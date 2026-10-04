Marianita lanza indirectas contra ‘Carloncho’ en medio de las acusaciones de Gianina Portugal: “La vida siempre se encarga”

Marianita lanza indirectas contra ‘Carloncho’ en medio de las acusaciones de Gianina Portugal

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Mariana Espinoza más conocida como ‘Marianita’ compartió mensajes en redes sociales que fueron interpretados como indirectas hacia ‘Carloncho’, luego de que Gianina Portugal denunciara presuntos malos tratos y anunciara su salida de Radio Moda. La excompañera del locutor publicó dos frases sobre las consecuencias de las acciones de las personas, sin mencionar nombres ni referirse de manera directa a la controversia.

“La vida siempre se encarga”, escribió Marianita en una primera publicación. Después, agregó otro mensaje que volvió a llamar la atención de los usuarios: “Porque al final las cosas siempre se muestran como fueron”.

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Las frases fueron difundidas en medio de las declaraciones de Gianina Portugal, quien afirmó que renunció a la emisora por situaciones de presunto hostigamiento y humillación que atribuyó a Carloncho, nombre artístico de Carlos Enrique Banderas. La locutora sostuvo que dejó un trabajo que ama porque ya no podía continuar en un ambiente que, según su versión, afectaba su bienestar.

Marianita Espinoza publicó mensajes tras el testimonio de Gianina Portugal

Marianita trabajó anteriormente con Carloncho y protagonizó con él una discusión al aire en abril de 2025. Por ello, sus recientes publicaciones fueron relacionadas por usuarios con las acusaciones que Gianina Portugal hizo contra el conductor de Radio Moda.

En aquella discusión radial, un audio que se viralizó mostró un momento de tensión entre ambos. Carloncho cuestionó la manera en que Marianita respondía y su actitud después de una broma realizada durante el programa. La situación escaló cuando el locutor le señaló que él definía las reglas y la dinámica de su espacio.

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Además, durante ese intercambio, Carloncho advirtió que pediría el traslado de Marianita a otra emisora. La situación fue comentada por usuarios en redes sociales y volvió a ser recordada después de las nuevas acusaciones de Gianina Portugal.

Los recientes mensajes de Espinoza no incluyeron nombres, acusaciones ni mayores explicaciones. Sin embargo, la coincidencia con el pronunciamiento de Portugal llevó a que varios usuarios interpretaran sus palabras como una reacción al escándalo que involucra al locutor.

Marianita Espinoza compartió mensajes en redes en medio de la controversia entre Gianina Portugal y Carloncho.

Gianina Portugal explicó por qué renunció a Radio Moda

Gianina Portugal contó que decidió alejarse de Radio Moda después de acumular situaciones que, según afirmó, la hicieron sentir incómoda y humillada. La comunicadora sostuvo que no se trató de un solo incidente, sino de una dinámica que se mantuvo durante su vínculo con la radio.

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“Cualquier problema, él va a tratar de minimizarlo. No es sorpresa para nadie que a la gente que trabaja ahí, de alguna u otra manera, nos hace sentir mal, nos trata de humillar. Y yo no voy a permitir que nadie me humille. No lo voy a permitir”, declaró Portugal ante cámaras.

La locutora cuestionó que se pretenda justificar los gritos o reclamos en un centro de trabajo con comparaciones vinculadas con el deporte. Para ella, la exigencia profesional no habilita un trato hostil hacia otros trabajadores.

“Nadie me va a venir a decir o a venir a comparar y querer justificarse con que: ‘No, mira, es que esto es como en un partido de fútbol, que si de repente alguien está fallando, ¿qué hace el director técnico? Reclama, grita, carajea, mete la mano’. No, no, no estamos en un partido de fútbol, estamos en un lugar de trabajo donde tú no eres más que nadie”, sostuvo.

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Portugal recordó que trabaja en radio desde los 18 años y afirmó que la salida le resulta dolorosa porque el medio es una parte importante de su trayectoria. También aclaró que no se retira para incorporarse de inmediato a otra emisora.

“Yo me estoy yendo a la nada. A la nada me estoy yendo. Y todo lo poco o mucho que he construido es en base a mi esfuerzo, que es mi trabajo y nadie me lo ha regalado”, expresó entre lágrimas.

Gianina Portugal explicó los motivos de su salida de Radio Moda y denunció presuntos malos tratos de Carloncho: “No voy a permitir que nadie me humille”.

El episodio de la cabina y los reclamos por la limpieza

La comunicadora relató un episodio relacionado con la limpieza de los equipos en la cabina, que, según su versión, aceleró su decisión de renunciar. Gianina Portugal explicó que coincidía con Carloncho los sábados porque sus programas tenían horarios consecutivos.

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Según contó, procuraba mantenerse fuera de la cabina hasta que el conductor ingresara a realizar su espacio. Portugal afirmó que algunos compañeros habrían visto situaciones similares, aunque preferían no intervenir por temor a que el problema se agravara.

La locutora señaló que, tras terminar su programa, Carloncho le hizo observaciones sobre unos audífonos y las huellas que habrían quedado en los equipos. “‘Mira, ¿ves cómo está esto? Estos audífonos no son de acá, son de acá’. Me dice: ‘¿Ves? Mira, dedos’. Agarró, le echó alcohol y me dijo: ‘Todos los sábados vas a tener que limpiar esto y lo dejas así’”, relató.

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Portugal aseguró que respondió que siempre limpiaba su espacio. “Lo miré y dije: ‘Carlos, yo siempre limpio’. Y me dijo: ‘Eso era todo’, como diciendo ‘ya lárgate’”, sostuvo.

Gianina Portugal explicó los motivos de su salida de Radio Moda y denunció presuntos malos tratos de Carloncho: “No voy a permitir que nadie me humille”.

Carloncho admitió un episodio, pero dio otra versión

Carloncho fue abordado por las cámaras de Magaly TV, la firme y respondió por uno de los hechos mencionados por Gianina Portugal. El locutor reconoció que el episodio relacionado con los equipos ocurrió, aunque aseguró que su intención fue hacer una observación práctica sobre la limpieza de la cabina.

“Eso sí pasó. Quiero aclarar que ella no trabaja conmigo, o sea, compartimos el medio, pero ella no trabaja en el programa”, manifestó el conductor.

De acuerdo con su versión, los sábados encontraba varias huellas de sudor en el espacio que utilizaba después de Portugal y le pidió que aplicara alcohol para limpiar los equipos.

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“Los sábados le doy el cambio de turno, entonces todos los sábados le encontré con huellas de sudor, pero eran muchas y le dije: ‘Mira, acá hemos puesto un alcohol y son todas estas huellas que quedan, por fa le echamos’”, explicó.

Carloncho afirmó que le habló de manera amable y que desconoce cómo interpretó Portugal ese comentario. “Yo le hablo amablemente, ya como ella lo haya tomado no sé”, declaró.

Mientras el conductor sostiene que existían diferencias personales y una percepción distinta sobre la convivencia en la radio, Gianina Portugal insiste en que su renuncia responde a varias situaciones acumuladas. En ese contexto, los mensajes de Marianita Espinoza se sumaron a las reacciones que ha generado la controversia en redes sociales.

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Carloncho reconoce episodio relatado por Gianina Portugal y explica qué ocurrió en radio Moda. Captura: Magaly TV La Firme.