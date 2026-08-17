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Lluvias en Lima y Callao: Abraham Levy advierte que las precipitaciones están entre las mayores de la historia

El especialista en meteorología Abraham Levy reportó que Villa María del Triunfo acumuló 8 milímetros de precipitación en las últimas 24 horas y sostuvo que se trata de uno de los registros más importantes de la historia reciente de Lima y Callao

Un hombre con lentes y camisa azul frente a un fondo borroso. Dos círculos superpuestos muestran un auto blanco y un mototaxi semisumergidos en agua.
Abraham Levy, el meteorólogo peruano, presenta un reporte sobre las intensas lluvias y las inundaciones históricas registradas en la capital peruana, Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las intensas lluvias que se registraron este domingo 16 de agosto en Lima y Callao dejaron calles inundadas, vehículos atrapados y escenas poco habituales para los habitantes de la capital. En medio de la emergencia generada por las precipitaciones, el especialista en meteorología Abraham Levy informó que uno de los registros más importantes se produjo en Villa María del Triunfo (VMT), donde se acumularon 6.3 milímetros de precipitación entre las 2:00 y las 9:00 p. m.

El registro fue compartido por Levy a través de su cuenta en X, donde detalló además que la acumulación de lluvia en las últimas 24 horas había alcanzado los 8.0 milímetros hasta las 9:00 p. m. La información fue acompañada por una fotografía de la Agencia Andina en la que se observa un vehículo atrapado en medio de una calle completamente cubierta por agua.

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La intensa precipitación registrada este domingo 16 de agosto provocó aniegos en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores. En algunos sectores, el agua ingresó a viviendas y comercios. Facebook.

La imagen refleja la dimensión de las precipitaciones que afectaron distintos sectores de Lima. Un vehículo de transporte menor aparece parcialmente rodeado por el agua, mientras otros automóviles avanzan con dificultad por una vía anegada. La escena ocurrió en una zona ubicada debajo de una estructura vial, donde la acumulación de agua alcanzó un nivel considerable.

El episodio se suma a los aniegos registrados en distritos del sur de Lima, entre ellos Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores, donde vecinos reportaron dificultades para movilizarse y, en algunos casos, ingreso de agua a viviendas y establecimientos.

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Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

VMT registra 6.3 mm de lluvia en siete horas

De acuerdo con el reporte difundido por Abraham Levy, Villa María del Triunfo acumuló 6.3 mm de precipitación entre las 2:00 y las 9:00 p. m. de este domingo. La cifra corresponde a un periodo de aproximadamente siete horas en las que las lluvias se hicieron sentir con intensidad en diferentes puntos del distrito.

Hasta las 9PM. 6.3 mm de precipitación en #VMT entre las 2:00 y 9:00PM”, señaló Levy en su publicación.

El especialista agregó que, considerando las últimas 24 horas, el acumulado alcanzó los 8.0 mm hasta las 9:00 p. m.8.0 mm en las últimas 24 horas hasta las 9:00PM”, precisó.

Lima bajo el agua: fuerte lluvia causa aniegos e inundaciones en varios distritos este domingo. Captura: X.

Una de las mayores precipitaciones registradas en Lima-Callao

Levy también calificó el episodio como una de las mayores precipitaciones históricas registradas en Lima y Callao, una afirmación que da cuenta de la excepcionalidad del evento meteorológico para la capital.

Es una de las mayores precipitaciones históricas en #Lima-#Callao”, escribió el especialista.

Las lluvias de este domingo generaron situaciones que habitualmente no forman parte de la rutina de los limeños. Calles convertidas en zonas inundadas, vehículos avanzando entre grandes cantidades de agua y viviendas afectadas fueron algunas de las consecuencias de la jornada.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

En Villa El Salvador, por ejemplo, el sistema de desagüe colapsó en determinados sectores y el agua ingresó a viviendas. La situación llevó al Gobierno a anunciar medidas de emergencia y atención para las familias damnificadas.

En Villa María del Triunfo también se reportaron aniegos, mientras que en Chorrillos se informó sobre el desborde del río Surco, que provocó inundaciones en un sector del distrito.

La acumulación de agua también afectó zonas cercanas a estaciones del Metro de Lima, aunque el servicio no llegó a interrumpirse.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

Lluvias afectan principalmente al sur de Lima

Las precipitaciones de este domingo tuvieron especial incidencia en diferentes distritos del sur de Lima. Villa María del Triunfo y Villa El Salvador estuvieron entre las zonas donde se reportaron mayores problemas, aunque también se registraron aniegos en Chorrillos y San Juan de Miraflores.

En Villa El Salvador, la situación alcanzó un nivel de emergencia debido al ingreso de agua a viviendas y al colapso de desagües. El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, llegó durante la noche al distrito para supervisar las zonas afectadas y anunció que se declararía la emergencia de manera focalizada.

El Gobierno también informó que algunas familias damnificadas serían trasladadas temporalmente a hoteles mientras se retiraba el agua de sus viviendas y se evaluaban los daños.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

Abraham Levy relaciona el episodio con las huellas de El Niño

En su publicación, Abraham Levy también hizo referencia al fenómeno de El Niño y señaló que sus efectos podrían estar relacionados con las condiciones meteorológicas que se vienen observando en la costa peruana.

#ElNiño tiene sus huellas digitales en todo esto que estamos observando entre #Trujillo y #Tacna”, escribió.

La referencia abarca una extensa zona del litoral peruano, desde Trujillo hasta Tacna, donde se vienen presentando condiciones atmosféricas que favorecen una mayor presencia de humedad y precipitaciones.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

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