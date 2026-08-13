César Luna Victoria León asume la Sunat: estos serán sus principales retos

El nuevo jefe de la Sunat fue designado por resolución suprema el 6 de agosto y asumirá una agenda enfocada en la formalización empresarial y la digitalización de la entidad, con énfasis en las mypes. Foto: Andina

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César Luna Victoria León asumió este jueves la conducción de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), luego de prestar juramento ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. La ceremonia se realizó en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia y contó también con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

El nuevo titular de la administración tributaria fue designado mediante la Resolución Suprema N.° 027-2026-EF, publicada el 6 de agosto en el Diario Oficial El Peruano. Su llegada ocurre con una agenda centrada en avanzar con la formalización empresarial y culminar la transformación digital de la entidad, con especial atención a las micro y pequeñas empresas.

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Una trayectoria vinculada al derecho tributario

Luna Victoria León acumula más de 47 años de ejercicio profesional y cuenta con especialización en Derecho Tributario y Derecho Corporativo. Además, mantiene una trayectoria académica de más de cuatro décadas como docente asociado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El abogado también ha ocupado cargos directivos en distintas empresas e instituciones y ha intervenido en procesos relacionados con transacciones financieras internacionales. Su experiencia en el sector privado y académico se suma a una trayectoria previa en la administración pública.

Luna Victoria León cuenta con más de 47 años de experiencia profesional, especializado en Derecho Tributario y Corporativo, y más de cuatro décadas como docente asociado de Derecho en la PUCP. Foto: El Peruano

Experiencia en el sector público y tributario

Entre enero de 1999 y julio del 2000, Luna Victoria León ejerció como ministro de Estado y estuvo al frente del entonces Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, además del Ministerio de Pesquería. Posteriormente, fue director de la Corporación Andina de Fomento (CAF) e integró la Comisión para la Inversión Privada (Copri), actualmente Proinversión.

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Su recorrido también incluye participación en organismos especializados en materia fiscal. Fue integrante del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y presidió el capítulo peruano de la International Fiscal Association (IFA), además de representar las posiciones peruanas de estas instituciones en encuentros internacionales.

Formalización de las mypes

Uno de los principales desafíos de la nueva gestión será continuar con las acciones destinadas a impulsar la formalización. Dentro de esta línea, las micro y pequeñas empresas (mypes) tendrán una atención prioritaria, según lo previsto para su administración.

La tarea supone mantener los esfuerzos de la Sunat para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ampliar la incorporación de negocios al sistema formal. Para ello, la gestión de Luna Victoria León deberá apoyarse en las herramientas y servicios que ofrece la administración tributaria.

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Uno de los retos de la nueva gestión será reforzar la formalización, con especial atención a las micro y pequeñas empresas (mypes). Foto: Andina

Culminación de la transformación digital

Otro de los retos centrales será liderar la culminación del proceso de transformación digital de la Sunat. El objetivo es que la entidad avance hacia servicios 100 % digitales, de manera que los contribuyentes puedan realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones con mayor facilidad.

La digitalización también estará vinculada con la labor de fiscalización. El proceso busca simplificar los controles de la administración tributaria destinados a enfrentar problemas como la evasión, la elusión y el contrabando.

Ceremonia de asunción

La toma de juramento reunió a funcionarios de la Sunat, al viceministro de Hacienda, Erick Lahura, y a exsuperintendentes de la institución. Entre los asistentes estuvieron Beatriz Merino, Luis Alberto Arias, Nahil Hirsh, Tania Quispe y Víctor Mejía.

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Con su incorporación, Luna Victoria León inicia una nueva etapa al frente de la administración tributaria, desde la cual deberá conducir los procesos de formalización y modernización digital contemplados como prioridades de su gestión.