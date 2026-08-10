Receta de ensalada de quinua

Integrar: Añade el aderezo a la ensalada y mezcla suavemente hasta integrar todos los ingredientes.

Preparar el aderezo: Mezcla el aceite de oliva con el jugo de limón, sal y pimienta.

Mezclar: Coloca la quinua fría en un recipiente grande y agrega las verduras, el choclo y el perejil.

Cocinar la quinua: Coloca la quinua y las 2 tazas de agua en una olla. Cocina a fuego medio hasta que el agua se absorba y la quinua esté suave, aproximadamente durante 15 minutos.

Lavar la quinua: Coloca la quinua en un colador y enjuágala con abundante agua durante unos minutos para retirar sus compuestos naturales amargos.

La ensalada de quinua peruana es una preparación sencilla, nutritiva y versátil. Combina quinua cocida con verduras frescas y un aderezo ligero de limón, convirtiéndose en una excelente opción para un almuerzo saludable, una cena ligera o como acompañamiento.

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