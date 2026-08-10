Receta de ensalada de quinua

La ensalada de quinua peruana es una preparación sencilla, nutritiva y versátil. Combina quinua cocida con verduras frescas y un aderezo ligero de limón, convirtiéndose en una excelente opción para un almuerzo saludable, una cena ligera o como acompañamiento.
Ingredientes
Para 4 porciones:
- 1 taza de quinua
- 2 tazas de agua
- 1 tomate grande
- 1/2 pepino
- 1/2 cebolla roja
- 1/2 pimiento rojo
- 1/2 taza de choclo cocido
- 1/4 de taza de perejil fresco picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 2 limones
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
¿Cómo preparar ensalada de quinua peruana?
- Lavar la quinua: Coloca la quinua en un colador y enjuágala con abundante agua durante unos minutos para retirar sus compuestos naturales amargos.
- Cocinar la quinua: Coloca la quinua y las 2 tazas de agua en una olla. Cocina a fuego medio hasta que el agua se absorba y la quinua esté suave, aproximadamente durante 15 minutos.
- Dejar enfriar: Retira la quinua del fuego, deja reposar unos minutos y luego permite que se enfríe completamente.
- Preparar las verduras: Corta el tomate, pepino, cebolla roja y pimiento en trozos pequeños.
- Mezclar: Coloca la quinua fría en un recipiente grande y agrega las verduras, el choclo y el perejil.
- Preparar el aderezo: Mezcla el aceite de oliva con el jugo de limón, sal y pimienta.
- Integrar: Añade el aderezo a la ensalada y mezcla suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
- Servir: Puedes servir inmediatamente o refrigerar durante unos 20 minutos para intensificar los sabores.
Consejos
- Puedes utilizar quinua blanca, roja o tricolor.
- Para una versión más completa puedes agregar palta, huevo sancochado o pollo.
- Si quieres darle un toque más peruano, puedes incorporar ají amarillo picado.
- La ensalada puede conservarse refrigerada en un recipiente hermético.
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