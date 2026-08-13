Paloma Fiuza confirma que está feliz en el amor, pero prefiere mantener su romance en privado

La brasileña dejó atrás las especulaciones que la relacionaron con Mario Hart y ahora disfruta de una nueva relación sentimental. Willax/ Amor y Fuego.

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Paloma Fiuza vuelve a estar en el centro de la atención por su vida sentimental. La reconocida bailarina brasileña sorprendió al revelar que atraviesa una etapa especialmente feliz y que existe una persona que actualmente ocupa un lugar importante en su vida. Aunque decidió no exponer públicamente todos los detalles de su relación, sus declaraciones dejaron claro que su corazón estaría nuevamente ocupado.

La integrante de Axé conversó con el programa ‘Amor y Fuego’ sobre su presente y, fiel a su estilo, optó por responder con cautela cuando fue consultada por su situación sentimental. La brasileña no quiso entrar en detalles sobre su nuevo vínculo, pero sí reconoció que está viviendo un momento especial y que se encuentra muy contenta.

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“No quiero hablar mucho de mi vida privada… pero estoy contenta, esto es lo más importante. Estoy feliz, estoy feliz”, manifestó Paloma Fiuza durante la conversación con el espacio de espectáculos. Con estas palabras, la bailarina dejó de lado cualquier duda sobre su actual estado emocional y confirmó que atraviesa una etapa positiva en el plano personal.

Paloma Fiuza habla de su nueva relación y prefiere mantenerla en privado

La brasileña fue consultada por las recientes imágenes y publicaciones que despertaron curiosidad entre sus seguidores. Sin embargo, lejos de brindar una explicación extensa, Paloma Fiuza dejó claro que desea proteger esta nueva etapa de su vida.

Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.

“No quiero hablar mucho de mi vida privada, pero lo que les puedo contar es que estoy contenta, estoy pasando un momento muy bonito de mi vida e igual les agradezco todo el cariño”, expresó la bailarina.

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La respuesta de Fiuza muestra que, por ahora, su intención es disfrutar de su romance lejos de la exposición mediática. Si bien no brindó mayores detalles sobre cuándo comenzó la relación ni cómo se conocieron, sus palabras fueron suficientes para confirmar que atraviesa un periodo de felicidad.

Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.

¿Quién es Santi Laumann, el nuevo galán argentino de Paloma Fiuza?

El hombre que despertó la curiosidad de los seguidores de Paloma Fiuza es Santi Laumann, un argentino vinculado al mundo del bienestar, el entrenamiento y el desarrollo personal. De acuerdo con la información difundida sobre él, se desempeña como coach corporativo y fitness, actividades relacionadas con un estilo de vida saludable.

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Su aparición junto a la bailarina generó comentarios entre los seguidores, especialmente por la fotografía que ella decidió compartir en sus redes sociales. En la imagen, Santi Laumann aparece junto a Paloma Fiuza, mientras la sujeta y ambos se miran de manera afectuosa.

Aunque una fotografía por sí sola no permite conocer todos los detalles de una relación, la publicación, sumada a las recientes declaraciones de la brasileña, incrementó las especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

La apariencia de Laumann también llamó la atención de algunos seguidores debido al parecido que varios usuarios encontraron con Tomi Narbondo, expareja de Paloma Fiuza. Esta comparación comenzó a circular en redes sociales, aunque la atención principal se concentró en la nueva relación de la bailarina.

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Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.

Paloma Fiuza deja atrás los rumores que la relacionaron con Mario Hart

La nueva situación sentimental de Paloma Fiuza también genera interés debido a los rumores que meses atrás la relacionaron con Mario Hart. Las especulaciones surgieron en medio de la crisis que atravesaba el piloto de autos y su entonces relación con Korina Rivadeneira.

En aquel momento, la cercanía entre Fiuza y Hart fue interpretada por algunos seguidores como una posible señal de que podía existir algo más entre ambos. Sin embargo, esa historia quedó atrás y actualmente la situación sentimental de la brasileña apunta hacia otro lado.

Los rumores alrededor de Mario Hart tomaron mayor fuerza luego de que trascendiera una posible separación del piloto y Korina Rivadeneira, situación que posteriormente fue confirmada. Esto hizo que cualquier aparición pública de Hart junto a Paloma generara comentarios y especulaciones.

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Ahora, la aparición de Santi Laumann cambia completamente el panorama. La bailarina no solo ha dejado claro que está feliz, sino que además se ha mostrado públicamente junto al argentino, aunque todavía mantiene una postura reservada sobre su romance.

Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.

Paloma Fiuza continúa enfocada en sus proyectos con Axé

Mientras su vida sentimental genera comentarios, Paloma Fiuza también atraviesa un periodo de intensa actividad profesional. La brasileña contó que actualmente se encuentra dividida entre Perú y Chile, debido a sus compromisos laborales.

“Estoy trabajando también en Chile, entonces estoy entre Chile y Perú. Por ahora no estaré en ningún programa porque estoy trabajando con shows con eventos de Axé”, explicó la integrante de Axé.

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La declaración permite entender que, por el momento, la televisión no forma parte de sus principales prioridades. En lugar de incorporarse a un programa, la artista continuará concentrada en las presentaciones y eventos vinculados con el grupo que marcó una parte importante de su trayectoria en el entretenimiento peruano.

Los shows de Axé se mantienen así como uno de los principales proyectos de la brasileña, quien continúa vinculada al baile y a los espectáculos. Su agenda laboral, además, explica los constantes viajes entre ambos países.

Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.

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Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.

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Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.

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Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.

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Paloma Fiuza sorprende al mostrarse nuevamente feliz por amor

La vida sentimental de Paloma Fiuza ha generado interés durante años debido a sus conocidas relaciones y a las distintas etapas que ha atravesado frente a las cámaras. Por ello, sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

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La brasileña no necesitó revelar todos los detalles de su romance para dejar un mensaje claro: está feliz y disfruta de una nueva relación. Su insistencia en mantener su vida privada en reserva demuestra que, en esta ocasión, busca vivir el momento de una manera diferente.

“Estoy feliz, estoy feliz”, repitió durante su conversación con ‘Amor y Fuego’, dejando en evidencia el buen momento que atraviesa.

La fotografía junto a Santi Laumann terminó de alimentar la curiosidad del público. El argentino, dedicado al ámbito corporativo y fitness, aparece cercano a la bailarina en una imagen que rápidamente captó la atención de quienes siguen su trayectoria.

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Por ahora, Paloma Fiuza no ha brindado información adicional sobre su relación ni ha anunciado públicamente cuáles son sus planes sentimentales junto al argentino. Tampoco ha querido responder más allá de lo necesario cuando se trata de su intimidad.

Paloma Fiuza revela que está enamorada y causa sorpresa al aparecer con argentino: “Estoy feliz”. Captura: Amor y Fuego.