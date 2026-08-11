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Viviendas en Lima: ventas crecerían 15% este año y el mercado inmobiliario tendría avance de doble dígito

La proyección de Scotiabank apunta a un récord en la colocación de créditos hipotecarios, impulsado por menores tasas de financiamiento, mayor empleo formal y la recuperación de los préstamos para vivienda social

El sector crecería por el mayor acceso a créditos hipotecarios, la recuperación de la vivienda social y mejores condiciones financieras, junto con el avance del empleo y los ingresos.
El sector crecería por el mayor acceso a créditos hipotecarios, la recuperación de la vivienda social y mejores condiciones financieras, junto con el avance del empleo y los ingresos. Foto: Andina
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El mercado inmobiliario peruano apunta a cerrar el 2026 con un crecimiento de doble dígito, en línea con la recuperación prevista para la construcción. Según el departamento de estudios económicos de Scotiabank, esta última actividad avanzaría alrededor de 9,4% durante el año, favoreciendo el dinamismo de los proyectos y la demanda de viviendas.

El impulso del sector estaría relacionado principalmente con una mayor disponibilidad de créditos hipotecarios, la recuperación de los préstamos destinados a vivienda social y el incremento de las ventas de inmuebles en Lima. A estos factores se sumarían condiciones financieras más favorables y una mejora en el empleo y los ingresos de los hogares.

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Créditos hipotecarios alcanzarían un nuevo máximo

Carlos Asmat, analista de Sectores No Primarios de Scotiabank, explicó que la colocación de nuevos créditos hipotecarios podría alcanzar un máximo histórico durante el 2026. “Nuestra proyección se basa en el crecimiento que prevemos en la colocación de nuevos créditos hipotecarios, que registraría un máximo histórico este año. Este escenario se explicaría por la mayor venta de viviendas en Lima, así como también por la recuperación en la colocación de créditos para viviendas sociales, luego de tres años consecutivos de caída”, sostuvo.

En términos anuales, Scotiabank estima que la colocación de créditos hipotecarios aumentará alrededor de 10%, con poco más de 45.000 préstamos. Esta cifra superaría los 41.057 créditos registrados en 2025 y también el máximo alcanzado en 2021, cuando se colocaron 43.882 préstamos.

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Carlos Asmat, analista de Sectores No Primarios de Scotiabank, proyectó que los nuevos créditos hipotecarios alcanzarían un récord en 2026.
Carlos Asmat, analista de Sectores No Primarios de Scotiabank, proyectó que los nuevos créditos hipotecarios alcanzarían un récord en 2026. Foto: Finanzas

Menores tasas favorecerían la compra de viviendas

El desempeño de los créditos hipotecarios también estaría respaldado por una reducción gradual de las tasas de financiamiento. “El resultado positivo al cierre del 2026 estaría explicado por la reducción gradual de la tasa de crédito hipotecario, que permite menores cuotas de pago, asociado al desempeño del rendimiento del bono a 10 años en soles (referencia para créditos de largo plazo)”, agregó Asmat.

A ello se suma la relativa estabilidad de los materiales de construcción, cuyos precios aumentaron 1,8% durante el primer semestre del 2026. De acuerdo con el analista, este comportamiento habría contribuido a que las empresas continúen desarrollando nuevos proyectos inmobiliarios.

Lima concentraría el impulso de las ventas

La venta de viviendas en Lima sería uno de los principales motores del mercado inmobiliario durante este año. La proyección de Scotiabank apunta a que las colocaciones de nuevas viviendas crecerán cerca de 15% al cierre del 2026, con poco más de 28.000 unidades vendidas.

“De concretarse, esta cifra superaría el número de créditos hipotecarios récord colocado en el 2021 (43,882). Este resultado se vería impulsado por la venta de nuevas viviendas en Lima, la cual prevemos crezca cerca del 15% al cierre del 2026, colocándose poco más de 28,000 unidades, proyección propia en base a cifras de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP)”, señaló.
La evolución de los créditos hipotecarios también sería favorecida por la gradual reducción de las tasas de interés.
La evolución de los créditos hipotecarios también sería favorecida por la gradual reducción de las tasas de interés. Foto: Descubre Lima

Tipo de cambio y empleo también incidirían

Otro elemento que estaría favoreciendo la demanda es el comportamiento del tipo de cambio. “En esta misma línea, el menor nivel del tipo de cambio sol-dólar en los últimos meses ha reducido el valor de las viviendas en términos de soles, considerando que las viviendas se ofertan básicamente en dólares. Finalmente, la mejora del empleo formal y la mejora de los ingresos estarían influyendo en la decisión de compra”, explicó Asmat.

La combinación de mejores condiciones de financiamiento, mayor estabilidad en los costos de construcción y una evolución favorable del empleo estaría generando un escenario más propicio para la adquisición de viviendas. Esto permitiría sostener el dinamismo del mercado durante el segundo semestre del año.

Vivienda social retomaría su crecimiento

El desempeño del mercado también estaría acompañado por una recuperación de la vivienda social, luego de tres años consecutivos de retroceso en la colocación de este tipo de créditos. Scotiabank prevé que los desembolsos vinculados al programa Nuevo Crédito Mivivienda superen ligeramente el nivel registrado en 2025.

Durante el año pasado se desembolsaron 9.157 créditos bajo este programa, luego de una caída de 2%. Según Asmat, ese resultado representó el nivel anual más bajo desde 2020, año marcado por el impacto de la pandemia. La recuperación prevista para 2026 contribuiría así al crecimiento general de la actividad inmobiliaria.

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