitos que continúan influyendo en la construcción de la memoria nacional y regional.

Temas Relacionados

EfeméridesTarapotoCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hallaron su cuerpo quemado en un basural en La Victoria: identifican a la víctima y señalan a su expareja adolescente

Vecinos y allegados exigen justicia tras confirmarse que la joven fue identificada como Blanca Mishel Córdova Chávez. La familia pide la captura del principal sospechoso

Hallaron su cuerpo quemado en un basural en La Victoria: identifican a la víctima y señalan a su expareja adolescente

Sismo sacude el sur de Lima: esta fue la respuesta oficial de la Marina de Guerra ante el temor de tsunami

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 5:28 a. m. del pasado 19 de agosto y tuvo su epicentro en el mar a 42 kilómetros al suroeste del distrito de Lurín

Sismo sacude el sur de Lima: esta fue la respuesta oficial de la Marina de Guerra ante el temor de tsunami

Frenan carga procedente de Rusia en el megapuerto de Chancay: más de dos toneladas de insumo para explosivos

La intervención de la Sucamec detectó nitrato de amonio, asociado a explosivos clandestinos usados por redes de minería ilegal y otras operaciones criminales en suelo peruano

Frenan carga procedente de Rusia en el megapuerto de Chancay: más de dos toneladas de insumo para explosivos

Lima, lluvias e inflación: el avance de El Niño anticipa un verano crítico en Perú y familias sufrirán con la economía

La capital peruana enfrenta precipitaciones inusuales y suba de precios, mientras El Niño y la DANA Aníbal ponen en jaque la economía y la vida cotidiana de miles de familias

Lima, lluvias e inflación: el avance de El Niño anticipa un verano crítico en Perú y familias sufrirán con la economía

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 20 de agosto de 2026

La disparidad en los precios de los combustibles en Perú impulsa a los consumidores a buscar alternativas digitales para economizar, mientras el Estado interviene para contener posibles alzas

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 20 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Fiscalía pide 7 años de cárcel contra Juan José Santiváñez por presunta corrupción en el Ministerio del Interior

Javier Cipriani exige antecedentes a diputados de Ética: “Puedo pedir un montón de cosas, hasta al policía su brevete”

Francis Allison presenta al Congreso iniciativa para eliminar la ATU y denuncia multas “impagables” de hasta S/16.000

Congreso: Comisión de Ética inicia investigación preliminar contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde a Curwen por supuesta carpeta fiscal y aclara: “He sido citada como testigo”

Magaly Medina responde a Curwen por supuesta carpeta fiscal y aclara: “He sido citada como testigo”

Magaly Medina afirma que se reunió con Yahaira Plasencia tras demanda: “Estamos llegando a acuerdos”

Magaly confirma invitación para la Teletón y advierte infidencia de María Pía: “No soy tapa hueco de nadie”

Mario Irivarren afirma que no perdona infidelidades tras hablar del caso Curwen y Gerardo Pe le responde: “No seas conchudo”

Magaly Medina niega que Curwen le haya generado mejores cifras: “Los que no son nada y que se creen mucho, bajó el rating”

DEPORTES

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

El monto millonario que Cienciano ganaría si elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de Copa Sudamericana 2026

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido de vuelta por octavos de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026