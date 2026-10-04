Perú

Fotos y video del incendio en la Costa Verde: enorme nube de humo cubrió Miraflores y llegó hasta Surquillo

La humareda fue visible a varios kilómetros del punto donde se inició el fuego y generó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores.

Camiones de bomberos, efectivos con trajes de protección y humo entre árboles y edificios en una vía pública
Bomberos de Perú atienden un incendio en la Costa Verde rodeados de humo, camiones de emergencia y personal de seguridad. (Infobae Perú / Paula Elizalde)
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Un incendio se registró durante la mañana de este domingo 4 de octubre en el acantilado de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores. El siniestro ocurrió cerca del centro comercial Larcomar y del recientemente inaugurado teleférico, mientras se desarrollaba la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El fuego generó una enorme nube de humo blanco que pudo ser observada desde distintos puntos de Miraflores y distritos cercanos. Usuarios de redes sociales reportaron que la humareda también podía observarse desde Surquillo y otras zonas aledañas, hasta donde el humo fue desplazado por los fuertes vientos registrados en el sector.

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Las imágenes y videos difundidos durante la emergencia muestran cómo la humareda se elevó sobre el acantilado y cubrió parte del paisaje de la zona.

Imágenes de un incendio registrado en los acantilados de la Costa Verde en Lima, Perú. Una gran columna de humo se eleva desde la ladera del cerro, visible para los conductores que transitan por la vía.

La emergencia fue reportada aproximadamente a las 9:16 de la mañana en el Parque Domodossola, donde el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú registró el incidente como un incendio en un terreno baldío. Más de 15 unidades fueron desplazadas hasta el lugar para controlar las llamas.

Miraflores – Incendio – Bomberos del Perú – Perú – actualidad
El viento trasladó la humareda hacia edificios residenciales y un hogar geriátrico de Fátima, lo que desencadenó la activación del protocolo sanitario y el despliegue de ambulancias del ESTAE. (América TV)

Bomberos controlaron el incendio en el acantilado

Los equipos de emergencia trabajaron durante la mañana para controlar el fuego, en una zona de vegetación ubicada en el acantilado y de difícil acceso. La ubicación del foco obligó a los bomberos a desplegar equipos desde diferentes puntos para evitar que las llamas continuaran avanzando.

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Hasta el mediodía, los bomberos permanecían en la zona tras lograr controlar el siniestro. Las labores se encontraban en su etapa final, mientras los equipos de emergencia verificaban que no quedaran focos activos en el área afectada.

Varios agentes de policía y de seguridad permanecen en una acera junto a un vehículo de emergencia y árboles rodeados de humo
Bomberos y agentes de seguridad se despliegan en un parque de la Costa Verde ante la presencia de humo provocado por un incendio. (Infobae Perú / Paula Elizalde)

Durante la emergencia también se observó la presencia de personal de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo de Miraflores, quienes apoyaron en el control de la zona.

Algunos vecinos fueron evacuados de manera preventiva debido a la intensa humareda generada por el incendio. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas o fallecidas como consecuencia del siniestro.

Dos agentes con chalecos de la policía caminan por una vía peatonal en un parque con árboles, césped y edificios al fondo
Dos efectivos policiales caminan por un paseo peatonal en Miraflores tras las alertas de un incendio en la Costa Verde. (Infobae Perú / Paula Elizalde)

Enormes columnas de humo alarmaron a vecinos y transeúntes

La densa nube de humo llamó la atención de vecinos, conductores y personas que se desplazaban por Miraflores durante la mañana. El humo podía distinguirse desde diferentes puntos del distrito y generó preocupación entre quienes se encontraban cerca del acantilado.

Desde los exteriores del Colegio Médico del Perú, ubicado en el Malecón de la Reserva, también se pudo observar la magnitud de la humareda, que se elevó por encima de las palmeras y edificaciones de la zona.

En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos registrados por ciudadanos. Usuarios de Surquillo también reportaron haber observado la columna de humo desde su distrito.

El humo de un incendio en la Costa Verde es visible desde varios puntos de la capital, como se aprecia en este video desde Surquillo. El narrador describe el olor a hierba quemada como "tremendamente insoportable".

Cierran tramo de la Costa Verde por el incendio

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre de un tramo de la Costa Verde para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos para conductores y transeúntes.

El cierre también generó preocupación entre ciudadanos que se desplazaban hacia sus locales de votación debido a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, la emergencia no provocó la suspensión de la jornada electoral.

Cuatro bomberos en un área verde junto a un árbol observan el humo que asciende frente al mar y los edificios del fondo
Varios bomberos observan la humareda causada por un incendio en los acantilados de la Costa Verde en el distrito de Miraflores. (Infobae Perú / Paula Elizalde)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que ningún local de votación fue afectado por el incendio en Miraflores, por lo que las actividades electorales continuaron con normalidad.

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