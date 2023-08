Magaly Medina expresó duras críticas hacia ‘Emprendedor Ponte las pilas’, pero también arremetió contra aquellos que considera ‘doble moral’

Magaly Medina criticó a 'Emprendedor Ponte las pilas', pero arremetió contra los 'doble moral' | Magaly Tv: La Firme

Fuerte y claro. La periodista Magaly Medina también se pronunció de la polémica cancelación del programa ‘Emprendedor ponte las pilas’ de América Televisión. La comunicadora manifestó que todo esto lo habría solucionado el productor del espacio y no pudo evitar criticar a los usuarios en las redes sociales, en especial con la de Twitter, que hicieron un cargamontón con dicho espacio.

A dichos cibernautas, la periodista les dijo lo siguiente. “La baja policía de la doble moral y las buenas costumbres, esas que quieren censurar todo, por eso yo siempre aconsejo a la gente que por el bien de su salud mental, (sobre todo gente que tiene que estar en el ámbito público privado) que tienen que estar expuesto a críticas y comentarios, no leer Twitter. Más aún, si eso les afecta”, dijo en un inicio la comunicadora.

“Y me refiero a esto a los ‘La policía de la Baja moral y de las buenas costumbres’ que tenemos por montones, por cientos, sobre todo en Twitter y en otras redes sociales también, pero deben estar felices, orgullosos por el cargamontón que hicieron (que yo digo fue un cargamontoncito) lleno de insultos llenos, de diatribas tildando de TV basura a la televisión. Todo porque un productor desubicado, un poco bruto, (no pone un programa de América Televisión que dicho sea de paso, hay que decir la verdad, no lo veía mucha gente, algunos estaban enterados de que existía. Este programa llamado ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ no sé cuánta gente los veía, no lo sabemos, pasaba inadvertido”, acotó.

Magaly Medina opina sobre dada de alta de Emprendedor Ponte Las Pilas. (Fuente: Magaly TV La Firme)

Recordemos que, América Televisión lanzó contundente comunicado oficial en el que se expresa acerca de la participación de menores de edad desfilando en lencería para el programa ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’. “En relación con los hechos ocurridos en el programa ‘Emprendedor Ponte las Pilas’ durante la emisión del sábado en el que se exhibió a varias niñas en ropa interior, América Televisión cumple con informar que el programa del pasado sábado vulneró los derechos fundamentales de varias menores de edad, lo cual es inaceptable, por lo tanto, hemos tomado la decisión de retirarlo definitivamente del aire”, reza el anuncio de la televisora de Pachacamac.

Para la figura de ATV, pese a que ese programa no se conocía mucho por el horario que era trasmitido, no le parece justo que lo hayan sacado del aire. “Usted sabía que Angie Arizaga, Tula Rodríguez, Carloncho (que ya lo habían sacado del castigo que tenía), Joselito Carrera (que también nunca lo castigaron, pero bueno, qué mayor castigo, bueno que mayor castigo estar en un programa que nadie te ve tenían). Este programa bueno, se armó la batahola porque ‘la baja policía de la doble moral y buenas costumbres’ en Twitter comenzaron a decir TV basura o cómo es posible que niñas en ropa interior en lencería”, agregó la comunicadora.

Medina no pudo evitar hablar sobre la polémica tras la publicidad que mostró el programa ‘Emprendedor ponte las pilas’ y criticó al espacio de América TV y a los padres de los menores también por permitir la exposición de las menores.“Bueno, siempre hay un productor que no mide las consecuencias, siempre en televisión cuando tienes cuatro conductores o cinco conductores que no tienen cerebro que no saben opinar, que no tienen criterio. Mejor me busco un productor que pasa por altos cosas en algunas cosas y que no tiene la inteligencia para medir las consecuencias de lo que está poniendo el aire, pasan estas cosas”, sostuvo.