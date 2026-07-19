Explosión en almacén clandestino de extintores en Cercado de Lima deja un muerto y municipio clausura el local por operar sin licencia

Una explosión registrada dentro de un inmueble del Cercado de Lima terminó con la muerte de un hombre y motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El hecho ocurrió en un establecimiento que funcionaba de forma irregular en una antigua casona del jirón Rufino Torrico.
La emergencia movilizó a los agentes de la Comisaría de Monserrat, quienes aislaron el área para facilitar las diligencias iniciales. El caso quedó bajo investigación con el objetivo de establecer las circunstancias del fallecimiento y las posibles responsabilidades.
La víctima todavía no fue identificada de manera oficial. La información preliminar señala que el accidente ocurrió durante la manipulación de un extintor almacenado en el recinto, aunque ese punto forma parte de las pesquisas que realizan las autoridades.
PUBLICIDAD
El incidente también derivó en una inspección municipal que permitió verificar la situación administrativa del local, el cual terminó clausurado por carecer de licencia de funcionamiento.
Explosión dentro de un almacén clandestino
El accidente ocurrió en la cuarta cuadra del jirón Rufino Torrico, a pocos metros del Teatro Municipal. De acuerdo con la información preliminar difundida tras la emergencia, un extintor explotó dentro del inmueble y provocó la muerte del trabajador que se encontraba en el lugar.
RPP recogió el testimonio de una residente de la zona, quien describió el momento de la explosión. “Escuché una bulla, una explosión. De ahí me enteré que había un fallecido adentro. Se sintió fuerte. (Hubo) humo blanco. Que yo sepa, es un almacén de extintores, algo así”, declaró.
PUBLICIDAD
El fuerte ruido alertó a comerciantes y vecinos del sector, quienes reportaron lo sucedido mientras llegaban los equipos policiales para asegurar la escena.
Local funcionaba sin autorización
Según la información difundida, el almacén operaba dentro de una antigua casona donde también funcionaban distintos comercios. En la fachada del inmueble figuraba un letrero que identificaba el lugar como una asociación cultural y musical.
Las primeras indagaciones apuntan a que esa identificación no correspondía con la actividad que se desarrollaba en el interior, donde se almacenaban extintores. Vecinos del sector también indicaron que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento.
Tras la inspección, funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispusieron la clausura temporal del recinto por incumplir ese requisito administrativo.
Los agentes de la Comisaría de Monserrat establecieron un perímetro de seguridad para permitir el trabajo de los equipos encargados de las diligencias. Las investigaciones buscan determinar las causas exactas de la explosión y definir si existieron responsabilidades relacionadas con el funcionamiento del establecimiento.
Al cierre de la información disponible, la identidad del fallecido permanecía sin confirmación oficial. De forma preliminar, trascendió que se trataría de un ciudadano de nacionalidad venezolana, aunque ese dato todavía no recibió confirmación por parte de las autoridades.
PUBLICIDAD
Número de emergencias
Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:
- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
- Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
- Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.
Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.
Más Noticias
Laura Grajales vuelve al Perú y le manda un mensaje a los hinchas de Universitario: “Estoy muy agradecida con la ‘U’”
La colombiana es muy recordada en el club ‘crema’ por su actuación en la etapa final de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025
Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación
La fase preliminar llega a su fin con las 18 selecciones más destacadas del planeta disputándose los últimos pases a la etapa decisiva. Mantente al tanto de cada partido con nuestra cobertura de resultados actualizados en tiempo real
¿Qué pasó con el “Loco del Martillo”? Reaparece 25 años después y sobreviviente reclama pago pendiente de S/ 400 mil
La sentencia de 2003 lo condenó por homicidio y lesiones, además de fijar reparaciones civiles para las víctimas
Guías piratas y sin protocolo: los riesgos ocultos del turismo de alta montaña en el Huascarán
La desaparición de tres montañistas en el Huascarán expone la ausencia de regulación en las expediciones: agencias cobran hasta 10 mil soles sin exigir seguro, y expertos advierten que entre el 40% y el 60% de los guías que operan en temporada alta no tienen certificación
Jorge Nieto revela que sugirió a Keiko Fujimori permitir a Pedro Castillo afrontar juicios “desde su casa”
El líder de Buen Gobierno detalló que, en reunión con la presidenta electa, propuso la excarcelación del exmandatario bajo supervisión judicial. Además, planteó otorgar salvoconducto a Betssy Chávez para restablecer relaciones con México
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD