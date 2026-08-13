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Estrés, ansiedad y emociones difíciles: por qué el cuerpo también influye en cómo reaccionamos

La regulación emocional no depende solo de “controlar” lo que sentimos. El estrés activa respuestas físicas y psicológicas que pueden influir en la manera en que afrontamos conflictos, presión laboral o situaciones de incertidumbre

Un hombre con gorra y camisa de mezclilla se encuentra de perfil mirando hacia abajo, rodeado por personas desenfocadas en un interior.
La relación entre emociones y cuerpo explica por qué el estrés y la ansiedad activan respuestas físicas antes de que la persona decida cómo actuar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una discusión, una mala noticia o una situación de presión pueden desencadenar respuestas que aparecen antes de que una persona tenga tiempo de pensar qué hacer. El corazón se acelera, aumenta la tensión, cuesta concentrarse o surge la necesidad de escapar, discutir o simplemente desconectarse. Aunque solemos describir estas experiencias únicamente como “emociones”, el cuerpo también participa en ellas.

Comprender la relación entre las respuestas físicas y emocionales es particularmente relevante cuando se habla de estrés y ansiedad. La regulación emocional no significa dejar de sentir miedo, tristeza o enojo, sino reconocer lo que ocurre y desarrollar recursos que permitan responder sin quedar dominados automáticamente por la reacción inicial.

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En el Perú, la demanda de atención muestra la dimensión que han adquirido los problemas de salud mental. Hasta octubre de 2025, los establecimientos del Ministerio de Salud habían registrado 1.235.184 casos atendidos, con la ansiedad como el diagnóstico más frecuente, con 300.283 casos. Le siguieron los trastornos emocionales y del comportamiento en niños y adolescentes, la depresión y otros problemas de salud mental.

Caricatura de persona sentada en posición fetal dentro de una nube oscura con relámpagos, corazones acelerados, gotas de sudor, signos de interrogación y bocas de miedo. Fondo azul.
El Ministerio de Salud del Perú registró 1.235.184 casos atendidos de salud mental hasta octubre de 2025, con la ansiedad como diagnóstico más frecuente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tiene que ver el sistema nervioso con nuestras emociones?

Ante una situación que se percibe como amenazante o de alta tensión, el organismo pone en marcha respuestas fisiológicas destinadas a reaccionar con rapidez. Estas pueden manifestarse mediante cambios en el ritmo cardíaco, respiración más acelerada, tensión muscular o un aumento del estado de alerta.

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El problema aparece cuando ese estado de activación se mantiene durante periodos prolongados o comienza a interferir con actividades cotidianas como dormir, trabajar, estudiar o relacionarse con otras personas.

El Instituto Nacional de Salud Mental ha advertido, por ejemplo, que situaciones de fuerte tensión emocional pueden generar síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. Cuando el malestar persiste o afecta el funcionamiento cotidiano, la recomendación es buscar orientación profesional.

Esto también ayuda a entender por qué decirle a alguien simplemente que “se calme” suele resultar insuficiente. La reacción emocional no ocurre únicamente en el plano de los pensamientos: involucra respuestas físicas que forman parte de la manera en que el organismo procesa una situación.

Cuerpo humano de perfil, mochila semitransparente con piedras: estrés, cortisol, presión arterial, inflamación, fatiga; líneas dirigen a corazón, cerebro, abdomen.
El sistema nervioso activa cambios en el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular y el estado de alerta ante situaciones de amenaza o presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compasión no significa evitar las emociones difíciles

Otro concepto que ha ganado espacio dentro de las conversaciones sobre salud mental es la compasión, incluida aquella dirigida hacia uno mismo. Esto no significa justificar todas las conductas ni eliminar las emociones incómodas, sino observar cómo una persona responde frente a sus propios errores, dificultades o momentos de vulnerabilidad.

Sentir miedo, frustración, tristeza o enojo forma parte de la experiencia humana. La señal de alerta aparece cuando el malestar se vuelve persistente, aumenta en intensidad o empieza a afectar las relaciones, el desempeño laboral o académico y otras áreas de la vida cotidiana.

El sistema público peruano ha ampliado progresivamente los servicios destinados a estos problemas. Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con Centros de Salud Mental Comunitaria y mantiene la Línea 113, opción 5, para brindar orientación gratuita en salud mental las 24 horas.

Estas alternativas cobran importancia frente a la tendencia a buscar respuestas exclusivamente en redes sociales, talleres o contenidos de autoayuda. Las herramientas generales pueden contribuir a comprender determinadas experiencias, pero no reemplazan una evaluación psicológica o psiquiátrica cuando existe un problema de salud mental que requiere atención profesional.

Algunas frases, aunque dichas con buena intención, pueden causar daño a las personas con ansiedad o depresión. (Magnific)
Algunas frases, aunque dichas con buena intención, pueden causar daño a las personas con ansiedad o depresión. (Magnific)

Una conferencia sobre regulación emocional llegará a Lima

La relación entre emociones, respuesta corporal y compasión será precisamente el eje de “El Sentido: La Ciencia de la Compasión”, una conferencia que el psicólogo Juan Lucas Martín ofrecerá durante su próxima visita a Lima.

La presentación abordará temas vinculados con la regulación del sistema nervioso, las respuestas automáticas frente al estrés, el manejo de emociones difíciles y la manera en que las experiencias personales pueden influir posteriormente en la forma de afrontar nuevos conflictos.

Hombre sonriente de camisa blanca y saco a cuadros sentado en una butaca roja de teatro vacía, con otras filas de asientos detrás
El psicólogo Juan Lucas Martín posa desde una butaca roja en el Teatro NOS de Lima, sede de su conferencia "La Ciencia de la Compasión".

El encuentro se realizará el sábado 22 de agosto, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Teatro NOS, y tendrá una duración aproximada de tres horas. Está dirigido al público general y también a profesionales de la salud, educadores y padres de familia interesados en estos temas.

Según la información de los organizadores, será la única presentación de Martín en Perú durante esta visita y las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.

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