Grupo 5 perdió demanda que le entabló Toño Sosaya y tendrá que pagarle cerca de medio millón de soles

Toño Sosaya demandó a Grupo 5 y ganó juicio.

Toño Sosaya es una de las voces bastante recordadas del Grupo 5, el artista fue parte de la agrupación desde sus inicios y mucho antes de lograr el gran éxito que ahora tiene. Incluso formó parte de la serie biográfica que relataba la historia de lucha de los hermanos Andy y Elmer Yaipén para sacar adelante el equipo tras la muerte de su padre.

Pero, el fin de su relación laboral no habría sido el mejor. En el año 2010, el intérprete de ‘La Culebrítica’ no continuó más en la orquesta nacional, luego de haber trabajado durante años junto a ellos. Tras ello, Sosaya decidió interponer una demanda en contra del Grupo 5 alegando que sus exempleadores lo habían despedido de forma repentina y que no le pagaron lo que le correspondía al salir de la agrupación.

“Tuve la necesidad de denunciarlos para que me paguen mis beneficios sociales, como manda la ley. Al principio, tenía temor, puesto que puede haber influencias en contra mía, pero el juez de turno aceptó mi denuncia”, mencionó en una pasada entrevista para ChichaWeb.

Durante las primeras investigaciones, la corte le dio la razón al cantante y pidió al grupo de los hermanos Yaipén Quesquén que debían pagarle la suma de casi medio millón de dólares. Sin embargo, Elmer apeló a la situación alegando que el cantante no estuvo en sus filas durante 3 años (2004, 2005 y 2006), tiempo en el que trabajó para Caribeños de Guadalupe.

Elmer Yaipén se defendió de demanda de Toño Sosaya en el 2019

Ganó el juicio luego de casi 13 años

Tras más de una década envuelto en esta disputa legal, Toño Sosaya ganó el juicio en contra de su exempleadora Grupo 5. A través de un comunicado de prensa, el artista confirmó esta decisión luego de haber pasado su caso por las tres instancias correspondientes. Incluso, detalla que en enero de este año fue que se llegó a esta decisión.

“Luego de casi 13 años, concluye el proceso judicial de Toño Sosaya contra Grupo 5 SCRL, sobre pago de Beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario”, expresa al inicio del comunicado.

Seguido, explica que el Poder Judicial falló a favor del artista peruano que no continuó más en la agrupación chiclayana desde el 2010. “Con fecha 17 de enero del presente 2023, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, ha emitido el Auto de Improcedencia del recurso de Casación interpuesto por Orquesta Internacional Grupo 5. El proceso judicial se inició el 17 de junio del 2010 y a lo largo de los casi 13 años el Poder Judicial, en las 3 instancias (Juzgado, Sala Superior y Corte Suprema), ha fallado a favor del demandante Toño Sosaya”, relata.

Toño Sosaya anuncia que ganó juicio a Grupo 5.

Toño Sosaya espera que Grupo 5 cumpla con el fallo

Más adelante, en el mismo comunicado, se expresa el deseo del cantante de ‘La Culebrítica’ de que el grupo en el que estuvo trabajando por muchos años, cumpla con el fallo de la justicia. Indica que espera que no se nieguen a cumplir con la obligación de este pago, pues considera que es un reclamo justo a sus derechos como trabajador.

“Toño Sosaya confía en que su exempleadora sea respetuosa de la decisión del Poder Judicial cumpliendo con lo ordenado y espera no haya sorpresas de acciones o procesos dilatorios que rehúyan la obligación de pago de un reclamo justo de sus derechos laborales, demostrando así que su exempleadora respeta los derechos laborales de los artistas”, finaliza el comunicado.

Cabe señalar que, hasta el momento, el Grupo 5 no se ha pronunciado al respecto, ni a favor ni en contra de este fallo. Por el contrario, en sus redes sociales continúan promocionando su trabajo como de costumbre.