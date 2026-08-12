Perú
Agregar Infobae enGoogle

Petroperú al rescate, nuevamente: estatal usará tanques de Aguaytía Energy para proveer grifos de Pucallpa

El ministro Shinno apuesta por subir la oferta para bajar los precios de los combustibles, y para ello echará mano de uno de los socios de Petroperú en la costa de Talara

Petroperú - Pucallpa
Pucallpa. Imagen de archivo de la planta de almacenamiento en Aguaytía Energy.
Guardar

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó la adopción de nuevas medidas para incrementar la capacidad de almacenamiento de combustibles en la región Ucayali, ante la preocupación por el abastecimiento local.

Según un comunicado oficial, el ministro Guillermo Shinno sostuvo una reunión con representantes de Petroperú y la empresa privada Aguaytía Energy, en la que se concretó la cesión de dos tanques adicionales que permitirán aumentar el stock disponible en el corto plazo y asegurar la atención de la demanda regional.

Y es que la estatal, básicamente, lo que hace es almacenar diésel y gasolina en la región, para luego distribuirlos entre los grifos que operan bajo su bandera, pero de gestión privada. Desde los noventa, Petroperú no tiene grifos propios.

PUBLICIDAD

Petroperú usará los tanques de Aguaytía Energy, ¿Cuánto costará?

Aguaytía Energy, empresa fundada en 1995 y adquirida en 2023 por el fondo estadounidense De Jong Capital, opera en la región con una presencia relevante en la extracción y procesamiento de gas natural, generación eléctrica y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina natural.

Entre sus operaciones principales destacan el Lote 31-C en la provincia de Padre Abad, la Planta de Gas de Curimaná y la Planta de Fraccionamiento Pucallpa, así como la Planta Eléctrica Aguaytía.

Pucallpa - MINEM
El MINEM, Petroperú y Aguaytía Energy acordaron incorporar dos tanques para ampliar el almacenamiento de combustibles en Ucayali.

El acuerdo permitirá a Petroperú disponer de los dos tanques de Aguaytía Energy para incrementar la reserva operativa y enfrentar con mayor solidez eventuales picos de demanda o dificultades logísticas.

PUBLICIDAD

Shinno lideró una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios del sector, Osinergmin, autoridades locales y regionales, congresistas y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de proteger a las familias de Ucayali y garantizar el abastecimiento energético.

Vale recordar que la Refinería de Pucallpa, propiedad del Estado peruano a través de Petroperú y operada durante años por la privada Maple Gas, dejó de refinar en 2018 y hoy permanece fuera de actividad regular en la región.

MINEM: no hay desabastecimiento en Pucallpa (solo libre mercado)

El anuncio del MINEM se produce en un contexto de tensión social marcado por el alza de los precios de los combustibles y protestas de transportistas en Ucayali. La región recibe su combustible desde Conchán, en Lima.

Horas antes, el ministro Shinno informó que el Gobierno coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la entrega de un subsidio directo de corto plazo para mitigar el impacto de los precios internacionales y proteger a los consumidores de la región.

Con trayectoria en el sector público y en empresas de minería y energía, Shinno ha desempeñado cargos directivos en entidades estatales y compañías del rubro.
El Gobierno coordina con el MEF un subsidio directo de corto plazo para amortiguar el impacto del precio de los combustibles en Ucayali. Foto: difusión

Además, se evalúan medidas para transparentar la estructura de precios y facilitar el funcionamiento de la infraestructura logística y de almacenamiento existente.

El ministro precisó que, según los reportes de Petroperú, actualmente existe suficiente combustible en Ucayali y el abastecimiento está garantizado, aunque reconoció que los precios reflejan tanto factores internacionales como sobrecostos logísticos propios de la Amazonía.

El Gobierno ha insistido en que reforzará la fiscalización, el control de precios y la coordinación con empresas y autoridades locales para evitar el desabastecimiento y frenar la especulación en la cadena de distribución.

Suba de pasajes y cierre de grifos por saqueos en Pucallpa

Aguaytía Energy es una de las principales empresas privadas de energía en la Amazonía peruana. Desde la adquisición por parte de De Jong Capital en 2023, ha participado activamente en proyectos de masificación y distribución de gas natural en Ucayali.

Además, el fondo estadounidense, a través de Offshore International Group, administra junto a Petroperú el Lote X en Talara, Piura, desde mayo de 2024, tras la firma de un contrato de licencia para operar ese importante campo petrolero con PERUPETRO.

Con estas acciones, el Gobierno busca asegurar el suministro, estabilizar los precios y fortalecer la infraestructura energética en la Amazonía, en medio de una coyuntura marcada por el aumento de la demanda y la volatilidad del mercado internacional de combustibles.

petroleo - petroperu
La cesión de tanques coincide con la reestructuración de Petroperú a cargo de ProInversión, en medio de críticas por una posible privatización encubierta.

Petroperú, al filo de entregar sus activos en la selva

El rol subsidiario de Petroperú como empresa estatal ha sido objeto de debate en el contexto del proceso de reestructuración iniciado por el gobierno peruano, bajo la conducción de ProInversión.

A través de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026, la agencia estatal quedó encargada de segmentar los activos de la petrolera en bloques patrimoniales y definir su eventual transferencia, administración privada o inclusión en asociaciones público-privadas, incluyendo activos estratégicos como refinerías y terminales de almacenamiento.

Esta reorganización ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales, que advierten un intento de privatización encubierta.

Incluso, desde la presidencia del directorio de Petroperú se ha señalado públicamente que ProInversión maneja un plan para entregar la Refinería de Iquitos, proceso que ha generado rechazo en Loreto y demandas para excluir la infraestructura amazónica del esquema de concesión.

Temas Relacionados

PucallpaMINEMPetroperúpetróleoUcayaliperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Niño costero borra la tarde más fría en Lima: ¿Qué pasa con el invierno y qué debemos esperar del clima?

Abraham Levy explicó que el 12 de agosto ya no tendrá el pico habitual de invierno, porque la costa peruana vive un episodio extraordinario, con una mínima de 21.5 °C y efectos visibles

El Niño costero borra la tarde más fría en Lima: ¿Qué pasa con el invierno y qué debemos esperar del clima?

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

El delantero nacional vuelve al país tras su reciente paso por Defensor Sporting y llega a préstamo desde Platense para reforzar el ataque del conjunto de Chongoyape en lo que resta del Torneo Clausura 2026

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

Simone Biles se despidió de Perú con emotiva publicación donde destacó la comida, su paso por Cusco y Lima

La gimnasta estadounidense compartió diversas imágenes de lo que fue su paso por nuestro país

Simone Biles se despidió de Perú con emotiva publicación donde destacó la comida, su paso por Cusco y Lima

Mr Peet aconsejó a Paolo Guerrero tras publicación contra críticos: “No te rebajes al nivel de tipos que nunca ganaron nada”

El periodista deportivo respaldó al ‘Depredador’ luego de su mensaje en redes sociales y le pidió que no haga caso a los cuestionamientos porque solo buscan desestabilizarlo

Mr Peet aconsejó a Paolo Guerrero tras publicación contra críticos: “No te rebajes al nivel de tipos que nunca ganaron nada”

DNI electrónico gratis para este 15 de agosto: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La iniciativa busca acercar los servicios de identificación a la ciudadanía, especialmente a quienes tienen dificultades para trasladarse hasta una agencia permanente

DNI electrónico gratis para este 15 de agosto: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ insiste en que consejeros no pueden ser suspendidos de sus cargos por faltas éticas como abogados

JNJ insiste en que consejeros no pueden ser suspendidos de sus cargos por faltas éticas como abogados

Ministro de Transportes asegura que puentes del Aeropuerto Jorge Chávez “no se van a caer por más fuerte que sea el Niño”

Alberto Jordán, excandidato de Renovación Popular, es el nuevo viceministro de Orden Interno

Carlos Espá viaja a Colombia para entregar ayuda humanitaria a familias afectadas por terremoto

Rafael Rey, ministro de Transporte, afirmó que los trenes de Caltrain de Lima a Chosica no fueron una donación, “fue una compra”

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Suheyn Cipriani responde a las críticas por su operación de nariz: “Ya está derecha, me la metieron con regla”

Simone Biles se despidió de Perú con emotiva publicación donde destacó la comida, su paso por Cusco y Lima

Silvia Cornejo responde por qué perdonó tantas veces a Jean Paul Gabuteau: “Me entregué ciegamente a él”

Cantante de Papillón denuncia a director musical tras anunciar su salida de la orquesta

María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

DEPORTES

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

Juan Pablo Goicochea deja Uruguay y vuelve al fútbol peruano: será nuevo delantero de Juan Pablo II

Mr Peet aconsejó a Paolo Guerrero tras publicación contra críticos: “No te rebajes al nivel de tipos que nunca ganaron nada”

Carlos Zambrano vaciló a Christian Cueva tras confesar que no podría jugar en Puno las Eliminatorias 2030: “Yo soy de Frankfurt”

¿Cómo se jugarán los octavos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026? Perú y todos los detalles de la ronda eliminatoria

A qué hora juega Perú vs Italia HOY: partido por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026