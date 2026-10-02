¿Backstreet Boys viene a Perú? La respuesta de la banda que ilusiona a sus fans en Latinoamérica: “We’re listening”

Los integrantes del grupo musical Backstreet Boys se preparan en un camerino mientras una superposición de comentarios refleja peticiones de sus seguidores internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fandom de Backstreet Boys volvió a demostrar que no está dispuesto a quedarse callado cuando se trata de pedir una presentación de la agrupación en sus países. Una publicación reciente del grupo provocó una avalancha de comentarios de seguidores de diferentes partes del mundo, pero esta vez Latinoamérica tuvo un protagonismo especial.

Perú, Brasil, Chile, México, Ecuador y otros países aparecieron entre los destinos reclamados por los fanáticos, mientras algunos usuarios fueron más allá y pidieron directamente fechas en ciudades específicas. La conversación tomó fuerza con un comentario que resumió el deseo de buena parte del público latinoamericano: “LATIN AMÉRICA PLEASEEEEE”, acompañado de varios emojis de súplica. La frase rápidamente recibió reacciones y se convirtió en una de las expresiones más claras del pedido que los seguidores están haciendo a la agrupación.

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Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.

Pero no fue la única. En los comentarios también aparecieron mensajes como “Perú oye sino como llegamos”, además de respuestas de otros seguidores que insistieron con el nombre del país acompañado de banderas peruanas. Desde Brasil, los fanáticos fueron igualmente directos: “come back to Brazil please. The Brazil love you forever”, mientras otro seguidor escribió “The Brazil love you forever”.

México tampoco se quedó atrás. Entre los comentarios apareció una petición para que Backstreet Boys sea headliner de Tecate Pal Norte, mientras otros seguidores mencionaron directamente Monterrey y acompañaron sus mensajes con emojis de fuego y corazones. Ecuador también hizo sentir su presencia con un contundente “Please Ecuador”, acompañado de emojis de súplica.

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Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.

Todo esto ocurrió mientras la cuenta oficial de Backstreet Boys respondía a los pedidos de sus seguidores con una frase que terminó aumentando todavía más la expectativa: “We’re listening”, es decir, “Los estamos escuchando”.

Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.

Brasil reclama el regreso de Backstreet Boys

Los seguidores brasileños también protagonizaron buena parte de la conversación. Uno de los comentarios más visibles fue “Uhuuuuuu 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷”, que acumuló cientos de reacciones.

Otro fan fue directamente al pedido: “come back to Brazil please. The Brazil love you forever.”, que puede traducirse como “vuelvan a Brasil, por favor. Brasil los amará por siempre”.

En medio de esa conversación apareció también un mensaje que decía “It’s happening!!”, es decir, “¡Está sucediendo!”, una reacción que refleja cómo algunos seguidores comenzaron a interpretar la interacción de la banda como una señal positiva. Sin embargo, esa percepción pertenece al entusiasmo de los propios seguidores y no constituye una confirmación oficial de una presentación en Brasil ni en otro país latinoamericano.

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Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.

“We’re listening”: la respuesta de Backstreet Boys que encendió al fandom

La reacción de los seguidores adquirió todavía más fuerza debido a que Backstreet Boys respondió a los pedidos con “We’re listening”.

La expresión puede traducirse como “Los estamos escuchando” y, en este contexto, fue recibida con entusiasmo por los seguidores. Después de que los usuarios comenzaran a mencionar países y ciudades, la respuesta de la agrupación dejó claro que la conversación generada por sus fanáticos está siendo vista por la cuenta oficial.

Los seguidores de Backstreet Boys comenzaron a pedir nuevas fechas internacionales y la respuesta de la cuenta oficial aumentó la expectativa, aunque todavía no existe una fecha confirmada para Perú. IG/ backstreetboys.

La frase, sin embargo, tiene un alcance concreto. No anuncia una gira por Latinoamérica, no confirma una presentación en Perú y tampoco establece que Brasil, México o Ecuador hayan sido incluidos en una agenda futura.

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Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.

Lo que sí permite señalar es que la agrupación está interactuando con sus seguidores mientras estos continúan haciendo públicos sus pedidos. Para un público que lleva años siguiendo la trayectoria del grupo, una respuesta de este tipo resulta suficiente para mantener viva la expectativa sobre una eventual visita a la región.

Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.

¿Qué está haciendo actualmente Backstreet Boys?

Mientras sus seguidores latinoamericanos esperan novedades, Backstreet Boys continúa con su agenda internacional de conciertos en 2026. Actualmente, la agrupación desarrolla su etapa “Into the Millennium” y tiene programadas presentaciones en Düsseldorf, Alemania, los días 29 y 30 de septiembre, además del 2, 3 y 4 de octubre.

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El grupo también mantiene su residencia “Into the Millennium” en Sphere, Las Vegas, donde incluso anunció nuevas fechas para diciembre de 2026 debido a la demanda de sus seguidores. La actual actividad internacional de la agrupación mantiene al grupo sobre los escenarios y alimenta las expectativas de quienes esperan que la agenda pueda extenderse posteriormente hacia otros mercados.

Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.

Las canciones que marcaron la carrera de Backstreet Boys

A lo largo de su trayectoria, Backstreet Boys ha acumulado una extensa lista de éxitos que todavía forman parte de la memoria de sus seguidores y de sus presentaciones en vivo. Entre las canciones más reconocidas de la agrupación se encuentran:

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I Want It That Way Everybody (Backstreet’s Back) As Long as You Love Me Larger Than Life Show Me the Meaning of Being Lonely Quit Playing Games (With My Heart) The Call Shape of My Heart All I Have to Give Incomplete

Varios de estos temas también formaron parte del repertorio que la agrupación presentó durante su última visita a Lima, donde el público peruano pudo volver a escuchar en vivo algunos de los mayores éxitos de su trayectoria.

Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean and Brian Littrell of Backstreet Boys attend the global premiere for the film "Paw Patrol: The Dino Movie" at Paramount Pictures in Los Angeles, California, U.S., August 2, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

¿Cuándo fue la última vez que Backstreet Boys estuvo en Perú?

La última presentación de Backstreet Boys en Perú fue el 5 de marzo de 2011, cuando el grupo ofreció un concierto en el Jockey Club del Perú como parte de su gira This Is Us Tour. La agrupación regresó a Lima después de sus anteriores presentaciones en el país y reunió a más de 10 mil seguidores.

Aquella noche, los integrantes interpretaron varios de sus temas más conocidos, entre ellos “Everybody”, “Larger Than Life”, “Show Me the Meaning of Being Lonely”, “As Long as You Love Me” e “I Want It That Way”. Uno de los momentos que quedó en la memoria de los asistentes ocurrió cuando los integrantes aparecieron con camisetas de la selección peruana y expresaron su cariño por el público con un “Te amo Perú”.

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Los Backstreet Boys fueron parte del Super Bowl 2026, pero con un anuncio para T-Mobile. (Captura de video)

Aunque han pasado más de 15 años desde aquella presentación, el vínculo con el público peruano continúa apareciendo cada vez que la agrupación publica contenido relacionado con sus conciertos. Esta vez, los comentarios de los seguidores volvieron a poner a Perú y a Latinoamérica en el centro de la conversación, con pedidos que van desde una gira regional hasta presentaciones específicas en distintos países.

La respuesta “We’re listening” no confirma por ahora una nueva visita, pero sí se convirtió en el detalle que los seguidores necesitaban para continuar haciendo ruido en redes sociales mientras esperan conocer cuáles serán los próximos destinos de la agrupación.

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Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.

¿Qué está haciendo actualmente Backstreet Boys?

Actualmente, Backstreet Boys continúa con su agenda internacional de conciertos en 2026. La agrupación se encuentra desarrollando su etapa “Into the Millennium” y, entre sus presentaciones más recientes, figura una serie de conciertos en Düsseldorf, Alemania, programados para el 29 y 30 de septiembre y el 2, 3 y 4 de octubre. Además, el grupo mantiene su residencia “Into the Millennium” en Sphere, Las Vegas, para la que incluso anunció nuevas fechas para diciembre de 2026 debido a la demanda de sus seguidores.

Fans de Backstreet Boys enloquecen y piden una gira por Latinoamérica: “Perú, Brasil, México, Ecuador”. Captura: IG Backstreet Boys.