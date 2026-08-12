¿A cuánto llegará hoy la temperatura máxima en Lima? El pronóstico del Senamhi para este 12 de agosto

Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que para este miércoles 12 de agosto Lima registrará condiciones de cielo cubierto durante gran parte del día, tanto en la zona este como en la zona oeste y Callao.

En Lima este, se prevé cielo cubierto entre cielo nublado durante el día, con tendencia a llovizna ligera. Las temperaturas estarán comprendidas entre una máxima de 24 °C y una mínima de 18 °C.

En el sector oeste de Lima y Callao, el pronóstico indica que el cielo permanecerá cubierto entre cielo nublado durante la jornada, acompañado de ráfagas de viento y una probabilidad de llovizna ligera. Las temperaturas se ubicarán entre los 24 °C y 21 °C. Estas condiciones favorecen un ambiente fresco y húmedo en el litoral limeño.

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En el sector oeste de Lima y Callao, el pronóstico indica que el cielo permanecerá cubierto entre cielo nublado durante la jornada. (Andina)

El Senamhi recomienda a la población tomar medidas preventivas ante la presencia de llovizna y ráfagas de viento, principalmente en las primeras y últimas horas del día. Se sugiere a los ciudadanos estar atentos a los comunicados oficiales para mantenerse informados sobre posibles cambios en las condiciones climáticas.

Cambio climático

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 12 de agosto en Lima.

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Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 24.0 grados, la previsión de lluvia será del 3%, con una nubosidad del 32%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 14.8 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 21.0 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 3%, con una nubosidad del 65%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13.0 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

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De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

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En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

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Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.