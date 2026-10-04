¿Fan de los makis? Estos son los mejores restaurantes de comida nikkei y japonesa, según los Premios Summum 2026

Entre los establecimientos seleccionados figuran Costanera 700, Edo Sushi Bar y Matsuei, reconocidos dentro de la escena gastronómica limeña. Foto: Santoku Sushi Bar

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La gastronomía nikkei y japonesa volvió a ocupar un lugar destacado en los Premios Summum 2026, con una selección que reúne restaurantes de amplia trayectoria y propuestas más recientes. La categoría Cocina Nikkei y Japonesa reconoce espacios que combinan técnicas de origen japonés con productos, sabores y recursos vinculados a la cocina peruana.

El listado está encabezado por Osaka Nikkei, mientras que Shizen Restaurante Nikkei y Tomo Cocina Nikkei completan los tres primeros puestos. La nómina también incluye establecimientos conocidos por sus propuestas de sushi, makis, ramen e interpretaciones contemporáneas de la cocina nikkei.

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Osaka Nikkei

El primer lugar de la categoría corresponde a Osaka Nikkei, restaurante que nació a partir de una idea de los chefs Diego Herrera y Diego De la Puente durante una estadía en Bali. Desde su llegada a Lima en 2002, desarrolló una propuesta basada en el encuentro entre las cocinas peruana y japonesa.

Su carta incorpora preparaciones como tiraditos de inspiración oriental, nigiris flambeados y makis de autor, además de una propuesta de coctelería. El restaurante sostiene una cocina que combina técnicas de frío y fuego, con una atención centrada también en adaptar la experiencia a los gustos de sus comensales.

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Osaka Nikkei ocupa el primer puesto de la categoría y tiene sus orígenes en una idea que los chefs Diego Herrera y Diego De la Puente concibieron durante un viaje a Bali. Foto: Osaka Nikkei

Shizen Restaurante Nikkei

En el segundo puesto aparece Shizen Restaurante Nikkei, proyecto que comenzó con un servicio de catering entre amigos y posteriormente se consolidó como una de las propuestas de cocina nikkei incluidas en la lista de los Premios Summum 2026. Sus propietarios y chefs son Coco Tomita, Mayra Flores y Renato Kanashiro.

La propuesta de Shizen combina técnica japonesa con sabores criollos e influencias de la cocina del norte peruano. Entre sus preparaciones destacan el sashimi La Totoyo, el gunkan de chavelo y el tantanmen criollo, expresiones de una carta que busca integrar ambas tradiciones gastronómicas.

Tomo Cocina Nikkei

El tercer lugar es para Tomo Cocina Nikkei, restaurante desarrollado por Jeremy López y Francisco Sime. Su propuesta tiene como uno de sus principales elementos la selección de los productos y la adaptación de la carta a la temporada y a la disponibilidad de ingredientes.

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El concepto prioriza la frescura de los insumos, la precisión en las preparaciones y el equilibrio entre sabores. La experiencia se completa con una carta de coctelería inspirada en las culturas nikkei y peruana, además de una selección de vinos.

Tomo Cocina Nikkei, creado por Jeremy López y Francisco Sime, se ubicó en el tercer puesto de la categoría. Foto: Facebook

Los restaurantes nominados

Después de los tres primeros puestos, la categoría reúne a otros establecimientos que fueron considerados entre los nominados de Cocina Nikkei y Japonesa. La lista incluye a Costanera 700, Edo Sushi Bar y Matsuei, tres propuestas con presencia dentro de la oferta gastronómica de Lima.

También figuran Maketto - Lima, Gaijin y Hanzo - Peruvian Japanese Cuisine. A ellos se suman Fan, Makoto Sushi Bar y Omatsu Tradicional Nikkei, ampliando la representación de restaurantes vinculados a la cocina japonesa y al mestizaje gastronómico.

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El grupo de nominados se completa con Kimo, Shimaya Ramen y Reiwa Izakaya. De esta manera, la categoría de los Premios Summum 2026 reúne propuestas de distintos estilos dentro de una misma selección, desde restaurantes especializados en cocina nikkei hasta espacios enfocados en preparaciones japonesas.