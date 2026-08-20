Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de agosto

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,95 soles, lo que representa un incremento del 0,42% respecto al precio de cierre anterior de 3,93 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 1,24, mientras que su evolución interanual se ha incrementado en un 0,93%.