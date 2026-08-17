Receta de arroz con pato

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El arroz con pato es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana, especialmente de la cocina del norte del país. Su característico color verde y su intenso sabor provienen del culantro, mientras que el pato aporta una carne jugosa y de sabor profundo.

En esta receta aprenderás cómo preparar arroz con pato peruano paso a paso, desde el aderezo hasta la cocción del arroz, para conseguir un plato aromático y lleno de sabor.

Ingredientes para preparar arroz con pato

Para 4 porciones:

4 presas de pato

2 tazas de arroz

1 taza de culantro fresco

1 cebolla roja mediana

3 dientes de ajo

2 cucharadas de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca molido

1 taza de cerveza negra

2 tazas de caldo de pato o pollo

1/2 taza de arvejas

1/2 taza de zanahoria en cubos

1/2 taza de zapallo loche rallado o picado

1/2 pimiento rojo

1 cucharadita de comino

1/2 cucharadita de pimienta

Sal al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal

1/2 taza de chicha de jora, opcional

1/2 taza de cebolla china picada

1 limón

Para acompañar

Salsa criolla

Ají amarillo

Limón en mitades

Cebolla roja en pluma

Cómo preparar arroz con pato peruano

1. Preparar el culantro

Lava bien el culantro y retira los tallos más gruesos.

Licúa las hojas con aproximadamente 1/2 taza de agua hasta obtener una pasta verde homogénea.

Reserva.

2. Sazonar el pato

Condimenta las presas de pato con sal, pimienta y comino.

Déjalas reposar durante unos 15 minutos para que absorban los condimentos.

3. Dorar el pato

Calienta una olla grande con el aceite.

Coloca las presas de pato y dóralas por ambos lados hasta que tengan una superficie ligeramente dorada.

Retira las presas y reserva.

4. Preparar el aderezo

En la misma olla agrega la cebolla roja finamente picada.

Cocina a fuego medio hasta que esté transparente.

Añade el ajo, ají amarillo, ají panca y el zapallo loche.

Cocina durante unos minutos, removiendo constantemente.

5. Incorporar el culantro

Agrega el culantro licuado al aderezo.

Cocina durante aproximadamente 5 a 8 minutos, removiendo para que el culantro se integre con los demás ingredientes.

Este paso ayuda a desarrollar el sabor y el color característico del arroz con pato.

6. Cocinar el pato

Vuelve a colocar las presas de pato en la olla.

Agrega la cerveza negra y, si deseas, la chicha de jora.

Incorpora el caldo y mezcla.

Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 30 a 40 minutos, o hasta que el pato esté tierno.

El tiempo puede variar dependiendo del tamaño y edad del pato.

7. Retirar y reservar el pato

Cuando el pato esté cocido, retira las presas de la olla y reserva.

Prueba el líquido de cocción y ajusta la sal.

Este líquido será la base para cocinar el arroz.

8. Agregar el arroz y las verduras

Añade el arroz previamente lavado.

Incorpora las arvejas, zanahoria y pimiento picado.

Mezcla cuidadosamente y cocina a fuego medio hasta que el líquido comience a hervir.

9. Cocinar el arroz

Cuando el líquido hierva, reduce el fuego al mínimo y tapa la olla.

Cocina durante aproximadamente 18 a 20 minutos, hasta que el arroz esté completamente cocido y haya absorbido el líquido.

Apaga el fuego y deja reposar durante 5 a 10 minutos antes de servir.

10. Servir

Sirve una porción generosa de arroz verde acompañada de una presa de pato.

Puedes terminar el plato con cebolla china picada y acompañarlo con salsa criolla y unas gotas de limón.

¿Con qué se acompaña el arroz con pato?

El arroz con pato combina muy bien con:

Salsa criolla

Cebolla roja

Ají amarillo

Limón

Cancha serrana

Yuca sancochada

Ensalada fresca

La salsa criolla es especialmente recomendable porque aporta frescura y acidez al plato.

Consejos para preparar un buen arroz con pato

Dora bien el pato. Este paso aporta sabor y ayuda a obtener una preparación más aromática.

No escatimes en culantro. Es uno de los ingredientes que define el sabor y color característico del plato.

Utiliza caldo. Cocinar el arroz con el líquido de cocción del pato permite aprovechar todo el sabor desarrollado durante la preparación.

Controla el líquido. La cantidad necesaria puede variar dependiendo del tipo de arroz y de cuánto líquido haya quedado después de cocinar el pato.

Deja reposar el arroz. Unos minutos de reposo después de apagar el fuego ayudan a que los granos terminen de absorber la humedad.

Preguntas frecuentes sobre el arroz con pato

¿Qué es el arroz con pato?

El arroz con pato es un plato tradicional peruano preparado con pato y arroz cocinado en un aderezo de culantro, ajíes, cebolla, cerveza y otros ingredientes.

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¿Cuánto tiempo se cocina el pato?

El pato puede necesitar aproximadamente 30 a 40 minutos de cocción en olla después de dorarlo. El tiempo puede variar según el tamaño y características de las presas.

¿Por qué el arroz con pato es verde?

El característico color verde proviene principalmente del culantro licuado, que se incorpora al aderezo antes de cocinar el arroz.

¿Puedo preparar arroz con pato sin cerveza?

Sí. Puedes sustituir la cerveza por una mayor cantidad de caldo. Sin embargo, la cerveza negra aporta sabor y aroma característicos a muchas versiones de esta preparación.

¿Puedo utilizar pechuga de pato?

Sí, aunque las presas con hueso suelen aportar más sabor al caldo y al arroz. Si utilizas pechuga, controla el tiempo de cocción para evitar que quede seca.

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