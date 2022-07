Hugo Muñoz ‘Pitillo’: “En Fiestas Patrias yo me siento como Papa Noel en Navidad” | ENTREVISTA

Pitillo en entrevista con Infobae habla de su vida en el circo. (Foto: Andina)

Hugo Muñoz, el hombre que está detrás del reconocido Pitillo, trabaja cada día para dar un gran espectáculo a todo el público que espera su show bajo su carpa en el Jockey Club del Perú. Deja atrás las competencias y solo busca que sean los espectadores quienes disfruten de un gran espectáculo.

Sus años en escena lo posicionan como uno de los circos a los que las familias peruanas asisten sí o sí. Él sabe que el respaldo del público es importante, por ello no duda en reinventarse y traer a escena show diferente cada año. Este 2022, el Circo de la Alegría cumple 10 años y con él una década más de Pitillo como payaso. Sabe que los tiempos han cambiado, pero vive convencido de que el amor al arte siempre lo hará feliz.

Pitillo conversó con Infobae y contó que 28 de julio es para él como la Navidad, una fiesta que disfrutan todos los peruanos por la Independencia y que es una tradición que no se repite en otro lugar del mundo.

PUEDES LEER: Fiestas Patrias: conoce destinos baratos para viajar cerca a Lima

Pitillo, un 28 de julio más y nuevamente en el circo ¿Cómo se siente?

Emocionado la verdad, porque es una fiesta. Lejos de ser competencia, es como una fiesta que podemos compartir. Parece mentira pero como dicen: El tigre retrocede para saltar mas lejos, eso es lo que ha pasado realmente.

¿Cuál es la propuesta que lo hace diferente a los demás?

La verdad yo no me puedo poner por encima de nadie. Aquí cerca estamos 5 espectáculos compitiendo sanamente con grandes y bonitos shows. Lo que sí puedo decir de nuestro espectáculo es que estamos celebrando 10 de permanencia y eso habla de que es un esfuerzo constante de traer grandes y bonitos espectáculos, renovar cada año el repertorio, presentar diferentes temáticas. Es un esfuerzo permanente el nuestro.

Hay competencia y circos que regresan luego de varios años. ¿Cómo luchas con la competencia?

Hay espectáculos como American Circus que viene después de casi 30 años, también el Circo Ruso que se presenta nuevamente, es una competencia bonita de quien pone el mejor circo y los beneficiados son el público.

¿Crees que el circo y 28 de julio representan un diferencial en el país?

Hay algo muy importante que ocurre en Perú y que no ocurre en otra parte del mundo. La peruanidad se refleja a través del circo porque en 1921, celebrando el centenario de la Independencia, el alcalde de entonces Luis Mejía Caraza hizo circo gratis para todos en Fiestas Patrias. Aunque fue una medida populista nos definió a todos. Llevamos 100 años celebrando Fiestas Patrias con circo y es una tradición única.

Hubo un tiempo en que cambió un poco el concepto del circo, por las figuras mediáticas...

En una época sufrimos que los medios masivos invadieron en el terreno del circo, se presentaban muchos circos mediáticos y así fue como que lo bautice sin querer. Lo llamamos circo mediático porque son personajes televisivos presentando circo, que poco o nada entienden o saben del tema. Hubo un esfuerzo conjunto de personas interesada en poner bonitos espectáculo y yo no me atribuyo el crédito.

Pitillo en el Circo de la Alegría. (Foto: Andina)

¿Crees que ahora sí regresa al verdadero significado de circo?

Pues sí y sobre todo en una época en la que la virtualidad nos separa, nos impone distancia en la familia. Qué bonito es ver un espectáculo donde papá, mamá, hijo, abuelito, todos se ríen de lo mismo. Es maravilloso ver como las familias se unen en un palco, se ríen y se tocan. Es reconfortante ver como en estos momentos la competencia de los circos no está en quien llena más, sino quien pone mejor espectáculo. El gran beneficiado el público.

¿Sientes que la virtualidad nos separó en lugar de unirnos?

Reencontrarnos nos regresa nuestra humanidad, nuestra calidez como ser humano, que en lo virtual no existe. Lo virtual no existe, nos separa y hace una brecha. Nos une en otras dimensiones, pero honestamente nos separa porque nos vuelve autómatas. Dependientes de una realidad que no existe. En la vida real tú te ríes, lloras, te caes y te duele.

Tu vocación siempre fue ser payaso, ¿tuviste temor de seguir tu sueño en alguna ocasión?

Crecí en camerinos de circo, mi papá es payaso, encontré a través de eso una vocación y una dirección. También siempre hablo que hay que seguir la vocación. A veces las personas se dedican a estudiar a hacer cosas que realmente odia. Hay una frase que dice: Te vas a morir de hambre haciendo lo que amas, pero todos nos vamos a morir. Mejor morirse haciendo lo que amas que trayendo un pan envenado a la casa trabajando en algo que odias. Eso es traicionarse a uno mismo.

¿Crees mucho en tomar decisiones con el corazón?

Sí. Esta es una época en la que estamos cambiando la mentalidad. Estamos en un tiempo en que la humanidad está cambiando y ya no pensamos tanto las cosas, sino las sentimos y eso es el lenguaje del corazón, que podemos saber la verdad. Yo creo que el cerebro va a pasar a un segundo plano y vamos a pasar a una dimensión en la que el corazón va a ser quien decida las cosas y a través de ello la risa va a ser un motor importante.

Reír es una buena terapia, ¿firmas y confirmas esta frase?

Yo como payaso digo, para mí no hay mejor ejercicio zen, incluso más que meditar, el hecho de reírse. Activa las endorfinas, el hipotálamo, produce mucha salud y nos lleva a un estado mental mucho más profundo que meditar por horas. Llorar de la risa produce mayor resultado en vibración que dedicarse toda la vida a meditar.

¿Qué hace Pitillo en su función?

El payaso juega con la realidad. Es muy bonito romper la cuarta pared del actor que hace una realidad artificial y jugar con eso. Además, poder darle la vuelta y burlarse de darse la vuelta. Ese es el atributo del payaso, mostrar a través de la risa cuan equivocado está el ser humano y reflejar esos errores. No burlarse del dolor ajeno, pero saber que nos podemos reír hasta del bicho.

Circo de la Alegría. (Foto: Difusión)

¿Cómo viviste la pandemia? ¿cuando no había trabajo?

La verdad todos hemos sufrido, pero ha sido un regalo también parar las actividades, regresar a casa, conocer a mi esposa y conocer a mis hijas. Fue como si el bicho hubiera venido a decirme: te presento a tu esposa y tus hijas, tienen que convivir un rato.

Pero ahora que estás nuevamente en la carpa, ¿qué significa 28 de julio para ti?

Para mí 28 de julio es como la navidad, es una fiesta. Así como Jack Skellington en Halloween y Santa Claus o Papa Noel en Navidad, así me siento yo en Fiestas Patrias.

¿Sientes que las generaciones de hoy comprenden el humor que se practica en los circos?

Los medios masivos nos han endurecido el humor. Parece que hubiera que reírse con algo o de alguien. No hacemos chistes misóginos, machistas, feministas, no nos reímos de nadie, nos reímos con todos y esa es la diferencia. Yo como payaso me preocupo que la gente se ría, que esa magia de reírse ocurra y es bonito. Incluso, me encargo de reciclar hasta chistes viejos y humor del que ya no se hace.

¿Qué puedes decirle a los amantes del circo?

Gracias por poder compartir y difundir este mensaje. Vamos a estar hasta el 4 de setiembre con el Circo de la Alegría. Pueden comprar sus entradas en Teleticket. Las funciones de lunes a viernes a las 5:30 p.m. y 8:30 p.m. Feriados, sábados y domingos a las 11 a.m., 3:00 p.m., 5:30 p.m. y 8:30 p.m. Agradecer al público por todo el cariño que nos permite estar 10 años trabajando ininterrumpidamente, porque saben que van a reírse un ratito en el circo.

SEGUIR LEYENDO