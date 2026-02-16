Transportistas afirman que la PNP cometió un “abuso de autoridad” al detener a manifestante y exigen salida del coronel Montúfar

Detienen a chofer de 'El Rápido' que paralizaba por delito de disturbios en San Martín de Porres. Latina

El gremio de transportistas expresó su molestia con la actuación de la Policía Nacional durante la movilización organizada para esta mañana por parte de choferes y cobradores de la empresa ‘El Rápido’ en el distrito de San Martín de Porres, debido a que fueron multados y hasta detenidos por obstaculizar el tránsito, pese a que vehículos de la PNP les impedían avanzar en la vía.

Para el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel O’Diana Quiróz, el accionar de la PNP durante su marcha pacífica fue “un abuso de autoridad" y exigió la destitución inmediata del coronel Montúfar, a quien identificó como responsable operativo de la intervención.

“Lo que ha generado este accionar del coronel Montúfar y de todo el personal policial interviniente, es una indignación total en el transporte. Hoy en la tarde nos estamos reuniendo los dirigentes de todos los gremios de transporte (...) para protestar en conjunto y para paralizar la ciudad en protesta, porque exigimos dos cosas: basta de abusos y la destitución de este coronel Montúfar, porque no se pueden permitir esos abusos flagrantes ante la opinión pública (...)”, afirmó en conversación con Exitosa.

Transportistas afirman que la PNP cometió un “abuso de autoridad” al detener a manifestante y exigen salida del coronel Juan Carlos Montufar. (Foto: Panamericana)

El dirigente afirmó que la movilización se organizó en solidaridad con el conductor Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, que fue asesinado por sicarios la noche del 14 de febrero. “No arrojamos piedras, no quemamos llantas, marchamos de forma pacífica en nombre de un compañero cuyo nombre debe ser recordado porque deja una familia destruida”, afirmó O’Diana en el medio radial.

El dirigente detalló el desarrollo de la jornada y subrayó la conducta de la Policía Nacional: “Esto es claro y aberrante, una flagrante violación de derechos humanos, una violación a la dignidad de las personas y al dolor que viene sufriendo el transporte por el asesinato constante de trabajadores”.

O’Diana señaló que la detención del conductor fue transmitida por cámaras de televisión y que los agentes policiales multaron a los buses por obstrucción, aunque “los mismos policías detenían los buses”. Insistió en que la situación ha generado indignación entre los gremios, especialmente por la actuación del coronel Montúfar. Sostuvo que el sector del transporte exige respuestas inmediatas y el fin de los abusos: “No podemos quedarnos callados ante un abuso de autoridad tan indignante, tan abusivo”.

Transportistas denunciarían al coronel Juan Carlos Montufar

En respuesta a la actuación de la PNP, O’Diana solicitó públicamente la intervención del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, para que disponga la destitución del coronel Juan Carlos Montúfar. “Exigimos la destitución inmediata porque no se pueden permitir estos abusos flagrantes ante la opinión pública”, reiteró.

Fuertes reclamos a la PNP por detención de transportistas que paralizaron por extorsiones. Panamericana TV

Pero el rechazo no solo quedará en expresiones de disconformidad. El gremio de transportistas ya estaría evaluando presentar una denuncia formal contra el coronel Montufar por su actuación durante la protesta.

“Exigimos al señor comandante general de la Policía Nacional, al cual yo tengo mucho respeto (...) la destitución inmediata del coronel Montúfar. Yo sí exijo la destitución del coronel Montúfar porque lo que ha hecho, él grita a cuatro vientos que (el chofer detenido) estaba obstaculizando la vía y que es un delito, pues lo va a tener que demostrar porque lo vamos a emplazar judicialmente”, afirmó.

¿Por qué se detuvo a un transportista?

En medio de las discusiones entre transportistas y la PNP, el coronel Juan Carlos Montufar detuvo a un conductor de la empresa ‘El Rápido’ y ordenó que sea llevado a una comisaría por presuntamente haber cometido el delito de “disturbios”.

“Esta es una actividad delictiva de disturbios. Impedir el libre tránsito de tanta gente que se va a trabajar. Estamos haciendo las coordinaciones. Estamos tratando de conocer los pormenores de este estacionamiento indebido que colinda con lo delictivo. No tienen derecho a impedir el libre tránsito”, afirmó el coronel Montufar.

Sin embargo, el coronel de la PNP se quedó en silencio luego de que medios de comunicación le hicieran notar que los buses estaban detenidos porque la Policía impedía su movilización.