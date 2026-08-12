Petroperú al rescate, nuevamente: estatal usará tanques de Aguaytía Energy para proveer grifos de Pucallpa

Pucallpa. Imagen de archivo de la planta de almacenamiento en Aguaytía Energy.

Guardar

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó la adopción de nuevas medidas para incrementar la capacidad de almacenamiento de combustibles en la región Ucayali, ante la preocupación por el abastecimiento local.

Según un comunicado oficial, el ministro Guillermo Shinno sostuvo una reunión con representantes de Petroperú y la empresa privada Aguaytía Energy, en la que se concretó la cesión de dos tanques adicionales que permitirán aumentar el stock disponible en el corto plazo y asegurar la atención de la demanda regional.

Y es que la estatal, básicamente, lo que hace es almacenar diésel y gasolina en la región, para luego distribuirlos entre los grifos que operan bajo su bandera, pero de gestión privada. Desde los noventa, Petroperú no tiene grifos propios.

PUBLICIDAD

Petroperú usará los tanques de Aguaytía Energy, ¿Cuánto costará?

Aguaytía Energy, empresa fundada en 1995 y adquirida en 2023 por el fondo estadounidense De Jong Capital, opera en la región con una presencia relevante en la extracción y procesamiento de gas natural, generación eléctrica y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina natural.

Entre sus operaciones principales destacan el Lote 31-C en la provincia de Padre Abad, la Planta de Gas de Curimaná y la Planta de Fraccionamiento Pucallpa, así como la Planta Eléctrica Aguaytía.

El MINEM, Petroperú y Aguaytía Energy acordaron incorporar dos tanques para ampliar el almacenamiento de combustibles en Ucayali.

El acuerdo permitirá a Petroperú disponer de los dos tanques de Aguaytía Energy para incrementar la reserva operativa y enfrentar con mayor solidez eventuales picos de demanda o dificultades logísticas.

PUBLICIDAD

Shinno lideró una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios del sector, Osinergmin, autoridades locales y regionales, congresistas y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de proteger a las familias de Ucayali y garantizar el abastecimiento energético.

Vale recordar que la Refinería de Pucallpa, propiedad del Estado peruano a través de Petroperú y operada durante años por la privada Maple Gas, dejó de refinar en 2018 y hoy permanece fuera de actividad regular en la región.

MINEM: no hay desabastecimiento en Pucallpa (solo libre mercado)

El anuncio del MINEM se produce en un contexto de tensión social marcado por el alza de los precios de los combustibles y protestas de transportistas en Ucayali. La región recibe su combustible desde Conchán, en Lima.

PUBLICIDAD

Horas antes, el ministro Shinno informó que el Gobierno coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la entrega de un subsidio directo de corto plazo para mitigar el impacto de los precios internacionales y proteger a los consumidores de la región.

El Gobierno coordina con el MEF un subsidio directo de corto plazo para amortiguar el impacto del precio de los combustibles en Ucayali. Foto: difusión

Además, se evalúan medidas para transparentar la estructura de precios y facilitar el funcionamiento de la infraestructura logística y de almacenamiento existente.

El ministro precisó que, según los reportes de Petroperú, actualmente existe suficiente combustible en Ucayali y el abastecimiento está garantizado, aunque reconoció que los precios reflejan tanto factores internacionales como sobrecostos logísticos propios de la Amazonía.

PUBLICIDAD

El Gobierno ha insistido en que reforzará la fiscalización, el control de precios y la coordinación con empresas y autoridades locales para evitar el desabastecimiento y frenar la especulación en la cadena de distribución.

Suba de pasajes y cierre de grifos por saqueos en Pucallpa

Aguaytía Energy es una de las principales empresas privadas de energía en la Amazonía peruana. Desde la adquisición por parte de De Jong Capital en 2023, ha participado activamente en proyectos de masificación y distribución de gas natural en Ucayali.

Además, el fondo estadounidense, a través de Offshore International Group, administra junto a Petroperú el Lote X en Talara, Piura, desde mayo de 2024, tras la firma de un contrato de licencia para operar ese importante campo petrolero con PERUPETRO.

PUBLICIDAD

Con estas acciones, el Gobierno busca asegurar el suministro, estabilizar los precios y fortalecer la infraestructura energética en la Amazonía, en medio de una coyuntura marcada por el aumento de la demanda y la volatilidad del mercado internacional de combustibles.

La cesión de tanques coincide con la reestructuración de Petroperú a cargo de ProInversión, en medio de críticas por una posible privatización encubierta.

Petroperú, al filo de entregar sus activos en la selva

El rol subsidiario de Petroperú como empresa estatal ha sido objeto de debate en el contexto del proceso de reestructuración iniciado por el gobierno peruano, bajo la conducción de ProInversión.

A través de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026, la agencia estatal quedó encargada de segmentar los activos de la petrolera en bloques patrimoniales y definir su eventual transferencia, administración privada o inclusión en asociaciones público-privadas, incluyendo activos estratégicos como refinerías y terminales de almacenamiento.

PUBLICIDAD

Esta reorganización ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales, que advierten un intento de privatización encubierta.

Incluso, desde la presidencia del directorio de Petroperú se ha señalado públicamente que ProInversión maneja un plan para entregar la Refinería de Iquitos, proceso que ha generado rechazo en Loreto y demandas para excluir la infraestructura amazónica del esquema de concesión.