Ganado peruano en riesgo: Senamhi advierte muerte de crías y debilitamiento de animales en la sierra por temperaturas extremas

La menor disponibilidad de pastizales y la nieve podrían reducir las horas de pastoreo y dificultar el acceso del ganado al alimento en las zonas altoandinas. Foto: Bioweb

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Diversas zonas de la sierra central y sur del Perú enfrentan impactos en la actividad ganadera debido a las bajas temperaturas y a la reducción estacional de los pastizales. El Senamhi reportó casos de muerte de crías, debilitamiento de ejemplares adultos y algunos problemas sanitarios relacionados con estas condiciones climáticas.

La situación alcanza a localidades de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno, donde los animales se encuentran expuestos a un escenario que podría agravarse durante los próximos días. El incremento de los vientos y la presencia de nevadas vinculadas con la DANA ‘Aníbal’ podrían elevar el riesgo para el ganado, especialmente para los ejemplares más vulnerables.

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Localidades afectadas por el frío

El Senamhi precisó que se han identificado afectaciones en la actividad ganadera de Paras (Ayacucho), Ocongate (Cusco), Calacoa (Moquegua), Huancané, Mañazo, El Collao y Santa Lucía (Puno). Entre los principales problemas figuran la pérdida de crías y el deterioro de la condición física de animales adultos.

Las condiciones meteorológicas también podrían complicar el acceso de los animales al alimento. La reducción de los pastizales propia de esta época del año, sumada a la presencia de nieve, puede disminuir las horas disponibles para el pastoreo en las zonas altoandinas.

La situación afecta a localidades de Ayacucho, Cusco, Moquegua y Puno, y podría agravarse en los próximos días. Foto: Andina

Vientos y nevadas elevarían el riesgo

El organismo meteorológico advirtió que el escenario podría empeorar por el incremento de los vientos y las nevadas asociadas a la DANA ‘Aníbal’. Estos fenómenos pueden favorecer una mayor pérdida de calor corporal, con efectos más severos en los animales que presentan mayor vulnerabilidad.

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“Estos fenómenos podrían favorecer una mayor pérdida de calor corporal en los animales y afectar principalmente a los ejemplares más vulnerables, como crías, hembras adultas y alpacas preñadas. Asimismo, la presencia de nieve podría reducir las horas de pastoreo y dificultar el acceso al alimento en zonas ganaderas altoandinas de Junín, Cusco, Arequipa y Puno”, advirtió el Senamhi.

Lluvias también impactarán al sector agrícola

En el ámbito agrícola, las lluvias previstas podrían generar condiciones favorables para aumentar la humedad del suelo. Esto permitiría impulsar las primeras labores de preparación de terrenos y siembra correspondientes a la campaña agrícola 2026-2027.

El Senamhi también señaló que este escenario podría beneficiar a los cultivos de la campaña chica 2026 en los valles interandinos. Sin embargo, los productores deberán considerar la posibilidad de granizadas, heladas y vientos fuertes, fenómenos propios de la temporada que podrían ocasionar daños en las plantaciones.

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Los productores deberán prevenir granizadas, heladas y vientos fuertes, fenómenos que podrían dañar los cultivos. Foto: Ester Xicota

Senamhi recomienda proteger al ganado

Ante el riesgo para los animales, el Senamhi recomendó dar prioridad a la protección de las crías y otros ejemplares vulnerables. Cuando sea posible, los productores deben trasladarlos a espacios secos y resguardados de los vientos, las precipitaciones y la nieve.

También aconsejó garantizar reservas suficientes de forraje y agua, además de revisar diariamente la condición sanitaria del ganado. Estas medidas buscan reducir el impacto de las condiciones meteorológicas adversas sobre la actividad pecuaria.

En las áreas agrícolas, la recomendación es mantener protegidos de la humedad las semillas, insumos y productos almacenados. Asimismo, se deben implementar medidas preventivas frente a eventuales granizadas y lluvias intensas, principalmente en los cultivos que ya se encuentran establecidos.

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