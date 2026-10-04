Perú

¿Cuáles son las mejores sangucherías del Perú? El primer lugar tiene uno de los panes con chicharrón más famosos de Lima

El ranking de los Premios Summum 2026 reúne propuestas con distintas trayectorias y estilos, desde una marca fundada en 1960 hasta conceptos surgidos en los últimos años, que destacan por sus preparaciones y formas de entender este clásico de la gastronomía peruana

El pan con chicharrón es uno de los sánguches más apreciados y deliciosos de la gastronomía peruana.
El pan con chicharrón es uno de los sánguches más apreciados y deliciosos de la gastronomía peruana. Foto: Directo al Paladar
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El ranking de Mejor Sanguchería de los Premios Summum 2026 reúne propuestas que han construido una identidad propia alrededor de uno de los formatos más populares de la gastronomía peruana. La lista incluye desde negocios con décadas de historia hasta conceptos surgidos en los últimos años, con preparaciones que van más allá del tradicional pan con chicharrón.

El primer puesto corresponde a El Chinito, reconocido por su tradicional combinación de panceta, camote y salsa criolla. La clasificación también ubica en los siguientes lugares a La Lucha y Asados Héctor, mientras que otras 12 propuestas aparecen entre los nominados de esta categoría gastronómica.

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El Chinito ocupa el primer lugar

El Chinito es una sanguchería que comenzó en 1960, cuando don Félix Yong abrió su primer establecimiento en el jirón Zepita. Con el paso de las décadas, el negocio pasó a manos de sus nietas y amplió su presencia hasta alcanzar 15 locales en distintos puntos de la ciudad.

Su propuesta mantiene la preparación que marcó sus inicios: panceta sancochada y frita, acompañada de camote y salsa criolla. Parte de sus utensilios originales continúa en uso y el café todavía se prepara mediante el tradicional sistema de goteo. La popularidad del establecimiento también se refleja en las colas que se forman desde la madrugada durante los domingos.

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El Chinito ocupa la primera posición de la lista. Su historia se remonta a 1960, cuando don Félix Yong inauguró el primer local de la sanguchería en el jirón Zepita.
El Chinito ocupa la primera posición de la lista. Su historia se remonta a 1960, cuando don Félix Yong inauguró el primer local de la sanguchería en el jirón Zepita. Foto: El Chinito

La Lucha y Asados Héctor completan el podio

La segunda posición corresponde a La Lucha, cuyo nombre no proviene de una persona, sino de un reconocimiento al esfuerzo de quienes emprenden. César Taboada, contador natural de Catacaos, abrió el primer local en 2009 frente al parque Kennedy. Desde entonces, la marca extendió sus operaciones fuera del Perú, con presencia también en Colombia y México.

Su carta incluye pavo, lechón y pollo preparados a la leña, además del chicharrón como uno de sus principales productos. La propuesta se complementa con papa huayro crocante y una oferta que convirtió al pequeño establecimiento de sus inicios en una cadena con expansión internacional.

El tercer lugar es para Asados Héctor, negocio que comenzó en 2021 con Héctor García vendiendo carnes al peso en el mercado de Santa Cruz, en Miraflores. Entre sus productos iniciales figuraban roast beef, bondiola y pavo, antes de que los sánguches se incorporaran como parte central de la propuesta.

La marca plantea una preparación diferente al estilo tradicional limeño: utiliza pan distinto al francés, carnes servidas frías y acompañamientos como arúgula, tomate y cebolla blanca. Su expansión alcanzó ciudades como Punta Hermosa, Chiclayo y Arequipa, además de otros destinos.

La Lucha ocupa el segundo lugar y su denominación hace referencia a la perseverancia y el esfuerzo que implica emprender, no al nombre de una persona.
La Lucha ocupa el segundo lugar y su denominación hace referencia a la perseverancia y el esfuerzo que implica emprender, no al nombre de una persona. Foto: difusión

Estas son las sangucherías que lograron entrar al ranking de los Premios Summum 2026

Después de las tres primeras posiciones, el listado de nominados de Summum 2026 incorpora 12 establecimientos que también compiten dentro de la categoría. La selección incluye negocios especializados en distintas variedades de sánguches y propuestas con trayectorias diferentes.

Los establecimientos que completan la nómina son Pandilla, Zimmermann, La Preferida, Antigua Taberna Queirolo, Sandwich Palermo Café, Chicharrones Kio, Sánguches Monstruos, Café A Bistró, El Buen Gusto, El Enano, Sanguchería El Peruanito y Sanguchón Campesino.

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