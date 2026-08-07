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FIL Lima 2026: más de 400 mil asistentes y una nueva etapa en Surco

La trigésima feria internacional del libro reunió a miles de lectores y generó un impacto económico sin precedentes con Ecuador como país homenajeado

Stand de Reniec con pantalla mostrando DNI electrónico, funcionario, varias personas, un kiosco interactivo, estanterías repletas de libros y público.
Un funcionario del Reniec orienta a ciudadanos sobre identidad digital y el DNI electrónico en un stand interactivo de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) recibió a más de 400 mil visitantes durante 16 días de programación en el Centro de Exposiciones Jockey. Según la Cámara Peruana del Libro, la feria generó transacciones superiores a S/18 millones, organizó más de 600 actividades y tuvo a Ecuador como País Invitado de Honor. De acuerdo con el reporte de la Cámara Peruana del Libro, la feria estrenó sede en el distrito de Surco y superó la meta de asistencia prevista. La delegación de Ecuador presentó actividades dedicadas a la literatura, el cine, la música, la gastronomía y el patrimonio. La feria también contó con la presencia de más de 65 autores nacionales e internacionales, que participaron en presentaciones, debates y firmas de libros. Entre las actividades figuraron el homenaje póstumo al escritor Alfredo Bryce Echenique, la conmemoración del centenario de Blanca Varela y el reconocimiento al poeta Oswaldo Chanove, galardonado con el Premio FIL Lima 2026.

La edición 2026 incorporó propuestas dirigidas a públicos diversos. El VI Encuentro Internacional de Bookfluencers, talleres para niños, espectáculos musicales y la experiencia “Ese libro existe”, que permitió a los asistentes crear portadas personalizadas, ampliaron el alcance de la feria. La organización implementó los Paraderos FIL Lima, un servicio gratuito de buses desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad, que facilitó el acceso de miles de visitantes al recinto.

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Feria Internacional del Libro de Lima 2026: cómo llegar en transporte público y tarifas de ingreso
Feria Internacional del Libro de Lima 2026: cómo llegar en transporte público y tarifas de ingreso| Andina

Libros más buscados y cifras relevantes

Durante la FIL Lima 2026, los títulos más demandados reflejaron la diversidad de intereses del público. En la categoría infantil destacaron Multiverso Chuy Mine, de Chuy Mine (México); Escapa del Tocino, de RoxyCake (Perú); y El pato, la muerte y el tulipán, de Wolf Erlburch (Alemania). En juvenil, sobresalieron Boulevard 3, de Flor Salvador (México); Galleta, de Kim Sun Mi (Corea del Sur); y Una perfecta confusión, de América Rodas (México). En novela, los lectores optaron por Memorias de una limeña, de Alonso Cueto (Perú); Los Golpistas, de Jaime Bayly (Perú); y El último secreto, de Dan Brown (Estados Unidos). En cuentos, se registró demanda por Diecinueve garras y un pájaro oscuro, de Agustina Bazterrica (Argentina); Cuentos completos, de Alfredo Bryce Echenique (Perú); y Macabras: muestra femenina del relato de terror en el Perú, de Mirza Mendoza (Perú). En poesía, los títulos más buscados fueron Canto Villano. Poesía reunida. Edición Conmemorativa [1949-1994], de Blanca Varela (Perú); Poesía completa, de Alejandra Pizarnik (Argentina); y De anatomía poética, de Gilraen Eärfalas (México).

Hombre con saco observa pantalla táctil. Orientador con chaleco azul señala mapa en la pantalla. Mujer con mochila mira la pantalla. Libros y carteles visibles.
Un visitante consulta el origen y significado de su nombre en un módulo interactivo del Reniec, que un orientador explica durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diez libros más vendidos de Penguin Random House en la FIL Lima 2026

La feria también dejó un ranking de ventas de Penguin Random House Grupo Editorial. La editorial presentó una selección de títulos de actualidad, literatura, bienestar, desarrollo personal e infantiles. El libro más vendido fue Señora K, la ofensiva final, del periodista Víctor Caballero. El segundo lugar correspondió a Amar lo que haces, de Wendy Ramos. Entre los títulos del listado también figuraron Escapa del tocino, de Roxicake; Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica; Memorias de una limeña, de Alonso Cueto; La energía de tu hogar, de Frank Mendizábal; Programa tu riqueza; CEO de tu marca personal; Multiverso Chuy Mine; y Perú es clave. Ranking de los más vendidos de Penguin Random House en la FIL Lima 2026:

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Señora K, la ofensiva final

Amar lo que haces

Escapa del tocino

Cadáver exquisito

Multiverso Chuy Mine

La energía de tu hogar

Memorias de una limeña

Perú es clave

CEO de tu marca personal

Programa tu riqueza

Tres personas adultas interactúan con tarjetas sobre una mesa blanca en una feria con stands y otras personas al fondo
Visitantes de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026 observan y manipulan tarjetas de juegos en un stand del evento.

El futuro de la FIL Lima y balance institucional

Ricardo Muguerza Terrones, presidente de la Cámara Peruana del Libro, señaló que la edición número 30 marca el inicio de una nueva etapa para la FIL Lima. “La respuesta del público y de la industria editorial confirma que la feria continúa consolidándose como el principal encuentro cultural y editorial del Perú. Nuestro siguiente objetivo es posicionarla entre las tres ferias internacionales del libro más importantes de América Latina”.

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