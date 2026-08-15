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Indecopi libera a universidades y escuelas de posgrado de barreras impuestas por Sunedu para abrir nuevas carreras

El regulador peruano acaba de ahorrarle más de S/125 mil a los centros de estudio que busquen multiplicar sus fililaes, además de reducir la valla para ampliar su oferta académica

Sunedu
Indecopi sostuvo que los cobros de Sunedu no siguieron el procedimiento legal ni contaban con sustento de costos conforme a la Ley 27444.
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió eliminar una serie de exigencias administrativas impuestas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a las universidades y escuelas de posgrado que buscaban ampliar su oferta académica o abrir nuevas filiales.

Con dos resoluciones emitidas en julio de 2026, el organismo regulador peruano dispuso que varias obligaciones y cobros aplicados por Sunedu carecen de sustento legal. Esta decisión representa un alivio importante para los centros de estudio, que dejarán de pagar más de S/ 125 mil por cada filial nueva y evitarán trámites duplicados para crear carreras.

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Sunedu vs. Indecopi: ¿Quién ganó el pulso?

La primera decisión fue adoptada mediante la Resolución N° 0340-2026/SEL-INDECOPI, publicada el 10 de julio, en la que se declaró ilegal el trámite conocido como “Registro de la modificación de la oferta académica de universidades y escuelas de posgrado” (PA48001840).

Hasta entonces, cada vez que una institución educativa quería modificar su catálogo de carreras, debía realizar este procedimiento y pagar S/ 5,110.70 por cada solicitud. La denuncia fue presentada por la Universidad Norbert Wiener.

Indecopi concluyó que estos requisitos y cobros no habían sido aprobados por el órgano competente de Sunedu, el Consejo Directivo, como exige la ley. Por eso, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas consideró que tales reglas eran inválidas y debían ser eliminadas.

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Las resoluciones de Indecopi facilitan la innovación y el crecimiento académico eliminando obstáculos administrativos y económicos injustificados.

Universidades: nuevas filiales sin pago de S/ 125 mil

La segunda resolución relevante, la N° 0381-2026/SEL-INDECOPI, del 17 de julio, anuló la exigencia de que las universidades y escuelas de posgrado deban acreditar nuevamente el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad cada vez que busquen modificar su oferta académica, pese a que ya contaban con licencia institucional.

Además, la medida dejó sin efecto el cobro de S/ 125,844.70 por el trámite de “Modificación de Licencia Institucional (Creación de filial)”.

Según los argumentos de Indecopi, estos pagos tampoco estaban debidamente justificados ni seguían el procedimiento legal para la determinación de costos, lo que suponía una carga financiera injustificada para las instituciones.

Norbert Wiener
Sunedu deberá adecuar sus procedimientos para evitar barreras burocráticas y reducir trámites duplicados para universidades y escuelas de posgrado.

Sunedu deberá ajustar sus normas para evitar nuevas barreras

Las resoluciones de Indecopi se basan en el artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que dispone que los procedimientos administrativos, requisitos y costos deben ser aprobados por el órgano máximo del organismo correspondiente y estar debidamente sustentados.

Con estas medidas, Indecopi busca facilitar el proceso para que universidades y escuelas de posgrado puedan ampliar su oferta académica o abrir nuevas sedes sin enfrentar trámites repetitivos ni pagos elevados que no hayan sido correctamente aprobados.

Finalmente, la entidad reguladora ha señalado que Sunedu debe ajustar sus procedimientos y justificar cualquier requisito o costo futuro conforme a la ley, de modo que las reglas sean claras, transparentes y proporcionales.

Indecopi
Indecopi eliminó en julio de 2026 exigencias y cobros de Sunedu para ampliar la oferta académica y abrir nuevas filiales.

¿Qué funciones cumple Indecopi en la educación superior?

Indecopi es la entidad nacional encargada de defender la libre competencia, proteger la propiedad intelectual y eliminar barreras burocráticas que dificulten el desarrollo económico y social en Perú.

Su intervención en el sector educativo apunta a evitar que regulaciones sin base legal limiten la capacidad de innovación y expansión de las universidades y escuelas de posgrado, promoviendo un entorno más favorable para la diversificación académica y el acceso a nuevas oportunidades educativas.

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