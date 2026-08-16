Terremoto en Perú: este es el precio para vivir en los distritos más seguros contra un sismo en Lima Metropolitana en 2026

Vivir en distritos de Lima con suelos más estables cuesta entre 5.690 y 9.384 soles por metro cuadrado, según el CISMID y la CODIP. REUTERS/Raquel Cunha

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Los recientes sismos de gran magnitud en Colombia y Venezuela, junto a los temblores sentidos en la región central del Perú, han incrementado la inquietud de miles de familias limeñas sobre la seguridad de sus viviendas. Esta situación ha llevado a muchos a replantear la importancia de elegir en qué distrito vivir o mantener su propiedad.

Un reciente estudio del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) identificó las zonas con mejores condiciones geológicas para enfrentar un sismo en la capital, clasificando distritos como seguros o inseguros según la estabilidad del suelo. Pero, ¿cuánto cuesta actualmente comprar una vivienda ahí?

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Cuánto cuesta vivir en zonas con mejor suelo ante un sismo

De acuerdo con datos al primer semestre de 2026 de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) provistos a Infobae Perú, los precios finales de venta formal por metro cuadrado en los distritos más seguros pueden variar ampliamente.

El rango registrado va desde 5.690 hasta 9.384 soles por metro cuadrado, dependiendo del distrito. Estos valores reflejan tanto las diferencias en la demanda como el perfil urbano de cada zona, pero todos comparten suelos considerados estables por el CISMID.

A continuación, los distritos más seguros de Lima según el Centro Peruano-Japonés y su precio de venta por metro cuadrado, en orden descendente:

Miraflores: 9.384 soles por m²

San Isidro: 8.994 soles por m²

Magdalena del Mar: 7.821 soles por m²

Lince: 7.813 soles por m²

Jesús María: 7.389 soles por m²

San Miguel: 6.350 soles por m²

Pueblo Libre: 6.336 soles por m²

Cercado de Lima: 5.906 soles por m²

Breña: 5.690 soles por m²

sector inmobiliario - venta de departamentos

Precios altos en distritos vulnerables: un contraste inesperado

Del mismo modo, los datos de CODIP muestran el precio por metro cuadrado en algunos de los distritos identificados como menos seguros por el CISMID, con un contraste relevante: algunos de estos distritos, pese a estar ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad sísmica, mantienen precios relativamente altos en el mercado inmobiliario limeño.

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A continuación, la lista en orden descendente según su valor:

San Luis: 6.444 soles por m²

Chorrillos: 5.862 soles por m²

Ate: 5.065 soles por m²

San Juan de Lurigancho: 4.685 soles por m²

Independencia: 4.617 soles por m²

Comas: 4.011 soles por m²

Por ejemplo, Chorrillos (5.862 soles/m²) y San Luis (6.444 soles/m²) tienen valores elevados pese a estar en zonas con mayor vulnerabilidad sísmica, mientras que distritos seguros como Breña (5.690 soles/m²) o Pueblo Libre (6.336 soles/m²) presentan precios similares o incluso más bajos.

Esto indica que el precio inmobiliario no depende únicamente de la seguridad sísmica, sino también de factores como ubicación, oferta de servicios, conectividad, desarrollo urbano y demanda en cada distrito.

Existen distritos como Villa María del Triunfo y Ancón donde la oferta de vivienda es aún menor. En estos casos, la expansión del segmento inmobiliario se ve limitada, como sucede en Villa El Salvador, donde la falta de servicios básicos como agua restringe la posibilidad de nuevas construcciones.

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Formalidad, seguridad y la brecha de vivienda en Perú

La CODIP recomienda impulsar la vivienda formal y frenar el avance de la informalidad, ya que la falta de títulos y servicios básicos expone a miles de familias a mayores riesgos y limita la protección legal y financiera. El gremio inmobiliario considera clave regularizar la propiedad, simplificar trámites y mejorar el acceso al financiamiento para lograr un desarrollo urbano seguro y ordenado.

En Perú, la brecha habitacional llega a 1,9 millones de viviendas, con 587 mil familias que necesitan una vivienda nueva y más de 1,3 millones que habitan en condiciones precarias. El crecimiento de la informalidad y la escasa oferta formal acrecientan el problema y dificultan el acceso a servicios y protección frente a desastres.

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