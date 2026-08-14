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Receta de cuy chactado

Cómo preparar cuy chactado paso a paso. Receta tradicional de cuy dorado y crujiente, acompañado de papa, mote y ají.

(Foto: Unsplash)
(Foto: Unsplash)
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El cuy chactado es uno de los platos tradicionales más representativos de la gastronomía de los Andes peruanos. Se caracteriza por un cuy sazonado y dorado hasta quedar crujiente por fuera y jugoso por dentro, tradicionalmente cocinado bajo peso para conseguir una textura uniforme.

En esta receta aprenderás cómo preparar cuy chactado peruano paso a paso, con ingredientes tradicionales y acompañamientos como papa, maíz, ensalada y ají.

Ingredientes para preparar cuy chactado

Para 2 porciones:

  • 1 cuy limpio y eviscerado, de aproximadamente 1 kg
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharada de ají panca molido
  • 1 cucharada de ají amarillo molido
  • 2 cucharadas de vinagre
  • Jugo de 1 limón
  • Sal al gusto
  • 1/2 taza de harina de maíz o harina de trigo
  • Aceite vegetal para freír

Para acompañar

  • 4 papas amarillas o nativas sancochadas
  • 1 taza de mote o maíz cocido
  • Ensalada de cebolla y tomate
  • Ají de rocoto o ají amarillo al gusto
  • Hierbas frescas para decorar

Cómo preparar cuy chactado

1. Limpiar y preparar el cuy

Lava cuidadosamente el cuy y sécalo completamente con papel absorbente.

Colócalo sobre una superficie limpia con la parte interna hacia arriba y presiona suavemente para abrirlo y conseguir una pieza más plana.

2. Preparar el aderezo

En un recipiente mezcla:

  • Ajo molido
  • Comino
  • Pimienta
  • Orégano
  • Ají panca
  • Ají amarillo
  • Vinagre
  • Jugo de limón
  • Sal

Mezcla hasta obtener una pasta homogénea.

3. Marinar el cuy

Unta el aderezo por toda la superficie del cuy, procurando que llegue tanto a la parte interna como a la externa.

Cubre y deja marinar en refrigeración durante 2 horas como mínimo. Para conseguir un sabor más intenso, puedes dejarlo marinar durante toda la noche.

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4. Secar y enharinar

Retira el exceso de aderezo de la superficie y seca ligeramente el cuy.

Pásalo por harina de maíz o harina de trigo, cubriendo ligeramente toda la superficie. Sacude el exceso de harina antes de freír.

5. Freír el cuy

Calienta suficiente aceite en una sartén grande y profunda.

Coloca el cuy con la parte de la piel hacia abajo. Para conseguir la característica forma del cuy chactado, coloca encima una sartén pesada, una plancha o un peso adecuado y limpio que mantenga el cuy presionado contra el aceite.

Cocina a fuego medio hasta que la superficie esté dorada y crujiente.

Voltea cuidadosamente y continúa la cocción hasta que ambos lados estén bien dorados y el interior esté completamente cocido.

La temperatura interna debe alcanzar al menos 74 °C en la parte más gruesa de la carne.

6. Escurrir

Retira el cuy del aceite y colócalo sobre papel absorbente o una rejilla para eliminar el exceso de grasa.

7. Servir

Sirve el cuy chactado inmediatamente, acompañado de papas nativas o amarillas, mote, ensalada de cebolla y un ají de tu preferencia.

¿Con qué se acompaña el cuy chactado?

Los acompañamientos pueden variar según la región, pero algunas opciones tradicionales son:

  • Papa amarilla
  • Papas nativas
  • Mote
  • Maíz tostado
  • Ensalada de cebolla
  • Rocoto
  • Ají amarillo
  • Salsa criolla

Una presentación tradicional consiste en colocar el cuy entero sobre el plato y acompañarlo con papas, mote y una salsa de ají.

Consejos para preparar un buen cuy chactado

Seca muy bien el cuy antes de freírlo. La humedad puede provocar salpicaduras y dificultar que la piel quede crujiente.

No excedas la cantidad de harina. Una capa fina permite conseguir una textura más crocante sin ocultar el sabor del cuy.

Marina con anticipación. El tiempo de reposo permite que los condimentos penetren mejor en la carne.

Mantén una temperatura estable del aceite. Si está demasiado frío, el cuy absorberá mucho aceite; si está demasiado caliente, puede dorarse demasiado antes de cocinarse completamente.

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Utiliza un peso adecuado. El método tradicional de “chactado” consiste precisamente en mantener el cuy presionado durante la fritura para favorecer una cocción y dorado uniformes.

Preguntas frecuentes sobre el cuy chactado

¿Qué significa cuy chactado?

El término chactado hace referencia a la técnica de cocinar el cuy bajo presión o peso, lo que ayuda a conseguir una superficie plana, dorada y crujiente.

¿Cuánto tiempo se debe marinar el cuy?

Se recomienda marinarlo durante al menos 2 horas. Si se deja refrigerado durante toda la noche, los condimentos tendrán más tiempo para aportar sabor.

¿Qué tipo de cuy se utiliza para preparar cuy chactado?

Se recomienda utilizar un cuy limpio y eviscerado de tamaño mediano, con aproximadamente 800 g a 1 kg de peso, adecuado para una preparación individual o para compartir.

¿El cuy chactado es un plato peruano?

Sí. Es una preparación tradicional de la gastronomía peruana, especialmente asociada con diversas regiones de los Andes, donde el cuy forma parte importante de la alimentación y tradición culinaria.

¿Cuántas calorías tiene el cuy chactado?

Una porción de cuy chactado puede aportar aproximadamente 600 a 800 kcal, dependiendo principalmente de la cantidad de aceite absorbida durante la fritura y de los acompañamientos.

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