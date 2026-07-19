Perú

Explosión en almacén clandestino de extintores en Cercado de Lima deja un muerto y municipio clausura el local por operar sin licencia

La hipótesis preliminar señala que un extintor explotó mientras era manipulado, aunque el hecho sigue bajo investigación

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Un hombre perdió la vida en un almacén clandestino de extintores ubicado en el Cercado de Lima. Según información preliminar, la víctima habría estado manipulando uno de los aparatos cuando este explotó, causándole la muerte instantánea. Exitosa Noticias

Una explosión registrada dentro de un inmueble del Cercado de Lima terminó con la muerte de un hombre y motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El hecho ocurrió en un establecimiento que funcionaba de forma irregular en una antigua casona del jirón Rufino Torrico.

La emergencia movilizó a los agentes de la Comisaría de Monserrat, quienes aislaron el área para facilitar las diligencias iniciales. El caso quedó bajo investigación con el objetivo de establecer las circunstancias del fallecimiento y las posibles responsabilidades.

La víctima todavía no fue identificada de manera oficial. La información preliminar señala que el accidente ocurrió durante la manipulación de un extintor almacenado en el recinto, aunque ese punto forma parte de las pesquisas que realizan las autoridades.

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El incidente también derivó en una inspección municipal que permitió verificar la situación administrativa del local, el cual terminó clausurado por carecer de licencia de funcionamiento.

Explosión dentro de un almacén clandestino

El accidente ocurrió en la cuarta cuadra del jirón Rufino Torrico, a pocos metros del Teatro Municipal. De acuerdo con la información preliminar difundida tras la emergencia, un extintor explotó dentro del inmueble y provocó la muerte del trabajador que se encontraba en el lugar.

RPP recogió el testimonio de una residente de la zona, quien describió el momento de la explosión. “Escuché una bulla, una explosión. De ahí me enteré que había un fallecido adentro. Se sintió fuerte. (Hubo) humo blanco. Que yo sepa, es un almacén de extintores, algo así”, declaró.

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El fuerte ruido alertó a comerciantes y vecinos del sector, quienes reportaron lo sucedido mientras llegaban los equipos policiales para asegurar la escena.

Local funcionaba sin autorización

La Policía Nacional acordonó la zona y realiza diligencias para determinar las causas y posibles responsabilidades. Captura de video
La Policía Nacional acordonó la zona y realiza diligencias para determinar las causas y posibles responsabilidades. Captura de video

Según la información difundida, el almacén operaba dentro de una antigua casona donde también funcionaban distintos comercios. En la fachada del inmueble figuraba un letrero que identificaba el lugar como una asociación cultural y musical.

Las primeras indagaciones apuntan a que esa identificación no correspondía con la actividad que se desarrollaba en el interior, donde se almacenaban extintores. Vecinos del sector también indicaron que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento.

Tras la inspección, funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispusieron la clausura temporal del recinto por incumplir ese requisito administrativo.

Los agentes de la Comisaría de Monserrat establecieron un perímetro de seguridad para permitir el trabajo de los equipos encargados de las diligencias. Las investigaciones buscan determinar las causas exactas de la explosión y definir si existieron responsabilidades relacionadas con el funcionamiento del establecimiento.

Al cierre de la información disponible, la identidad del fallecido permanecía sin confirmación oficial. De forma preliminar, trascendió que se trataría de un ciudadano de nacionalidad venezolana, aunque ese dato todavía no recibió confirmación por parte de las autoridades.

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

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