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Receta de ensalada de quinua

Aprende a preparar una ensalada de quinua peruana fácil, saludable y nutritiva con verduras frescas, ideal para un almuerzo ligero o una cena.

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La ensalada de quinua peruana es una preparación sencilla, nutritiva y versátil. Combina quinua cocida con verduras frescas y un aderezo ligero de limón, convirtiéndose en una excelente opción para un almuerzo saludable, una cena ligera o como acompañamiento.

Ingredientes

Para 4 porciones:

  • 1 taza de quinua
  • 2 tazas de agua
  • 1 tomate grande
  • 1/2 pepino
  • 1/2 cebolla roja
  • 1/2 pimiento rojo
  • 1/2 taza de choclo cocido
  • 1/4 de taza de perejil fresco picado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de 2 limones
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

¿Cómo preparar ensalada de quinua peruana?

  1. Lavar la quinua: Coloca la quinua en un colador y enjuágala con abundante agua durante unos minutos para retirar sus compuestos naturales amargos.
  2. Cocinar la quinua: Coloca la quinua y las 2 tazas de agua en una olla. Cocina a fuego medio hasta que el agua se absorba y la quinua esté suave, aproximadamente durante 15 minutos.
  3. Dejar enfriar: Retira la quinua del fuego, deja reposar unos minutos y luego permite que se enfríe completamente.
  4. Preparar las verduras: Corta el tomate, pepino, cebolla roja y pimiento en trozos pequeños.
  5. Mezclar: Coloca la quinua fría en un recipiente grande y agrega las verduras, el choclo y el perejil.
  6. Preparar el aderezo: Mezcla el aceite de oliva con el jugo de limón, sal y pimienta.
  7. Integrar: Añade el aderezo a la ensalada y mezcla suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
  8. Servir: Puedes servir inmediatamente o refrigerar durante unos 20 minutos para intensificar los sabores.

Consejos

  • Puedes utilizar quinua blanca, roja o tricolor.
  • Para una versión más completa puedes agregar palta, huevo sancochado o pollo.
  • Si quieres darle un toque más peruano, puedes incorporar ají amarillo picado.
  • La ensalada puede conservarse refrigerada en un recipiente hermético.

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