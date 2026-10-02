(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ensalada César es una de las ensaladas más conocidas y preparadas en todo el mundo. Su combinación de lechuga fresca y crujiente, pollo dorado, queso parmesano, crutones y un cremoso aderezo César la convierte en una opción ideal para un almuerzo ligero, una cena o como acompañamiento de otros platos.

En esta receta de ensalada César con pollo aprenderás a preparar todos los elementos desde cero, incluyendo un aderezo casero cremoso y lleno de sabor.

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La preparación es sencilla y puedes tenerla lista en poco tiempo. Además, es una buena alternativa para aprovechar pechuga de pollo cocida o preparar una comida rápida durante la semana.

Datos de la receta

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Tipo de plato: Ensalada

Cocina: Internacional

Ingredientes para la ensalada César

Para la ensalada

2 corazones de lechuga romana

2 pechugas de pollo

½ taza de queso parmesano rallado

2 tazas de pan en cubos

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Para el aderezo César

½ taza de mayonesa

2 cucharadas de queso parmesano rallado

1 diente de ajo pequeño

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de salsa inglesa

2 filetes de anchoa, opcional

2 cucharadas de aceite de oliva

Pimienta negra al gusto

Cómo hacer ensalada César paso a paso

1. Prepara el pollo

Limpia las pechugas de pollo y sécalas con papel absorbente.

Sazona ambos lados con sal y pimienta.

Calienta una sartén a fuego medio-alto y agrega una pequeña cantidad de aceite.

Coloca las pechugas y cocínalas durante aproximadamente 5 a 7 minutos por cada lado, dependiendo del grosor.

El pollo debe quedar completamente cocido en el centro.

Retíralo de la sartén y déjalo reposar unos minutos antes de cortarlo en tiras.

2. Prepara los crutones

Corta el pan en cubos pequeños.

Colócalos en una sartén y añade aceite de oliva.

Cocina a fuego medio, removiendo con frecuencia, hasta que los cubos estén dorados y crujientes.

También puedes prepararlos en el horno.

Coloca el pan en una bandeja, añade un poco de aceite de oliva y hornea a 180 °C durante aproximadamente 8 a 12 minutos.

Remueve a mitad de cocción para conseguir un dorado uniforme.

Deja enfriar los crutones antes de incorporarlos a la ensalada.

3. Lava y corta la lechuga

Separa las hojas de la lechuga romana.

Lávalas cuidadosamente con agua y escúrrelas muy bien.

Es importante retirar el exceso de agua porque puede diluir el aderezo y hacer que la ensalada pierda su textura crujiente.

Corta las hojas en trozos medianos.

4. Prepara el aderezo César

En un recipiente coloca la mayonesa, queso parmesano, ajo finamente picado, jugo de limón, mostaza y salsa inglesa.

Si deseas un sabor más tradicional e intenso, incorpora las anchoas.

Añade el aceite de oliva y pimienta negra.

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una salsa cremosa y uniforme.

Prueba y ajusta el limón, pimienta o sal según sea necesario.

5. Mezcla la ensalada

Coloca la lechuga romana en un recipiente grande.

Añade parte del aderezo y mezcla suavemente para cubrir las hojas.

No agregues demasiado aderezo de una sola vez. Es mejor incorporar poco a poco hasta conseguir la cantidad deseada.

6. Agrega el pollo

Corta el pollo en tiras o cubos.

Distribúyelo sobre la lechuga.

También puedes mezclarlo directamente con la ensalada.

7. Añade los crutones y el queso

Incorpora los crutones justo antes de servir para conservar su textura crujiente.

Añade queso parmesano rallado o en láminas.

Termina con un poco de pimienta negra recién molida.

8. Sirve la ensalada César

Sirve inmediatamente después de añadir el aderezo, los crutones y el queso.

Si vas a preparar la ensalada con anticipación, guarda la lechuga, pollo, crutones y aderezo por separado y mézclalos justo antes de comer.

¿Qué es la ensalada César?

La ensalada César es una preparación basada principalmente en lechuga romana, queso parmesano, crutones y un aderezo cremoso.

La versión con pollo es especialmente popular porque convierte la ensalada en una comida más completa.

Aunque existen muchas versiones modernas, la combinación de lechuga romana, queso parmesano, crutones y aderezo es la base que caracteriza a esta preparación.

¿Cómo hacer aderezo César casero?

El secreto de una buena ensalada César está en su aderezo.

Para una versión rápida puedes utilizar mayonesa, limón, ajo, mostaza, salsa inglesa, parmesano y aceite de oliva.

Si quieres un sabor más intenso, agrega anchoas.

Las anchoas aportan un sabor profundo y salado al aderezo sin que necesariamente la salsa tenga un fuerte sabor a pescado.

Aderezo César sin anchoas

Si no tienes anchoas o prefieres no utilizarlas, puedes preparar el aderezo utilizando:

Mayonesa.

Limón.

Ajo.

Mostaza.

Salsa inglesa.

Queso parmesano.

Aceite de oliva.

Pimienta.

El resultado seguirá siendo cremoso y sabroso.

Ensalada César con pollo

La ensalada César con pollo es una de las versiones más populares.

Puedes utilizar pechuga de pollo a la plancha, pollo al horno o incluso pollo que haya sobrado de otra preparación.

Para conseguir un mejor resultado, corta el pollo en tiras y colócalo sobre la ensalada justo antes de servir.

También puedes marinar previamente el pollo con ajo, limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

¿Qué queso lleva la ensalada César?

El queso tradicionalmente asociado con la ensalada César es el queso parmesano.

Puedes utilizarlo rallado finamente o en láminas.

Las láminas de parmesano aportan una presentación más atractiva, mientras que el parmesano rallado se integra mejor con el aderezo.

¿Cómo hacer crutones caseros?

Los crutones son muy fáciles de preparar.

Corta pan en cubos pequeños y mézclalos con aceite de oliva.

Puedes agregar ajo en polvo, orégano o pimienta para darles más sabor.

Después cocínalos en una sartén hasta que estén dorados o llévalos al horno a 180 °C durante unos minutos.

Déjalos enfriar antes de agregarlos a la ensalada.

Consejos para preparar una buena ensalada César

Utiliza lechuga romana

Su textura firme y crujiente funciona especialmente bien con el aderezo.

Seca muy bien la lechuga

El exceso de agua puede diluir la salsa y hacer que la ensalada pierda sabor.

No agregues el aderezo demasiado pronto

Si lo haces con mucha anticipación, la lechuga puede perder su textura crujiente.

Añade los crutones al final

De esta manera conservarán su textura.

No abuses del aderezo

Una ensalada César debe quedar cubierta de manera uniforme, pero no completamente bañada en salsa.

Sirve inmediatamente

Una vez mezclados todos los ingredientes, lo ideal es consumirla poco después.

Variaciones de la ensalada César

Puedes adaptar la receta de acuerdo con los ingredientes disponibles.

Ensalada César vegetariana

Omite el pollo y utiliza un aderezo sin anchoas.

Ensalada César con camarones

Sustituye el pollo por camarones salteados con ajo y aceite de oliva.

Ensalada César con tocino

Agrega pequeñas tiras de tocino previamente dorado para conseguir un sabor más intenso y una textura crujiente.

Ensalada César con huevo

Puedes agregar huevo cocido cortado en mitades o cuartos.

Ensalada César ligera

Utiliza yogur natural en lugar de parte de la mayonesa y reduce la cantidad de queso y aceite.

Preguntas frecuentes sobre la ensalada César

¿La ensalada César lleva pollo?

No necesariamente. La receta puede prepararse solamente con lechuga, crutones, parmesano y aderezo. Sin embargo, la versión con pollo es muy popular.

¿Qué lechuga se utiliza para la ensalada César?

La lechuga romana es la opción más utilizada debido a sus hojas firmes y crujientes.

¿El aderezo César lleva anchoas?

Muchas recetas utilizan anchoas para aportar sabor y profundidad. También puedes preparar una versión sin anchoas.

¿Puedo preparar el aderezo con anticipación?

Sí. Puedes preparar el aderezo y conservarlo refrigerado en un recipiente cerrado. Antes de utilizarlo, mezcla nuevamente.

¿Cuánto tiempo dura la ensalada César?

Una vez mezclada con el aderezo, es mejor consumirla inmediatamente. Si quieres conservarla, guarda los ingredientes por separado.

¿Puedo utilizar pollo sobrante?

Sí. El pollo cocido que haya sobrado de otra comida puede utilizarse para preparar rápidamente una ensalada César.

¿Cómo evitar que los crutones se pongan blandos?

Agrega los crutones justo antes de servir y evita mezclarlos con el aderezo con demasiada anticipación.

Una ensalada fácil para cualquier ocasión

La ensalada César con pollo es una receta práctica que puedes preparar para el almuerzo, la cena o como acompañamiento. La combinación de lechuga romana crujiente, pollo dorado, queso parmesano, crutones y aderezo casero ofrece diferentes texturas y sabores en cada bocado.

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Preparar el aderezo en casa también permite ajustar fácilmente la cantidad de limón, ajo, queso y pimienta según tus preferencias.