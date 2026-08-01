Perú
Agregar Infobae enGoogle

Perú concentra más del 80% de las alpacas del mundo y reafirma su liderazgo en producción de fibra

En el Día Nacional de la Alpaca, el Midagri destacó que esta actividad beneficia a más de 90.000 familias de las zonas altoandinas y promueve acciones para mejorar la productividad, la calidad de la fibra y el acceso de los productores a nuevos mercados

En el país habitan aproximadamente 4,6 millones de alpacas.
En el país habitan aproximadamente 4,6 millones de alpacas. Foto: Utica Zoo
Guardar

El Perú continúa consolidándose como el principal referente mundial en la crianza de alpacas y en la producción de fibra de alta calidad, una actividad que sostiene la economía de miles de familias de las zonas altoandinas. En el marco del Día Nacional de la Alpaca, celebrado cada 1 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) destacó la importancia de esta cadena productiva para el desarrollo económico, social y ambiental del país.

De acuerdo con la cartera, el territorio nacional alberga alrededor de 4,6 millones de alpacas, cifra que equivale a más del 80% de la población mundial de esta especie. Además, durante el 2025 se obtuvieron 4.713 toneladas de fibra, considerada una de las materias primas naturales más finas y valoradas por la industria textil internacional debido a su calidad, suavidad y variedad de colores.

PUBLICIDAD

Actividad clave para las regiones altoandinas

La crianza de alpacas se desarrolla principalmente en Puno, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Junín y Pasco. En estas regiones, esta actividad constituye una fuente de ingresos para miles de familias y genera oportunidades de empleo en el ámbito rural.

Asimismo, la crianza de alpacas, la fibra de alpaca y las familias altoandinas desempeñan un papel relevante en la conservación de los ecosistemas de puna, al estar vinculadas a sistemas de producción adaptados a las condiciones naturales de estas zonas.

La actividad alpaquera contribuye a preservar los ecosistemas de puna y beneficia directamente a las familias de las zonas altoandinas.
La actividad alpaquera contribuye a preservar los ecosistemas de puna y beneficia directamente a las familias de las zonas altoandinas. Foto: Andina

Mujeres impulsan la cadena productiva

El Midagri resaltó que las mujeres rurales tienen una participación determinante dentro de esta actividad, al representar más del 60% de las labores relacionadas con la producción y transformación de la fibra.

PUBLICIDAD

Su trabajo como mujeres rurales, clasificadoras de fibra y artesanas contribuye a incrementar el valor de la producción nacional, además de preservar los conocimientos tradicionales asociados a la crianza de alpacas y fortalecer los emprendimientos vinculados al sector.

Medidas para fortalecer la competitividad

Con el objetivo de elevar la productividad y mejorar la calidad de la fibra, el ministerio desarrolla diversas acciones a través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero. Entre ellas figuran el impulso al mejoramiento genético mediante registros genealógicos, el fortalecimiento de los servicios de reproducción y la asistencia técnica para los productores.

También se promueve la certificación de competencias laborales para clasificadoras de fibra, el Estándar de Alpaca Responsable (RAS), el fortalecimiento de los acopios organizados y el acceso a servicios de financiamiento e innovación mediante Agrobanco, Agroideas, Agromercado y Agrorural.

A través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero, el ministerio ejecuta diversas medidas orientadas a mejorar la productividad y la calidad de la fibra.
A través de la Dirección General de Desarrollo Ganadero, el ministerio ejecuta diversas medidas orientadas a mejorar la productividad y la calidad de la fibra. Foto: Serpar

Desarrollo sostenible de la cadena alpaquera

Las iniciativas impulsadas por el sector forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la competitividad de la cadena de camélidos sudamericanos domésticos y facilitar una mayor integración de los pequeños productores a los mercados.

En ese sentido, el Midagri busca incrementar la productividad, elevar la calidad de la fibra y promover un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades dedicadas a esta actividad en las zonas altoandinas del país.

¿En qué parte del Perú se concentra la población de alpacas?

La mayor parte de la población de alpacas del Perú se concentra en la zona altoandina, especialmente por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde estos camélidos encuentran las condiciones ideales para su desarrollo. Puno es la región que reúne el mayor número de ejemplares y es considerada el principal núcleo alpaquero del país. También destacan Cusco, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Junín y Pasco, mientras que en menor escala existen crianzas en Moquegua, Tacna y algunas zonas de Lima.

Esta distribución convierte a la actividad alpaquera en uno de los pilares económicos de numerosas comunidades rurales, donde la producción de fibra y otros derivados constituye una fuente clave de ingresos. Además de su importancia productiva, la crianza de alpacas favorece el aprovechamiento sostenible de los pastizales de puna y contribuye a la conservación de los ecosistemas altoandinos, razón por la cual sigue siendo una actividad estratégica para el desarrollo de estas regiones.

Temas Relacionados

alpacaproducción de fibra de alpacaMidagriperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sergio Peña se estrenó como titular por todo lo alto en OFK Belgrado: golazo de media distancia en holgado triunfo contra Novi Pazar

Después de dos participaciones muy residuales, el peruano se ganó su primer espacio como inicialista y no defraudó: plausible anotación con la que se abrochó un 4-1 en la tercera fecha de la Mozart Bet Superleague

Sergio Peña se estrenó como titular por todo lo alto en OFK Belgrado: golazo de media distancia en holgado triunfo contra Novi Pazar

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana superó a República Dominicana tras revertir el marcador y ahora intentará conseguir otra victoria frente al equipo europeo. Sigue todas las incidencias

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona

El español afirmó que la salsera se excedió de los 40 minutos de show y explicó que el ambiente ya venía tenso desde la fecha de Roma, marcada por retrasos y malestar.

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona

Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

La salsera negó que no haya querido bajarse del escenario en el concierto de Barcelona; aseguró que tiene “todos los mensajes” con la producción donde le indican su horario.

Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

Tragedia en Nasca minuto a minuto: avioneta con turistas extranjeros se estrella y mueren 13 personas

La aeronave, operada por la empresa Aerodiana, partió desde el aeropuerto de Pisco para realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca

Tragedia en Nasca minuto a minuto: avioneta con turistas extranjeros se estrella y mueren 13 personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

La Policía aún puede detener a Vladimir Cerrón: Líder de Perú Libre cuenta con orden de captura por otro caso

PJ condena a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, sábado 1 de agosto: la presidenta del Perú llegó al VRAEM

Madre y hermano de Nadine Heredia piden al PJ extender efectos del fallo del TC a favor de Ollanta Humala

ENTRETENIMIENTO

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona

Daniela Darcourt responde a youtuber Mario Colomina por polémico concierto en Barcelona: “La empresa quiere dejarme mal”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

DEPORTES

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs España EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Sergio Peña se estrenó como titular por todo lo alto en OFK Belgrado: golazo de media distancia en holgado triunfo contra Novi Pazar

Gonzalo Bueno vs Jan Kumstát: día, hora y dónde ver partido por la final del Challenger 75 de Liberec

Dónde ver Estados Unidos vs Polonia: canal TV de la final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada