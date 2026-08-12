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Plaza Vea cerrará más temprano hoy 12 de agosto: La razón y el horario de atención

No, Plaza Vea no cierra para siempre. Pero este miércoles todas sus tiendas no atenderán al público durante el horario habitual, sino solo hasta la tarde

Foto de cajeras en plaza vea
Plaza Vea atiende a diario a miles de usuarios a nivel nacional en sus diferentes tiendas. (Crédito: Centro Comercial Risso)
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Todas las tiendas de Plaza Vea atienden hoy solo hasta las 7:00 p. m. ¿La razón? Una actividad especial que ha planeado la marca de supermercados para sus trabajadores a nivel nacional.

Así, la información de la marca de supermercados impactará en los consumidores, quienes deberán estar atentos para realizar sus compras anticipadamente en las instalaciones a nivel nacional. Como se resalta, todas las tiendas, sin especificar excepción cerrará a las 7:00 p. m.

Como se recuerda, su horario regular es de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., pero esta vez los usuarios tendrán tres horas menos para hacer sus compras. Sin embargo, Plaza Vea ya avisó esto con anticipación hace unos días.

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Comunicado de Plaza Vea sobre el cambio en su horario del miércoles.
Comunicado de Plaza Vea sobre el cambio en su horario del miércoles. Foto: Plaza Vea/Instagram

Plaza Vea cierra 7:00 p. m. hoy

“Estimados clientes. El miércoles 12 de agosto, nuestras tiendas a nivel nacional atenderán hasta las 7:00 p. m., ya que realizaremos una jornada especial con nuestros colaboradores. Los invitamos a hacer sus compras o recoger sus pedidos online con anticipación. Los esperamos al día siguiente en nuestro horario habitual, con nuestros precios bajos de todos los días. Agradecemos su comprensión”, avisó Plaza Vea en sus redes sociales.

Se trata de una medida tomada, con anticipación, dado que la marca organizará un evento corporativo con sus empleados a nivel nacional. Por eso, ten en cuenta algunos detalles:

  • Asiste a Plaza Vea antes de las 7:00 p. m., para poder hacer las compras que sean necesarias anticipadamente
  • En caso las compras no sean urgentes, puedes esperar al día siguiente. El jueves 13 de agosto es una fecha regular como otras y se aplicará el horario normal de Plaza Vea, de 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.
  • La marca no ha dicho nada sobre una atención limitada en los otros días.
Plaza Vea mantiene una posición relevante en el mercado peruano de supermercados y forma parte de Supermercados Peruanos, empresa de Intercorp que también gestiona las marcas Mass y Vivanda.
Plaza Vea mantiene una posición relevante en el mercado peruano de supermercados y forma parte de Supermercados Peruanos, empresa de Intercorp que también gestiona las marcas Mass y Vivanda. Foto: Google Maps

Medida se repitió el año pasado

Como se sabe, esta medida no es nueva. Ya también en el 2025, en el mismo mes de agosto, aunque en una semana posterior, Plaza Vea dio el mismo aviso a sus clientes.

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“Estimados clientes: el jueves 21 de agosto, todas nuestras tiendas a nivel nacional cerrarán a las 8:30 p.m. por un evento interno. Les sugerimos planificar sus compras y recojo de pedidos online con anticipación. Agradecemos su comprensión y los esperamos al día siguiente en nuestro horario habitual”, señalaba el aviso compartido por Plaza Vea en redes sociales.

Es decir, no se trata de una cierre anticipado nuevo, sino algo que se repetiría cada agosto de cada año, por alguna fecha interna conmemorativa con sus empleados a nivel nacional.

En su momento, Plaza Vea paso revisiones luego de la tragedia en el Real Plaza de Trujillo. | Facebook / Informativo Regional Moquegua

Plaza Vea y su peso en el mercado peruano

A pesar de que Plaza Vea haya expandido sus tiendas en menor medida que su competencia en supermercado, la marca continúa siendo uno de los principales formatos del negocio de supermercados en Perú.

Como se sabe, la marca pertenece a Supermercados Peruanos, compañía del grupo Intercorp que también opera las cadenas Mass y Vivanda.

Asimismo, de acuerdo con datos de Euromonitor International, en 2025 Supermercados Peruanos concentró el 47,46% del valor de ventas del canal de supermercados peruano, ubicándose como el operador con mayor participación. Dentro de este grupo, Plaza Vea representó el 12,61% del mercado, mientras que Mass alcanzó el 25,87%.

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