Perú

Nevado Huascarán en Perú es el lugar con menos gravedad del mundo: ¿por qué ocurre este fenómeno?

Investigadores utilizaron información satelital y modelos geodésicos para analizar las variaciones de gravedad en cerca del 80 % de las masas continentales de la Tierra

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Grupo de montañistas con mochilas y cascos caminando sobre un glaciar y terreno rocoso, con grandes montañas cubiertas de nieve bajo un cielo azul claro.
Un grupo de montañistas equipados con mochilas y cascos avanza con cautela por un extenso glaciar, flanqueado por imponentes montañas nevadas y un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash, fue identificado como el lugar con la menor gravedad del planeta, según un estudio científico publicado en la revista Geophysical Research Letters. La investigación determinó que la cumbre peruana registra la aceleración gravitacional más baja de la Tierra, con un valor de 9,7639 m/s².

El hallazgo fue realizado por un equipo internacional de investigadores liderado por Christian Hirt, de la Universidad Curtin de Australia Occidental, quienes elaboraron un modelo de alta resolución del campo gravitacional terrestre utilizando información topográfica obtenida por satélites. El estudio abarcó cerca del 80 % de las masas continentales del planeta.

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Con 6.768 metros sobre el nivel del mar, el Huascarán no solo es la montaña más alta del Perú, sino también uno de los puntos más elevados cercanos a la línea ecuatorial. Esa combinación geográfica es una de las claves que explican el fenómeno gravitacional detectado en la Cordillera Blanca.

Huascarán-nevado-Áncash-29 de mayo

¿Por qué la gravedad es menor en el Huascarán?

La gravedad es la fuerza que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. En promedio, la aceleración gravitacional del planeta es de 9,8 m/s²; sin embargo, este valor no es uniforme en toda la superficie terrestre debido a que la Tierra no es una esfera perfecta.

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Los científicos explican que la rotación terrestre provoca que el planeta esté ligeramente achatado en los polos y ensanchado en la zona ecuatorial. Como consecuencia, las regiones cercanas al ecuador se encuentran más alejadas del centro de masa de la Tierra y experimentan una menor atracción gravitacional.

En el caso del Huascarán, este efecto se intensifica por su gran altitud y por anomalías geológicas locales relacionadas con la distribución de masa terrestre en la región andina. Según los investigadores, esos factores convierten al nevado peruano en el punto con menor gravedad registrado en la superficie del planeta.

Mapa de distribución de la masa en la superficie terrestre.
Mapa de distribución de la masa en la superficie terrestre. (NASA)

Personas que visitan el Huascarán pesan menos

El estudio también señala que las variaciones gravitacionales pueden influir ligeramente en el peso corporal de las personas. Aunque la masa de un individuo permanece igual, el peso disminuye cuando la gravedad es menor.

De acuerdo con las estimaciones de los científicos, una persona que viajara desde una zona de mayor gravedad, como el océano Ártico, hasta la cima del Huascarán podría experimentar una reducción aproximada del 1 % de su peso corporal. Por ejemplo, un adulto de 70 kilogramos pasaría de ejercer una fuerza de 688 newtons a cerca de 683 newtons.

La investigación también identificó que el punto con mayor gravedad del planeta se encuentra en la superficie del océano Ártico, donde la aceleración gravitacional alcanza los 9,8337 m/s². Esa diferencia confirma que la gravedad terrestre presenta variaciones dependiendo de la ubicación geográfica y de las características físicas del planeta.

Parque Nacional Huascarán alcanza la Jerarquía Turística Nivel 4 y se une a Machu Picchu. (Foto: Agencia Andina)
Parque Nacional Huascarán alcanza la Jerarquía Turística Nivel 4 y se une a Machu Picchu. (Foto: Agencia Andina)

Estudios satelitales permitieron detectar las variaciones

Para desarrollar el modelo gravitacional, los investigadores utilizaron datos obtenidos por satélites especializados en medición geodésica y gravitacional. Estas herramientas permiten analizar cambios en la distribución de masa terrestre y comprender fenómenos relacionados con glaciares, movimientos tectónicos y variaciones oceánicas.

La gravedad es considerada una de las fuerzas fundamentales del universo y cumple un papel esencial en la formación de planetas, estrellas y galaxias, además de mantener a los cuerpos celestes en órbita.

Nevado de Huscarán en Áncash
Nevado de Huscarán en Áncash

El descubrimiento sobre el Huascarán ha incrementado el interés científico y turístico sobre la montaña peruana, considerada uno de los principales atractivos naturales del país y uno de los puntos geográficos más singulares del planeta.

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