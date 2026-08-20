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Precio del limón podría subir por efectos del fenómeno El Niño

Las altas temperaturas en Piura estarían afectando la floración de este cítrico, un escenario que podría reducir la producción durante la próxima campaña y generar presiones sobre el abastecimiento nacional

Aunque los precios mayoristas se mantienen estables, una menor floración podría reducir la oferta de limón en la próxima campaña y generar un alza en los precios al consumidor.
Aunque los precios mayoristas se mantienen estables, una menor floración podría reducir la oferta de limón en la próxima campaña y generar un alza en los precios al consumidor. Foto: Croper
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El fenómeno de El Niño comienza a generar preocupación entre los productores agrícolas de Piura debido a las altas temperaturas que se registran en una época clave para el desarrollo de diversos cultivos. Entre los productos que podrían enfrentar dificultades en los próximos meses se encuentra el limón, cuya floración estaría siendo afectada por las condiciones climáticas.

Aunque, por ahora, los precios mayoristas del cítrico se mantienen estables en Lima, el impacto de las alteraciones meteorológicas podría hacerse evidente durante la próxima campaña agrícola. Una menor floración reduciría la producción y, eventualmente, limitaría la oferta disponible en los mercados, con un posible efecto al alza sobre los precios que pagan los consumidores.

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¿Cuánto cuesta actualmente el limón en Lima?

De acuerdo con los reportes del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), el 18 de agosto de 2026 el limón sutil se comercializó a S/ 67,50 por una bolsa de 45 kilogramos. En el caso de la presentación en cajón de 23 kilogramos, el precio alcanzó los S/ 47,50.

Los mismos valores se registraron el 19 de agosto, por lo que, hasta el momento, no se observa una variación en los precios mayoristas de estas presentaciones. Sin embargo, esta estabilidad podría cambiar en los siguientes meses si las condiciones climáticas continúan afectando la producción en las principales zonas agrícolas del norte del país.

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Según el GMML, el 18 de agosto el limón sutil se vendió a S/ 67,50 por bolsa de 45 kilos y a S/ 47,50 por cajón de 23 kilos.
Según el GMML, el 18 de agosto el limón sutil se vendió a S/ 67,50 por bolsa de 45 kilos y a S/ 47,50 por cajón de 23 kilos. Foto: Tec

Altas temperaturas afectan la floración

Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, explicó que las consecuencias sobre la agricultura no necesariamente se reflejarán de inmediato debido a que los cultivos responden a ciclos productivos que pueden extenderse durante varios meses.

Según el dirigente, mayo, junio y julio son meses determinantes para la floración de diferentes productos de la costa norte. Las temperaturas registradas durante este periodo pueden alterar el desarrollo de las plantas y reducir la cantidad de flores que, posteriormente, llegan a convertirse en frutos.

“Si no hay frío, no hay floración, o hay una floración incompleta o escasa”, señaló Bereche durante una entrevista con RPP.

Limón podría tener menor oferta durante la próxima campaña

La menor floración representa un riesgo para la producción que se obtendrá posteriormente. En el caso del limón, una reducción en la cantidad de frutos disponibles podría disminuir el abastecimiento de los mercados y generar presiones sobre los precios.

Mayo, junio y julio son meses clave para la floración de diversos cultivos de la costa norte.
Mayo, junio y julio son meses clave para la floración de diversos cultivos de la costa norte. Foto: Consumer Eroski

Bereche señaló que el principal impacto de las actuales condiciones climáticas se observaría durante el próximo año, cuando se desarrolle la denominada cosecha grande. Por ello, los precios que actualmente se mantienen estables no necesariamente reflejarían todavía las consecuencias de las anomalías registradas en Piura.

“El principal impacto de la agricultura probablemente lo vamos a sentir a partir del próximo año, porque es la cosecha grande”, indicó el representante empresarial a RPP.

El Niño también amenaza a otros cultivos de Piura

El limón no sería el único producto expuesto a las condiciones climáticas. De acuerdo con Bereche, las temperaturas también generan preocupación por el comportamiento de otros cultivos relevantes para la economía de Piura, entre ellos el mango, la uva, el arándano, el algodón y el banano orgánico.

La evolución de estos productos durante los próximos meses será determinante tanto para el abastecimiento interno como para la actividad agroexportadora. Una menor producción podría afectar los ingresos de los agricultores y el desempeño de las empresas vinculadas a las distintas etapas de la cadena agrícola.

El limón no sería el único cultivo afectado: las temperaturas también preocupan por el mango, uva, arándano, algodón y banano orgánico en Piura.
El limón no sería el único cultivo afectado: las temperaturas también preocupan por el mango, uva, arándano, algodón y banano orgánico en Piura. Foto: Plaza Vea

Producción y exportaciones también están en riesgo

La importancia de Piura como zona agrícola y agroexportadora hace que cualquier alteración significativa en sus niveles de producción pueda tener efectos que trasciendan el mercado regional. El comportamiento de los cultivos determinará la disponibilidad de productos para el consumo interno y el cumplimiento de los compromisos comerciales de las empresas exportadoras.

En ese contexto, la cosecha que se desarrolla durante la segunda mitad de 2026 será especialmente relevante para determinar el escenario de los primeros meses de 2027. Si las condiciones climáticas continúan afectando la floración y el desarrollo de los cultivos, podrían presentarse dificultades tanto en la oferta de alimentos como en la generación de empleo vinculada a la actividad agrícola.

Por ahora, el precio mayorista del limón en Lima permanece estable. Sin embargo, el impacto de El Niño sobre la floración en Piura mantiene abierta la posibilidad de que una menor producción durante la próxima campaña termine trasladándose a los precios y al abastecimiento del mercado nacional.

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