Corte de luz en Lima y Callao: conoce las zonas afectadas este martes 18 y miércoles 19 de agosto

Diversos sectores de Lima y Callao tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico este martes 18 y miércoles 19 de agosto, de acuerdo con el cronograma difundido por Pluz. Los cortes se realizarán en distintos horarios y comprenderán zonas específicas.
La programación de corte de luz contempla sectores de Lima Cercado, Ventanilla, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Ancón, Callao, San Martín de Porres y Carabayllo. Sin embargo, el corte no afectará a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, urbanizaciones y asociaciones incluidas en el cronograma.
Corte de luz del martes 18 de agosto
Lima Cercado
Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.
Zonas afectadas:
- Av. Argentina: cuadras 15, 16 y 17.
- Av. Guillermo Dansey: cuadras 17, 18 y 19.
- Av. José María Galdeano y Mendoza: cuadras 8 y 9.
- Calle José Celendón Condestable: cuadra 9.
Ventanilla
Horario: 1:00 p. m. – 4:00 p. m.
Zona afectada:
- Urb. Popular de Interés Social Área Industrial: manzanas B, G, T-1, U-1 y V-1.
Los Olivos
Horario: 1:00 p. m. – 5:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Urb. Las Palmeras: calle El Amargón cuadra 40, av. Calistemo cuadras 9 y 10, av. Las Palmeras cuadras 38, 39 y 40, calle Guandú cuadra 39, calle Las Fresas cuadras 9 y 10, calle Tritoma cuadras 8, 9 y 10, jr. Helenios cuadras 8 y 40, calle La Hiedra cuadra 8, jr. Las Acacias cuadra 8 y jr. Los Amarantos cuadra 9.
- Jr. Caraz: cuadras 8 y 9; jr. César Vallejo, cuadra 7; jr. La Hiedra, cuadra 7; jr. Los Castaños, cuadras 7 y 8; jr. Manuel Gonzáles Prada, cuadras 7 y 8.
- Calle Abutillón: cuadra 38; calle Las Acacias, cuadra 7; av. Carlos A. Izaguirre, cuadras 8 y 9; av. Las Palmeras, cuadras 8 y 38.
- Urb. Las Palmeras: manzanas B, C, D, E y F.
- Urb. Mercurio: manzanas U y Z; además de los tramos señalados de las avenidas César Vallejo, Carlos Izaguirre y Las Palmeras.
Lurigancho-Chosica
Horario: 9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Zona afectada:
- Asoc. de Viv. Corazón de Jesús, anexo 8 Jicamarca: manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y y Z.
Corte de luz del miércoles 19 de agosto
Lima Cercado
Horario: 8:00 a. m. – 3:00 p. m.
Zona afectada:
- Urb. Conde de las Torres: av. Industrial, cuadra 7.
Ancón
Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.
Zona afectada:
- Urb. Miramar: av. Copacabana, av. Florida, av. Principal G, av. Sorrento, calles 1, 2, 22, 23, 4, 5, 6, 8, 9, C, Cedros, D, E, Malecón Miramar, Mimosa y Nueva; además de diversos pasajes y manzanas detallados en la programación de Pluz.
Callao
Horario: 9:30 a. m. – 3:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Asoc. Aeroresidencial: manzana A.
- Asoc. Alameda Portuaria: manzana B.
San Martín de Porres
Horario: 8:30 a. m. – 5:30 p. m.
Zona afectada:
- Asoc. Las Margaritas, etapa II: manzanas C, D, E, F y G.
Los Olivos
Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.
Zonas afectadas:
- A.H. 19 de Mayo: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O y P.
- Urb. El Parque de Naranjal: manzanas A3, B3, F3, G3, N3, O3, P3, S3, Q3 e Y3.
- Av. El Naranjal: cuadras 14, 15 y 16.
- Av. Huandoy: cuadra 50.
- Av. Los Próceres: cuadra 50.
- Calle Cajay: cuadra 50; calle Cochas, cuadra 50; calle Huantar, cuadra 50.
- Jr. Piscobamba: cuadras 14, 15 y 16.
- Jr. Yaracmarca: cuadra 50; jr. Uchupata, cuadra 50.
- Asoc. Viv. Monte Azul de Naranjal: manzanas H e I.
- Jr. Mitobamba: cuadras 50 y 51.
Carabayllo
Horario: 8:30 a. m. – 5:30 p. m.
Zonas afectadas:
- Av. Universitaria: cuadras 11, 12, 68 y 69.
- Calle Corbacho: cuadras 3 y 4.
- Jr. Hermilio Valdizán: cuadras 3 y 4.
- Jr. Martín Aranguren: cuadras 8 y 9.
- Urb. Santa Luzmila: manzanas P, Q, R y S.
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