Transportistas de Nuevo Horizonte suspenden servicios tras ataque que dejó a un conductor en UCI

Los representantes señalaron que la vigilancia policial solo está presente en el paradero, mientras que durante los recorridos aseguran sentirse expuestos ante posibles agresiones (Créditos: Exitosa)

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Un conductor de la empresa de transporte Nuevo Horizonte permanece en la unidad de cuidados intensivos después de ser víctima de un ataque registrado durante la tarde del último miércoles. El hecho provocó alarma entre sus compañeros, quienes se reunieron en el patio de maniobras del paradero inicial para exigir justicia y reclamar una respuesta inmediata de las autoridades.

Frente a la gravedad del episodio, los trabajadores anunciaron la suspensión de sus actividades hasta nuevo aviso, debido al temor por su integridad mientras cumplen sus recorridos.

Uno de los representantes explicó a las cámaras de Exitosa que la medida responde a una situación que consideran insostenible. Según su testimonio, uno de los integrantes recibió una nota extorsiva con amenazas el último lunes. El mensaje hacía referencia al distrito de San Luis, por lo que el afectado acudió a la dependencia policial de esa jurisdicción para comunicar lo sucedido. Sin embargo, afirmó que en un primer momento no recibió la atención esperada por parte de los agentes.

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El gremio exige identificar y capturar a los responsables de las intimidaciones y del ataque, además de solicitar acciones concretas para proteger al sector transporte - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

La advertencia previa, de acuerdo con el relato brindado, no derivó en acciones capaces de evitar el posterior atentado. Los trabajadores cuestionaron que, pese a haber informado sobre las intimidaciones, continúen expuestos durante sus desplazamientos cotidianos. Por ello, solicitaron una investigación que permita esclarecer las amenazas comunicadas anteriormente y determinar quiénes están detrás de la agresión que dejó a uno de sus compañeros en estado crítico.

Una representante del gremio sostuvo que actualmente existe vigilancia policial en el paradero, aunque precisó que esa protección no se extiende a los trayectos. Afirmó que los choferes quedan desamparados cuando abandonan el punto de partida y recorren las calles. “Somos padres, madres de familia que queremos vivir”, manifestó al describir el miedo que experimentan quienes dependen de esta actividad para mantener a sus hogares.

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Transportistas paralizan sus actividades hasta nuevo aviso ante el incremento de amenazas y la falta de seguridad durante sus recorridos - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Durante su intervención, la trabajadora también dirigió un pedido a Keiko Fujimori para que atienda la situación que atraviesa el sector. La dirigente solicitó respaldo institucional y reclamó acciones concretas contra los responsables de las amenazas. Además, extendió su llamado al primer ministro para que se adopten medidas destinadas a proteger a quienes laboran en el servicio de transporte.

La preocupación se agravó porque un pasajero menor de edad también resultó herido durante el atentado. La vocera resaltó las consecuencias que un episodio de esta naturaleza puede generar en las familias y recordó que varios empleados tienen hijos bajo su responsabilidad. Desde su experiencia, explicó que es madre soltera y expresó su temor ante la posibilidad de sufrir una agresión similar mientras desarrolla sus labores y dejar desamparado a su pequeño.

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Con los trabajadores reunidos en el patio de maniobras, el reclamo de Nuevo Horizonte se concentró en obtener garantías para continuar con sus actividades. Los presentes pidieron que se identifique y capture a los responsables de las amenazas y del ataque contra su compañero. Mientras el chofer permanece internado, sus colegas mantienen la decisión de paralizar el servicio hasta nuevo aviso. El caso evidencia nuevamente el riesgo que afrontan los transportistas ante la violencia y las extorsiones.