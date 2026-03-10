Cuarteto de Nos vuelve a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre el concierto

La icónica banda uruguaya Cuarteto de Nos posa en una imagen promocional antes de su esperado concierto de regreso en Perú.

El Cuarteto de Nos es una banda uruguaya con más de tres décadas de trayectoria en el rock en español. Su propuesta combina letras irónicas, experimentación sonora y una mirada crítica sobre la realidad. A lo largo de su carrera, han cosechado premios y discos de Oro, Platino y Triple Platino, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos de la región.

Liderados por Roberto Musso, el grupo ha sabido renovarse con cada álbum, abarcando distintos géneros y temáticas. Su último trabajo, “Puertas”, recorre climas diversos y plantea la idea de la vida como una sucesión de decisiones y riesgos. Con canciones como “El Perro de Alcibíades”, “Cara de Nada” y “Ganaron los Malos”, el disco mantiene el sello crítico y reflexivo que caracteriza al grupo.

En sus conciertos, El Cuarteto de Nos fusiona el material más reciente con clásicos de su repertorio, generando una experiencia que convoca a miles de seguidores en América Latina.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Cuarteto de Nos?

La expectativa en Perú crece con la confirmación del regreso de El Cuarteto de Nos. El grupo se presentará el 22 de agosto de 2025 en Costa 21, uno de los recintos más representativos de Lima.

El evento formará parte del “Tour Puertas”, que recorre las principales ciudades de la región para promocionar el nuevo álbum.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La venta de entradas para el concierto en Costa 21 se realizará a través de la plataforma Teleticket. Según la información oficial, la preventa exclusiva para clientes de Interbank comenzará el 12 de marzo a partir de las 10:00 a.m. Quienes accedan a este beneficio podrán adquirir sus tickets con un descuento especial durante las primeras horas.

La venta general para el público en general se habilitará el 14 de marzo, permitiendo el acceso a todas las localidades disponibles. La recomendación para los interesados es estar atentos al horario de apertura, ya que se espera una alta demanda.

Precio de entradas

Costa 21 se dividirá en 4 zonas para este concierto. Las zonas son El Cuarto de Nico, Campo A, Campo B y Tribuna. Los precios van desde los S/135 en preventa hasta los S/355. Además, los asistentes con carné CONADIS, tendrán la posibilidad de estar en Campo A, a un precio de S/228

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Para quienes deseen asegurar su presencia en el concierto de El Cuarteto de Nos, el proceso de compra en Teleticket consta de los siguientes pasos:

Accede a la web oficial de Teleticket: Ingresa a www.teleticket.com.pe desde tu navegador preferido. Registra una cuenta de usuario: Si nunca te has registrado en la plataforma, deberás completar tus datos personales y proporcionar un correo electrónico válido. Se enviará un mensaje para activar la cuenta. Verifica tu registro: Revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace de activación recibido para habilitar tu usuario. Encuentra el evento de Cuarteto de Nos: Ya con la sesión iniciada, utiliza el buscador o explora la sección de conciertos hasta ubicar el espectáculo. Selecciona el banner del evento para visualizar las opciones. Ingresa a la fila virtual: El sistema de Teleticket implementa un mecanismo de espera digital. El turno se asigna por orden de ingreso, así que es importante no cerrar ni actualizar la página para conservar el lugar. Elige tu ubicación: Cuando accedas a la compra, selecciona la zona y los asientos preferidos según disponibilidad y precio. Haz clic en “reservar asiento” y luego procede con “comprar”. Ejecuta el pago: Introduce los datos de tu tarjeta bancaria y, si tienes el beneficio de Interbank, aplícalo para acceder al descuento. Confirma la transacción. Consulta tus tickets: Tras completar la operación, recibirás la confirmación y podrás revisar tus entradas en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta en Teleticket.

