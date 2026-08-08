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No hay fecha para que los militares salgan a las calles: “Estamos definiendo la estrategia”, señala ministro de Defensa

Rafael Belaunde explicó que el despliegue de militares en calles y buses aún no tiene fecha, pues parte de la medida requiere facultades delegadas y aprobación del Congreso

Un hombre con gorra MINDEF y chaleco beige, sosteniendo un micrófono. A su lado, un militar con uniforme azul, galones dorados y etiqueta DELGADO
El ministro de Defensa Rafael Belaunde Llosa habla en un evento oficial, vestido con un chaleco beige y gorra, junto a un oficial militar en uniforme azul. (El Peruano)
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El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte público todavía no tiene una fecha definida. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien explicó este sábado 8 de agosto que el Gobierno aún trabaja en la estrategia que determinará el rol que asumirán los militares frente a la inseguridad ciudadana.

Durante una entrevista con RPP, el titular del Mindef fue consultado sobre el anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori, quien informó que las Fuerzas Armadas saldrán a las calles y estarán también en el transporte público como parte de las acciones contra la delincuencia.

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Belaunde explicó que esta intervención se realizará en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter) y que se plantea conformar una fuerza combinada entre las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Este es un trabajo que se va a hacer en coordinación con el Ministerio del Interior. Va a ser una fuerza en ese sentido combinada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, declaró.

Militares en las calles: ¿cuándo comenzará?

Belaunde indicó que parte del componente anunciado por el Gobierno requiere facultades delegadas, debido a que se pretende implementar mediante decretos legislativos. Por ello, explicó que actualmente se está afinando el paquete legislativo que deberá ser aprobado previamente por el Congreso.

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“No hay fecha en ese sentido. Lo que estamos haciendo es definiendo la estrategia, cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas”, señaló.

Keiko Fujimori en una presentación con micrófono y mano levantada. Una imagen circular adjunta muestra dos militares con uniforme camuflado y armas en la calle.
Keiko Fujimori presenta medidas de seguridad, apoyo al INPE y digitalización del sistema de salud, mientras una imagen insertada muestra militares armados en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración se produce luego de que la presidenta anunciara que los militares estarán presentes tanto en las calles como en los buses de transporte público, en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad y los ataques contra unidades y trabajadores del sector.

FF. AA. tendrán un rol “preponderante” en seguridad

El ministro también fue consultado sobre si las Fuerzas Armadas tendrán capacidad suficiente para atender el número de vehículos que circulan en Lima y Callao, además de cumplir otras tareas asignadas por el Ejecutivo.

Al respecto, Belaunde evitó adelantar detalles de la estrategia que prepara el Gobierno, pero afirmó que las Fuerzas Armadas asumirán un papel protagónico en la seguridad interna.

“Las Fuerzas Armadas van a adquirir un rol preponderante, protagónico en la seguridad interna, pero en apoyo a la Policía Nacional del Perú, que es quien tiene el mandato constitucional para eso”, precisó.

El titular del Mindef remarcó que la participación militar no supondrá desplazar a la Policía de sus funciones constitucionales, sino que se plantea como un mecanismo de apoyo dentro de la estrategia de seguridad del Gobierno.

Las declaraciones las brindó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde también informó sobre las acciones desplegadas para atender el incendio forestal que permanece activo en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque.

Belaunde también explicó que su sector trabaja en la preparación frente a un eventual Fenómeno El Niño y que ya se han identificado 569 puntos críticos a nivel nacional, en los que se priorizarán acciones de prevención y respuesta.

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