Camilo y Evaluna revelaron cómo manejan el dinero en pareja: “A mucha gente no le va a gustar esto”

Camilo y Evaluna Montaner compartieron detalles poco conocidos sobre su vida en pareja y la manera en que organizan aspectos cotidianos de su día a día desde su hogar en Miami - crédito @evaluna / Instagram

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner conforman una de las parejas más estables y reconocidas de la música latinoamericana.

A lo largo de su carrera, han producido canciones a dúo y desarrollado distintos proyectos juntos, aunque gran parte de sus esfuerzos ha estado dirigida a potenciar la trayectoria artística del paisa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En redes sociales, se mantienen activos al promocionar nuevos lanzamientos y exhibir colaboraciones con figuras como Karol G, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Carin León y otros, donde exploran géneros como la música urbana, el merengue y el pop.

Desde su hogar en Miami, Camilo y Evaluna abrieron una ventana a su vida privada al contar cómo toman decisiones sobre el dinero y la administración en pareja - crédito redes sociales Camilo

La pareja reside en Miami, Estados Unidos, junto a sus hijas Índigo y Amaranto, en una casa que llaman “La Colmena”.

Desde allí comparten fragmentos de su vida diaria y responden sin reservas a las preguntas de sus seguidores.

Aunque una de sus canciones dice que Camilo no le ofrece “una vida de rico” a Evaluna, las imágenes y videos publicados en redes sociales evidencian las comodidades que rodean su entorno familiar, así como distintos momentos cotidianos y personales.

Camilo y Evaluna hablan de sus finanzas

Recientemente ambos dieron detalles inéditos sobre su vida financiera. Un video publicado en su canal de Youtube permitió conocer cómo manejan sus finanzas en pareja, a raíz de las preguntas que reciben de sus seguidores.

Evaluna empezó su intervención diciendo que “a mucha gente no le va a gustar esto, pero somos una sola persona”, lo que su pareja complementó como “financieramente, en la vida real, ella es ella y yo soy yo”.

El intérprete de Tatto respondió: “A la hora de organizar nuestras finanzas somos un solo equipo, una sola empresa y combo, a la hora de disfrutar las cosas”.

El cantante añadió entre risas que “tenemos una misma tarjeta y una cuenta de banco”, lo que implica que ambos conocen sus movimientos económicos y no existen secretos en relación a sus gastos.

Ambos señalaron que su manera de manejar las finanzas puede diferir de la de otros hogares, donde suele haber cuentas y tarjetas separadas, aunque expresaron sentirse cómodos con el sistema que han adoptado.

“No es raro uno compartir el alma, el espíritu, el corazón, pero, ¡uy!, la plata, esos es raro e, incluso, polémico”, resaltó Echeverry, apelando a que antes las mujeres no podían abrir una cuenta de banco sin autorización del esposo. Y aunque creen en la independencia, han cambiado su visión con el dinero.

Evaluna Montaner explicó que su decisión es a compartir y eso no quiere decir que ella no aporte, porque aunque esté todo el tiempo con sus hijas, mientras él trabaja, son un equipo, después los dos intercambian y los dos están en sus proyectos.

La venezolana indicó que la dinámica cotidiana sobre el dinero y el hogar: “Camilo es el encargado de las finanzas y ella de hacer las maletas, su ropa para todos los días”.

Camilo complementó diciendo que él selecciona las prendas y ella se encarga de empacar, aunque aclaró que a veces ambos contribuyen en esa organización.

El acuerdo entre la pareja se basa en que el cantante se ocupa de los pagos y la responsabilidad fiscal durante los viajes, mientras que su esposa gestiona los detalles logísticos.

Camilo y Evaluna entregaron detalles sobre sus finanzas - crédito Camilo y Evaluna / YouTube

A lo largo de la conversación, la pareja reiteró que nunca ocultan gastos.

Si alguno adquiere un obsequio, ambos suelen preguntar qué compró el otro, incluso en el caso de los regalos personales.

Así demostraron que el manejo económico familiar se caracteriza por la transparencia total y el trabajo conjunto.

El video de YouTube también dio cuenta de los hábitos que mantienen cuando se trata de usar el dinero. La pareja mencionó que disfruta invertir en viajes, principalmente en experiencias que les permitan compartir con sus familiares y amigos.

Según la pareja, han organizado salidas grupales que han llegado a reunir a más de veinticinco personas en cruceros fuera de Estados Unidos.

Camilo y Evaluna Montaner compartieron cómo manejan su economía familiar y revelaron la dinámica que los une como pareja en asuntos cotidianos y financieros - crédito cortesía

“La Colmena”, como llaman a su residencia en Sunny Isles Beach, funciona como un punto de encuentro y referencia en sus vidas personales y profesionales. Tanto Camilo como Evaluna se han mostrado dispuestos a compartir detalles de su intimidad familiar y financiera cuando se trata de conectar con su público.

Además, en su último video mencionaron que entre el 16 y el 24 de diciembre compartirán contenido relacionado con Navidad y posterior a ello se desconectarán para pasar en familia e iniciar el 2026 recargados.