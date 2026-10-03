La reflexión de Ángelo Caro tras ganar la medalla de oro en los Juegos ODESUR 2026: “De las caídas uno se levanta”

El skater peruanos ofreció declaraciones para el programa Zona Mixta de Movistar Deportes tras obtener la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: X Movistar Deportes.

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Ángelo Caro ganó la medalla de oro en Skateboarding Street masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y describió una competencia que exigió ajustes tácticos desde la etapa clasificatoria. El peruano reconoció que no esperaba encontrarse con un nivel tan alto entre los representantes de la región.

“El resultado fue una sorpresa. Llegué y vi el nivel que había. Todos los países fueron estratégicos y llevaron a sus mejores deportistas. Compito con varios de ellos habitualmente y han mejorado mucho”, afirmó Caro en declaraciones a ‘Movistar Deportes’.

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El camino hacia el primer lugar tuvo un momento de incertidumbre. Caro explicó que ocupó el octavo puesto durante las clasificatorias, aunque logró avanzar a la siguiente ronda. A partir de allí, cambió el plan para afrontar la definición y consiguió imponerse en la prueba de street.

“En un momento de las clasificatorias estuve octavo y pasé por poco, pero después cambié la estrategia y pude ganar la medalla de oro”, relató el skater peruano. El deportista señaló que el análisis de los rivales resulta determinante en una disciplina en la que cada maniobra puede modificar la puntuación final.

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Ángelo Caro se coronó en Santa Fe 2026 y dejó una valiosa reflexión para quienes buscan seguir el camino del deporte. Crédito: Instagram Ángelo Caro.

Caro también se refirió al sistema de evaluación del skateboarding. Según explicó, la nota tiene un componente subjetivo, ya que depende del criterio de los jueces y de la valoración que estos hagan del estilo, la ejecución y la dificultad de los trucos. Por esa razón, consideró necesario observar a los demás competidores para decidir qué recursos utilizar.

“La calificación es muy subjetiva, depende de los jueces y de si les gusta tu estilo. Además, uno estudia a los rivales y ve qué truco debe hacer”, sostuvo. El campeón también mencionó el trabajo que realiza con su federación en los aspectos técnicos, físicos y mentales, una preparación que busca reducir los nervios durante las rondas decisivas.

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El representante peruano valoró el acompañamiento de los aficionados y planteó que una mayor presencia de símbolos nacionales en las tribunas podría impulsar a los deportistas. “Faltaría sumar banderas peruanas el día de la competencia. Estar contentos y sentir esa vibra nos motiva para planchar todos los trucos”, expresó.

Al hablar de los jóvenes que buscan abrirse camino en el deporte o en otras actividades, Caro apeló a la perseverancia. “Que crean en ustedes mismos y sean perseverantes. No todo es fácil, hay muchas complicaciones. Hay muchas caídas y de esas caídas uno se levanta”, afirmó.

El skater peruano Angelo Caro se consagró con la medalla de oro tras registrar un puntaje de 260.01 en la disciplina de street skateboarding masculino. Crédito: Instagram Movistar Deportes.

El medallista comparó los tropiezos en la tabla con los obstáculos de la vida diaria. “A veces duele, pero te limpias, te tomas un momento y lo más bonito es cuando te sale el truco. Así es la vida o cualquier cosa que uno quiera hacer”, agregó.

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¿Qué viene ahora para Ángelo Caro?

Tras su actuación en Santa Fe, Ángelo Caro se prepara para competir en los World Skate Games de Asunción, Paraguay. El certamen se desarrolla entre el 2 y el 18 de octubre y entrega puntos para el ranking internacional, que forma parte del proceso de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La prueba masculina de street tiene programadas sus clasificatorias para el 14 de octubre, los cuartos de final para el 16, las semifinales para el 17 y la final para el 18. Caro consideró que el torneo representa una oportunidad para avanzar en la clasificación y aspirar a un resultado inédito para el skateboarding peruano.

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¿Cómo quedó el Team Perú en los Juegos ODESUR 2026?

La delegación peruana cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 99 medallas: 28 de oro, 32 de plata y 39 de bronce. Esa cosecha ubicó al Team Perú en el sexto puesto del medallero general, detrás de Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile.

La campaña significó la mayor cantidad de preseas obtenidas por Perú en la historia de los Juegos Suramericanos. El registro se produjo en una edición con más disciplinas deportivas, lo que amplió las opciones de competencia para las delegaciones participantes.

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental. Crédito: Instagram COP/Panam Sports.