Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

Un surtidor de combustible en Lima muestra los precios digitales de la gasolina, diésel, GLP y GNV junto a los logos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de los combustibles en Perú varía de manera significativa según la región, el tipo de carburante y las condiciones del mercado. En Lima, el gasohol regular se ubica entre 17,99 y 21,49 soles por galón, mientras que el premium alcanza hasta 24,29 soles. El diésel, esencial para el transporte público y de carga, también presenta una amplia gama de precios que impacta directamente en los costos diarios de los conductores.

En las provincias, los precios suelen ubicarse por encima de los registrados en la capital, con diferencias notables en ciudades como Cusco e Ica. Esta dispersión de valores lleva a los usuarios a recurrir a plataformas digitales para comparar precios y optimizar gastos, mientras que el Estado mantiene mecanismos de control y estabilización para mitigar el impacto de la volatilidad internacional en los consumidores.

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En las provincias, los precios suelen superar los de Lima.

En Cusco, por ejemplo, el gasohol regular parte de 18,67 soles por galón, mientras que en Ica inicia en 17,29 soles. El gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural vehicular (GNV) también muestran variaciones considerables, con promedios de 7,03 soles y hasta 2,20 soles por metro cúbico, respectivamente. Esta dispersión de valores ha incentivado el uso de plataformas digitales para comparar precios y ha llevado al gobierno a activar mecanismos de control frente a posibles incrementos.

Un mapa estilizado de Lima y regiones de Perú muestra la dispersión de precios de combustible en estaciones de servicio, con el apoyo de la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en el precio y el impacto en los consumidores

El precio de los combustibles en Perú responde a múltiples variables. Uno de los elementos principales es el valor internacional del petróleo crudo, que marca tendencia en los costos de importación. A esto se suman los impuestos y aranceles aplicados por el Estado, los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

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La reciente reactivación del Fondo de Estabilización Fiscal busca contener el alza de los combustibles cuando el precio internacional del petróleo supera una banda predefinida. Este mecanismo interviene para que los consumidores no absorban completamente el impacto de la volatilidad externa y estabiliza los precios locales. La estructura del fondo contempla dos bandas, una superior y una inferior, dentro de las cuales debería moverse el precio local de los combustibles.

El suministro está garantizado, según empresas estatales, que mantienen inventarios suficientes y capacidad logística para atender la demanda, pese a las fluctuaciones internacionales y a la incidencia de conflictos geopolíticos en el precio de los hidrocarburos.

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Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra la aplicación Facilito con precios de combustibles, junto a surtidores y una cartelera digital de una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos recientes de precios en Lima y otras regiones

El monitoreo de precios muestra la siguiente dispersión según distritos de Lima y ciudades del interior:

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 17,85

Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,89; gasohol premium en S/ 18,99

Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,19

San Miguel: gasohol premium en S/ 19,99

Rímac: diésel en S/ 22,94

Comas: diésel en S/ 21,75

Carabayllo: diésel en S/ 20,99

En provincias:

Cusco: gasohol regular de S/ 19,99 a S/ 21,99

Ica: gasohol regular desde S/ 18,89

Lambayeque: gasohol premium en S/ 20,48

Tacna: diésel en S/ 24,35

Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra la aplicación Facilito con precios de combustibles, junto a surtidores y una cartelera digital de una estación de servicio en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito: la herramienta clave para consultar precios de combustibles

Facilito es el portal y la aplicación móvil del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que permite a cualquier persona consultar el precio actualizado de la gasolina, el diésel, el GLP y el GNV en estaciones autorizadas de todo el país.

Esta herramienta promueve la transparencia y facilita la comparación de precios entre grifos, lo que ayuda a los usuarios a encontrar el mejor precio disponible en su zona. El servicio está disponible tanto en la web como en aplicaciones móviles para IOS y Android. Los precios se actualizan constantemente con la información reportada por los operadores de las propias estaciones de servicio.

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Un surtidor de combustible moderno en Lima muestra los precios de gasolina, diésel y GLP en su pantalla digital, con el logo de Osinergmin visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo usar Facilito para consultar precios de gasolina y otros combustibles?

Para quienes recién inician o conocen su uso, Facilito ofrece un proceso sencillo. A continuación, una guía en viñetas para aprovechar al máximo esta herramienta:

Acceder a la web de Facilito ( https://www.facilito.gob.pe/ ) o descargar la app oficial para celulares, disponible en IOS y Android.

Elegir el tipo de combustible que desea consultar: gasolina, gasohol, GLP, GNV o diésel.

Ingresar la ubicación manualmente o permitir el acceso a la geolocalización para que el sistema muestre los grifos más cercanos.

Revisar el listado de precios por estación, ordenado por cercanía o por precio.

Comparar los valores y elegir la estación que se adapte a sus necesidades.

Consultar periódicamente la web o la app para conocer los precios más recientes, ya que se actualizan a diario.

Una estación de servicio en Lima, Perú, presenta surtidores con los distintos tipos de combustibles disponibles: GNV, GLP, Diésel y Gasolina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de utilizar Facilito para consumidores

El uso de Facilito presenta diversos beneficios para los usuarios, que pueden optimizar su gasto en combustibles y acceder a información confiable y actualizada:

Permite comparar precios en tiempo real en distintas estaciones de servicio.

Ofrece información detallada sobre el tipo de combustible y su disponibilidad.

Muestra la ubicación exacta de las estaciones y los valores reportados.

Ayuda a ahorrar dinero al identificar el grifo con el precio más bajo en la zona.

Facilita la toma de decisiones informadas sobre dónde abastecerse.

Evolución y perspectivas del precio de la gasolina en Perú

En los últimos meses, la tendencia de los precios de los combustibles en Perú ha estado marcada por la volatilidad internacional, el encarecimiento del crudo y la intervención del Fondo de Estabilización Fiscal. El precio del gasohol regular y premium en Lima ha mostrado subidas y bajadas, mientras que en provincias los rangos suelen ser más altos debido a los costos de transporte y logística.

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La situación internacional, especialmente los conflictos en zonas productoras de petróleo, sigue ejerciendo presión sobre los precios locales. El gobierno y las empresas del sector monitorean constantemente el mercado para evitar desabastecimientos y mitigar los efectos de los incrementos internacionales.

Recomendaciones para los usuarios de combustibles en Perú

Ante la variabilidad de los precios y la dispersión en las distintas regiones del país, conviene a los usuarios:

Consultar antes de cargar combustible en la web o la app Facilito.

Verificar los precios en varios grifos cercanos para comparar opciones.

Considerar el uso de combustibles alternativos (GLP o GNV) si el vehículo lo permite y así optimizar el gasto.

Mantenerse informado sobre las medidas estatales y los mecanismos de estabilización que puedan influir en el precio final.

Un mapa de Perú muestra la distribución de combustibles y precios referenciales de Petroperú en Lima, Cusco e Ica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias y recomendaciones para usuarios de combustibles

En los últimos meses, los precios de los combustibles en Perú han mostrado oscilaciones marcadas por la volatilidad internacional, el encarecimiento del crudo y la acción del Fondo de Estabilización Fiscal. El gasohol regular y premium en Lima ha registrado fluctuaciones, mientras que en provincias los precios suelen ser más altos por los costos logísticos. Los conflictos en zonas productoras de petróleo continúan presionando el mercado local.

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Ante este escenario, especialistas y entidades oficiales recomiendan:

Consultar los precios antes de abastecerse mediante la web o la app de Facilito .

Verificar los valores en varios grifos cercanos para elegir la mejor opción.

Considerar el uso de combustibles alternativos como GLP o GNV si el vehículo lo permite.

Mantenerse informado sobre las medidas estatales y los mecanismos de estabilización que puedan incidir en el precio final.

Estas recomendaciones buscan optimizar el gasto y proteger a los consumidores frente a la volatilidad del mercado.