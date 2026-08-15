“La oficina debe justificar la presencialidad”: cuando la flexibilidad supera los escritorios compartidos o espacios para freelancear

El mercado de oficinas flexibles en Lima acelera su evolución por la demanda de empresas que buscan soluciones adaptables para modelos híbridos, según WeWork.

Guardar

El mercado de oficinas flexibles en Lima experimenta una evolución acelerada, impulsada por empresas que buscan soluciones más adaptables y eficientes ante los cambios en las dinámicas de trabajo.

En la capital peruana, la demanda por espacios que permitan modelos híbridos y optimicen los costos crece de manera sostenida, reflejando una tendencia regional.

Sin embargo, a diferencia de otros mercados latinoamericanos, la plaza peruana goza de un elemento distintivo: los tiempos de traslado en Lima hacen que la experiencia en la oficina deba justificar la presencialidad, según un reciente análisis de WeWork.

Flexibilidad y eficiencia, claves para el nuevo entorno laboral

De acuerdo con Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica, la demanda de espacios flexibles en Perú y en la región ya no está asociada únicamente a necesidades puntuales o temporales.

PUBLICIDAD

Las empresas han dejado atrás el modelo tradicional de contratos inmobiliarios a largo plazo y ahora buscan estructuras que les permitan crecer, reducir equipos, mover proyectos o instalar operaciones sin quedar atadas a esquemas rígidos.

Las empresas se alejan de los contratos inmobiliarios de largo plazo y priorizan oficinas flexibles para crecer, reducir equipos o mover proyectos.

“La oficina sigue siendo relevante, pero su valor ya no se mide solo por el espacio físico, sino por su aporte a la operación, la conexión de equipos y el soporte a modelos híbridos más maduros”, señala Hidalgo para Infobae Perú.

La gran diferencia frente al pasado, según el ejecutivo, es que la flexibilidad dejó de ser una alternativa secundaria y ahora se integra como una pieza clave dentro del portafolio inmobiliario de muchas corporaciones, incluidas las más grandes.

PUBLICIDAD

Cada vez más empresas optan por ajustar el tamaño y ubicación de sus oficinas y priorizan la experiencia laboral de sus equipos, en lugar de limitarse a espacios fijos y contratos largos.

Por qué las Fortune 500 eligen espacios flexibles

Este cambio es especialmente visible entre las compañías Fortune 500 (lista anual publicada por la revista Fortune que clasifica a las 500 empresas más grandes de EEUU según sus ingresos), que eligen espacios flexibles por tres razones principales:

Velocidad de implementación.

Capacidad de adaptación.

Consistencia en distintos mercados.

Según WeWork, cuando una empresa global necesita instalar un equipo, abrir una operación, probar un mercado o acompañar un proyecto específico, “el tiempo de implementación es clave”.

“En un esquema tradicional, habilitar una oficina puede tomar muchos meses. En cambio, los modelos flexibles permiten que una compañía pase de la decisión a la operación en plazos mucho más eficientes”, explicó Hidalgo.

PUBLICIDAD

WeWork es una empresa global que ofrece espacios de trabajo flexibles, oficinas privadas y soluciones de coworking para empresas de todos los tamaños.

El reto de justificar la presencialidad

El confinamiento post pandemia transformó la manera en que se valora la oficina. Según WeWork, la presencialidad debe tener sentido: los colaboradores esperan que el tiempo en la oficina aporte valor real a través de colaboración, mentoría y construcción de cultura.

Los espacios deben funcionar como puntos de encuentro, no solo como lugares para tareas que pueden hacerse desde casa. La tecnología y la inteligencia artificial exigen entornos adaptables, con salas para reuniones híbridas y servicios digitales que respondan a nuevas formas de trabajo.

“No se trata solo de escritorios o salas de reunión; se trata de crear entornos donde los equipos puedan trabajar mejor”, afirmó Hidalgo para este medio.

PUBLICIDAD

Diferencias regionales y el caso Lima, según WeWork

Si bien la tendencia es general, cada mercado tiene su propio ritmo. En México, la escala y conectividad favorecen la expansión de oficinas flexibles en múltiples ciudades.

Brasil se mueve por la concentración empresarial y la necesidad de eficiencia en grandes urbes como São Paulo. En Colombia, la apertura a modelos de trabajo innovadores y la movilidad laboral impulsan la rápida adopción de nuevos formatos.

En Lima, la congestión urbana y los tiempos de traslado empujan la demanda de oficinas flexibles bien ubicadas y orientadas al bienestar del equipo.

En Lima, la realidad es distinta. Los tiempos de traslado y la congestión urbana hacen que las empresas valoren especialmente la eficiencia operativa y la experiencia que la oficina puede ofrecer, resalta la firma.

PUBLICIDAD

“La experiencia debe justificar la presencialidad, porque movilizarse en Lima implica tiempo y esfuerzo”, sostiene Hidalgo. Por eso, las compañías buscan espacios flexibles, bien ubicados y diseñados para potenciar el bienestar y el rendimiento de los equipos.

Más allá del mito del coworking

Finalmente, WeWork desmonta el mito de que la flexibilidad solo significa escritorios compartidos o espacios para freelancers. Hoy, grandes empresas buscan oficinas dedicadas que permitan privacidad, identidad y control, pero dentro de un modelo adaptable.

Según la experiencia regional de la empresa, la flexibilidad, bien diseñada, es una herramienta formal y eficiente para corporaciones que desean operar con más inteligencia y menos rigidez.

PUBLICIDAD