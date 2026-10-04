Perú

¿Fan de los makis? Estos son los mejores restaurantes de comida nikkei y japonesa, según los Premios Summum 2026

Osaka Nikkei encabeza la categoría, seguido por Shizen Restaurante Nikkei y Tomo Cocina Nikkei. La lista también reúne a otros 12 establecimientos que fueron considerados entre los nominados de esta edición

Entre los establecimientos seleccionados figuran Costanera 700, Edo Sushi Bar y Matsuei, reconocidos dentro de la escena gastronómica limeña.
Entre los establecimientos seleccionados figuran Costanera 700, Edo Sushi Bar y Matsuei, reconocidos dentro de la escena gastronómica limeña. Foto: Santoku Sushi Bar
Guardar

La gastronomía nikkei y japonesa volvió a ocupar un lugar destacado en los Premios Summum 2026, con una selección que reúne restaurantes de amplia trayectoria y propuestas más recientes. La categoría Cocina Nikkei y Japonesa reconoce espacios que combinan técnicas de origen japonés con productos, sabores y recursos vinculados a la cocina peruana.

El listado está encabezado por Osaka Nikkei, mientras que Shizen Restaurante Nikkei y Tomo Cocina Nikkei completan los tres primeros puestos. La nómina también incluye establecimientos conocidos por sus propuestas de sushi, makis, ramen e interpretaciones contemporáneas de la cocina nikkei.

PUBLICIDAD

Osaka Nikkei

El primer lugar de la categoría corresponde a Osaka Nikkei, restaurante que nació a partir de una idea de los chefs Diego Herrera y Diego De la Puente durante una estadía en Bali. Desde su llegada a Lima en 2002, desarrolló una propuesta basada en el encuentro entre las cocinas peruana y japonesa.

Su carta incorpora preparaciones como tiraditos de inspiración oriental, nigiris flambeados y makis de autor, además de una propuesta de coctelería. El restaurante sostiene una cocina que combina técnicas de frío y fuego, con una atención centrada también en adaptar la experiencia a los gustos de sus comensales.

PUBLICIDAD

Osaka Nikkei ocupa el primer puesto de la categoría y tiene sus orígenes en una idea que los chefs Diego Herrera y Diego De la Puente concibieron durante un viaje a Bali.
Osaka Nikkei ocupa el primer puesto de la categoría y tiene sus orígenes en una idea que los chefs Diego Herrera y Diego De la Puente concibieron durante un viaje a Bali. Foto: Osaka Nikkei

Shizen Restaurante Nikkei

En el segundo puesto aparece Shizen Restaurante Nikkei, proyecto que comenzó con un servicio de catering entre amigos y posteriormente se consolidó como una de las propuestas de cocina nikkei incluidas en la lista de los Premios Summum 2026. Sus propietarios y chefs son Coco Tomita, Mayra Flores y Renato Kanashiro.

La propuesta de Shizen combina técnica japonesa con sabores criollos e influencias de la cocina del norte peruano. Entre sus preparaciones destacan el sashimi La Totoyo, el gunkan de chavelo y el tantanmen criollo, expresiones de una carta que busca integrar ambas tradiciones gastronómicas.

Tomo Cocina Nikkei

El tercer lugar es para Tomo Cocina Nikkei, restaurante desarrollado por Jeremy López y Francisco Sime. Su propuesta tiene como uno de sus principales elementos la selección de los productos y la adaptación de la carta a la temporada y a la disponibilidad de ingredientes.

El concepto prioriza la frescura de los insumos, la precisión en las preparaciones y el equilibrio entre sabores. La experiencia se completa con una carta de coctelería inspirada en las culturas nikkei y peruana, además de una selección de vinos.

Tomo Cocina Nikkei, creado por Jeremy López y Francisco Sime, se ubicó en el tercer puesto de la categoría.
Tomo Cocina Nikkei, creado por Jeremy López y Francisco Sime, se ubicó en el tercer puesto de la categoría. Foto: Facebook

Los restaurantes nominados

Después de los tres primeros puestos, la categoría reúne a otros establecimientos que fueron considerados entre los nominados de Cocina Nikkei y Japonesa. La lista incluye a Costanera 700, Edo Sushi Bar y Matsuei, tres propuestas con presencia dentro de la oferta gastronómica de Lima.

También figuran Maketto - Lima, Gaijin y Hanzo - Peruvian Japanese Cuisine. A ellos se suman Fan, Makoto Sushi Bar y Omatsu Tradicional Nikkei, ampliando la representación de restaurantes vinculados a la cocina japonesa y al mestizaje gastronómico.

El grupo de nominados se completa con Kimo, Shimaya Ramen y Reiwa Izakaya. De esta manera, la categoría de los Premios Summum 2026 reúne propuestas de distintos estilos dentro de una misma selección, desde restaurantes especializados en cocina nikkei hasta espacios enfocados en preparaciones japonesas.

Temas Relacionados

makisnikkeicocina nikkeicocina japonesaPremios Summum 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué se decidió por San Martín

La opuesta estadounidense estuvo en los planes de los compadres, pero la USMP la convenció para disputar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué se decidió por San Martín

Universitario finalizó su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026: su próximo reto será La Noche de las Pumas

El equipo dirigido por Paco Hervás cayó 3-2 ante Fluminense en la final del cuadrangular, pero regresará a Perú tras una actuación histórica en su primer torneo internacional

Universitario finalizó su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026: su próximo reto será La Noche de las Pumas

Universitario subcampeón de la Copa Brasilia de vóley 2026: resumen de la derrota de las ‘pumas’ ante Fluminense en la final

El equipo de Paco Hervás sostuvo una final disputada hasta el quinto set, pero la escuadra dirigida por Facundo Morando se impuso en la definición y se consagró campeona del cuadrangular internacional

Universitario subcampeón de la Copa Brasilia de vóley 2026: resumen de la derrota de las ‘pumas’ ante Fluminense en la final

Controversia entre la ONPE y el JNE por fecha de la segunda vuelta en las ERM 2026: “Nuestro problema es la parte logística”

El Oficina Nacional de Procesos Electorales propone el 6 de diciembre, mientras el Jurado Nacional de Elecciones mantiene el 29 de noviembre

Controversia entre la ONPE y el JNE por fecha de la segunda vuelta en las ERM 2026: “Nuestro problema es la parte logística”

La selección peruana mantiene el peor registro de triunfos de toda Sudamérica: solo una victoria en los últimos 15 partidos

El equipo conducido por Mano Menezes ha exhibido un rendimiento que dista del de los combinados más exigentes del continente durante su gira por Norteamérica

La selección peruana mantiene el peor registro de triunfos de toda Sudamérica: solo una victoria en los últimos 15 partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia entre la ONPE y el JNE por fecha de la segunda vuelta en las ERM 2026: “Nuestro problema es la parte logística”

Controversia entre la ONPE y el JNE por fecha de la segunda vuelta en las ERM 2026: “Nuestro problema es la parte logística”

Sicario que asesinó a la ‘China Polo’: “El que quería ese trabajo era el conocido como ‘Pure’”

Caso ‘China Polo’: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra el sicario y el presunto financista

Presidente del JNE defiende postulación de alcaldes como primeros regidores: “Hemos dicho que sí”

Elecciones municipales y regionales 2026: 10 cosas que debes revisar antes de salir de casa para votar este domingo 4 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro responde a los detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Miranda Capurro responde a los detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Naldy Saldaña cancela su concierto debut luego de recibir amenazas: “Me enviaron mensajes alertándome sobre mi seguridad y entorno”

Ana Paula Consorte lanza potentes mensajes tras revelaciones de Doña Peta sobre su embarazo: “¿Puedo darte un consejo? ¡No!”

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

Corazón Serrano suspende a su coreógrafo Jeremy Iturri tras denuncia por presunta agresión sexual

DEPORTES

Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué se decidió por San Martín

Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué se decidió por San Martín

Universitario finalizó su participación en la Copa Brasilia de vóley 2026: su próximo reto será La Noche de las Pumas

Universitario subcampeón de la Copa Brasilia de vóley 2026: resumen de la derrota de las ‘pumas’ ante Fluminense en la final

La selección peruana mantiene el peor registro de triunfos de toda Sudamérica: solo una victoria en los últimos 15 partidos

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026: el puesto de Universitario en el cuadrangular internacional