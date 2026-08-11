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“En el Minsa no hay dinero”: el ministro de Salud reveló que la caja del sector fue vaciada por la gestión anterior

El ministro Luis Dyer advirtió que el sector enfrenta retrasos en el pago de remuneraciones, un fuerte peso del gasto salarial y problemas de gestión que buscará corregir mediante mayor productividad, supervisión y digitalización

Dyer señaló que la planilla del Minsa pasó de unos 15 mil trabajadores en 2021 a cerca de 23 mil actualmente.
Dyer señaló que la planilla del Minsa pasó de unos 15 mil trabajadores en 2021 a cerca de 23 mil actualmente. Foto: Defensoría del Pueblo
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El ministro de Salud, Luis Dyer, calificó de “catastrófico” el estado financiero del Ministerio de Salud (Minsa) y cuestionó el manejo de los recursos durante la administración anterior. Según explicó, aunque el presupuesto debía permitir cubrir los gastos del sector hasta diciembre, al asumir el cargo encontró una situación económica distinta a la prevista.

Hoy, mira, en el Minsa, en ese momento, no hay dinero, se lo gastaron todo, te lo digo así abiertamente”, declaró a Exitosa. El titular del sector también advirtió que el incremento de trabajadores y del gasto en remuneraciones ha reducido el margen disponible para atender otras necesidades del sistema sanitario.

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Minsa pasó de 15 mil a 23 mil trabajadores

Uno de los cambios que identificó Dyer está relacionado con el crecimiento de la planilla del Minsa. El ministro señaló que en 2021 la institución tenía alrededor de 15 mil trabajadores, mientras que actualmente la cifra se acerca a los 23 mil.

A la par, cuestionó el aumento del peso de las remuneraciones dentro del presupuesto. De acuerdo con su explicación, anteriormente este gasto representaba cerca del 30% de los recursos del sector, pero ahora concentra aproximadamente el 52%.

Dyer informó que el Minsa acumula cuatro meses de retraso en el pago de remuneraciones, debido al manejo de los recursos destinados a estas obligaciones.
Dyer informó que el Minsa acumula cuatro meses de retraso en el pago de remuneraciones, debido al manejo de los recursos destinados a estas obligaciones. Foto: Defensoría del Pueblo

Sector acumula cuatro meses de retraso en pagos

La situación financiera también habría generado dificultades para cumplir con las obligaciones del personal. Dyer informó que el Minsa acumula cuatro meses de retraso en el pago de remuneraciones y atribuyó el problema al manejo de los recursos que estaban destinados a cubrir estos compromisos.

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“Como una persona que sabe aspectos financieros y contables, han agarrado la caja de forma irresponsable, ¿de acuerdo? Ahora, estamos en esta situación, el tema es gestionar con lo que tenemos”, expresó.

Frente a este escenario, el ministro sostuvo que la prioridad debe ser elevar la productividad de los trabajadores que ya integran la institución, antes que continuar aumentando la cantidad de empleados.

“Hoy tenemos 23 mil personas, correcto, subamos la productividad de esas personas, ¿de acuerdo?, para mejorar la gestión, porque hoy ya existen y hay que trabajar con ellos”, anotó.

El ministro advirtió que el aumento de la planilla y del gasto en remuneraciones ha dejado menos recursos para otras necesidades del sector.
El ministro advirtió que el aumento de la planilla y del gasto en remuneraciones ha dejado menos recursos para otras necesidades del sector. Foto: Gobierno del Perú

Dyer apunta a cambios en la gestión administrativa

El titular del Minsa también relacionó las deficiencias de los servicios de salud con problemas en la gestión administrativa. A su juicio, este aspecto no habría recibido suficiente atención de las anteriores autoridades del sector.

“Porque ni un ministro anterior se ha enfocado a la gestión, a la parte administrativa, organización. Ese es el punto de quiebre”, señaló.

Como parte de las medidas anunciadas, Dyer planteó mejorar los mecanismos de control de equipos médicos. Su gestión instalará una “torre de control” para supervisar de manera remota si los equipos de los establecimientos de salud se encuentran operativos o permanecen apagados.

Minsa revisará alquileres de equipos médicos

La nueva herramienta permitirá detectar las razones por las que un equipo médico permanece fuera de servicio y, cuando corresponda, exigir su reparación o reposición a las empresas responsables, especialmente cuando se trate de aparatos alquilados.

Dyer vinculó las deficiencias del sector con fallas en la gestión administrativa, un aspecto poco atendido por anteriores autoridades.
Dyer vinculó las deficiencias del sector con fallas en la gestión administrativa, un aspecto poco atendido por anteriores autoridades. Foto: Gobierno del Perú

Dyer también solicitó un reporte sobre la cantidad de equipos alquilados en los establecimientos de salud del país. Además, anunció que pedirá a la Contraloría revisar los contratos para identificar a las empresas involucradas y determinar si existen eventuales irregularidades.

Buscan acelerar la digitalización del sector

Otra de las medidas anunciadas consiste en convocar a proveedores de primer nivel, con el objetivo de impulsar una mayor competencia y transparencia en los procesos del Minsa.

El ministro señaló que todavía existen procesos manuales para actividades como las compras, la gestión de citas y el abastecimiento. Ante ello, planteó avanzar hacia un sistema digital interconectado que incorpore historias clínicas electrónicas, control de citas y mecanismos para que los pacientes puedan consultar sus resultados de laboratorio sin acudir presencialmente.

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