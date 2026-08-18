Presentan ante la Fiscalía capitalina un testimonio que señalaría presuntos actos de corrupción en la defensa de Maha Schekaibán (RS)

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Un testimonio notariado fue presentado semanas atrás ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como parte de la investigación contra la defensa de Maha Schekaibán por presuntos actos de corrupción.

La declaración, propuesta por la defensa de Bernardo Vogel, se integra al expediente CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024 D01 y, según la representación legal, podría modificar el curso del procedimiento en uno de los litigios familiares de mayor exposición pública en la capital.

Ministerio Público revisa pruebas y anexos

La Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar recibió el testimonio junto con diversos anexos: una memoria USB, dictámenes periciales, documentación y los instrumentos notariales correspondientes.

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La fachada principal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se alza en la Colonia Doctores, mostrando su emblemático logo y la bandera mexicana ondeando, con personas y vehículos en movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento fue ratificado ante notario, lo que acredita la identidad del declarante y la autenticidad de su firma; el contenido será verificado por las autoridades competentes.

Corresponderá al Ministerio Público determinar la validez y el alcance jurídico de este material, así como realizar las diligencias necesarias para su análisis dentro de la investigación. Hasta el momento, la fiscalía no ha emitido ningún pronunciamiento público respecto a la incorporación o valor probatorio de estos nuevos elementos.

Testimonio señala irregularidades en defensa de Maha Schekaibán

La persona que rinde declaración afirma haber trabajado en uno de los despachos jurídicos que representaron a Maha Schekaibán durante una etapa del proceso. En su testimonio, describe supuestas irregularidades dentro de la firma legal: acusa la posible fabricación o exageración de acusaciones de violencia familiar, así como el pago indebido de sumas a servidores públicos, para lo cual asegura conservar comprobantes de transferencias bancarias.

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El compareciente señala también la presunta alteración de dictámenes periciales y psicológicos a fin de adaptarlos a estrategias legales específicas. Detalla la coordinación de acciones jurídicas y mediáticas entre los involucrados.

Material entregado: audios, conversaciones y documentos

Según el declarante, junto con el testimonio se entregaron conversaciones, audios y materiales que respaldarían sus afirmaciones. Estos insumos forman parte de la prueba para ser revisada por el Ministerio Público. La defensa de Bernardo Vogel solicitó que todos los anexos fueran incorporados y analizados dentro de las diligencias ministeriales a fin de robustecer las actuaciones en curso.

El contenido del testimonio y los materiales anexos se suman al expediente general, donde serán valorados junto con el resto de las pruebas presentadas a lo largo del litigio.

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Vista exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Colonia Doctores, con transeúntes y agentes policiales en la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación en curso y alcance de los nuevos elementos

El expediente CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024 D01 permanece abierto y bajo análisis ministerial. El testimonio presentado y los anexos serán considerados como parte de la investigación para determinar si existen elementos suficientes para sustentar los señalamientos de corrupción dentro de la defensa de Maha Schekaibán.

La incorporación de estos datos representa un desarrollo procesal relevante en el procedimiento, en tanto el Ministerio Público evalúa su impacto en las líneas de investigación y en las eventuales decisiones que puedan derivar en materia penal o familiar.