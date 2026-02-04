Perú

Los Choneros de Ecuadro desatan ola de crímenes en Tumbes: gobernador advierte que criminales extranjeros buscan controlar la frontera

La zona limítrofe de Aguas Verdes enfrenta un aumento de homicidios vinculados a organizaciones internacionales, mientras la población manifiesta preocupación por la fragmentación del territorio y la persistente acción delictiva en sus comunidades

Guardar
Miembros enmascarados de 'Los Choneros'
Miembros enmascarados de 'Los Choneros' posan con armas sobre una mesa, mientras que en el fondo desaturado se observa una escena del crimen con la policía y un cuerpo cubierto, reflejando la grave situación de seguridad en Tumbes (Foto: Composición Infobae Perú)

El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, advirtió sobre el preocupante incremento de asesinatos atribuidos a la banda criminal internacional ‘Los Choneros’ en la región. La alerta surge ante la escalada de violencia registrada en la provincia de Zarumilla, donde la presencia de organizaciones delictivas extranjeras ha generado un clima de temor e incertidumbre entre los habitantes.

El gobernador regional explicó que los servicios de inteligencia han identificado la presencia de al menos cuatro bandas delincuenciales operando en la zona. “Los Choneros son una banda internacional que busca controlar la zona de Aguas Verdes y la frontera norte del Perú”, afirmó Cruces Ordinola en diálogo con Exitosa. Además, anunció el refuerzo inmediato de la Policía Nacional del Perú (PNP) con nuevos vehículos y más efectivos, subrayando la urgencia de una respuesta coordinada.

Cruces Ordinola adelantó que viajará a Lima para gestionar un incremento en el número de unidades vehiculares y personal policial, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad y contrarrestar la influencia de estas organizaciones transnacionales. Según el gobernador, solo una presencia policial robusta permitirá restablecer la seguridad en la región.

Gobernador regional de Tumbes advirtió
Gobernador regional de Tumbes advirtió sobre el preocupante incremento de asesinatos atribuidos a la banda criminal internacional ‘Los Chonero'.

Choneros y bandas internacionales siembran el terror en Tumbes

En la provincia de Zarumilla, la actividad de bandas como Los Choneros se ha vuelto cada vez más visible. Según autoridades locales, la fragmentación del territorio en manos de diferentes organizaciones ha generado un ambiente de extrema tensión.

Los mensajes intimidatorios, el control de rutas y la presión sobre comerciantes forman parte de las estrategias utilizadas por estas bandas para consolidar su influencia. La población reporta un clima de temor constante debido a la escalada de hechos violentos.

Los Choneros y Los Lobos,
Los Choneros y Los Lobos, las peligrosas bandas criminales de Ecuador, estarían detrás del último sicariato en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, Perú | Foto composición: Infobae Perú

La investigación policial revela que la presencia de estos grupos no es reciente: desde febrero de 2022, cuando ocurrieron homicidios atribuidos a bandas extranjeras, las autoridades han registrado un aumento sostenido de delitos complejos en la frontera norte. La diversificación de las actividades ilícitas —que incluyen extorsión, tráfico de personas y amenazas— da cuenta de un fenómeno criminal en expansión.

Los Choneros consolidan su presencia en la frontera norte

‘Los Choneros’ surgieron en Ecuador, pero en los últimos años han extendido sus operaciones a territorio peruano, especialmente en zonas limítrofes como Aguas Verdes. El gobernador Cruces Ordinola señaló que la banda busca afianzar su posición en la frontera, aprovechando la movilidad y la porosidad del límite internacional. “Ellos, como me dicen a mí los servicios de inteligencia, están tratando de amedrentar a la gente”, explicó.

El intento de controlar la frontera norte responde a la lógica de expansión del crimen organizado transnacional, que aprovecha la debilidad institucional y la falta de recursos en zonas fronterizas.

'Fito', desde la cárcel, controlaba
'Fito', desde la cárcel, controlaba el negocio del narcotráfico y el sicariato de todo el Ecuador- Crédito: Difusión

En respuesta, el Gobierno Regional de Tumbes ha dispuesto el refuerzo de la PNP en la zona y la dotación de nuevas camionetas para patrullaje. Además, Cruces Ordinola anunció gestiones ante el Ejecutivo nacional para obtener más recursos y fortalecer la cooperación con las fuerzas del orden.

Disputas criminales extranjeras agravan la violencia en Perú

La región no solo enfrenta la amenaza de Los Choneros. Según la Policía Nacional del Perú, existen otras bandas ecuatorianas con operaciones en el país, como Los Tiguerones y Los Lobos. Estas organizaciones han sostenido disputas con grupos como el Tren de Aragua, lo que ha intensificado la violencia y complejizado la dinámica delictiva en Perú. óscar Arriola, comandante general de la PNP, indicó días atrás: “La investigación apunta a un escenario más amplio y que los delitos bajo análisis involucran actividades que cruzan fronteras, rutas y estructuras”.

Los métodos de intimidación empleados incluyen el uso de explosivos, amenazas directas y extorsión. En un caso reciente en Lima Norte, la policía incautó cartuchos de dinamita a ciudadanos ecuatorianos, y en una pollería de Ancón, los extorsionadores detonaron un pirotécnico reforzado y exigieron veinte mil soles al propietario. “Yo le he colaborado con tres mil soles para no tener problemas”, relató la víctima, reflejando la presión constante que sufren comerciantes y vecinos.

Bandas ecuatorianas se interesan en
Bandas ecuatorianas se interesan en el Perú. Foto: Composición Infobae Perú

La respuesta institucional se ha centrado en investigaciones técnicas, patrullaje intensificado y trabajo de inteligencia. El general Víctor Revoredo, encargado de las diligencias en el caso de Jennifer Lisbeth Mendoza, detalló que se aplicaron procedimientos de identificación avanzados y que se mantiene la colaboración con unidades especializadas. La PNP sostiene que el combate al crimen transnacional requiere coordinación binacional y recursos adecuados, así como el fortalecimiento de la cooperación entre autoridades locales y nacionales para enfrentar una amenaza que excede las fronteras peruanas.

Temas Relacionados

Los ChonerosTumbesPolicía Nacional del PerúCrimen OrganizadoViolencia Transfronterizaperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

La exconductora de TV sorprendió al revelarse el número dwe vistas registradas en su streaming, destacando una notable variación entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero.

María Pía Copello y las

Fieles peruanos esperan con emoción y esperanza la visita del papa León XIV al Perú prevista para noviembre o diciembre

Mensajes en redes sociales reflejan entusiasmo, orgullo y también preocupación por la capacidad de Chiclayo para recibir al Santo Padre

Fieles peruanos esperan con emoción

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Tras ser señalado de acoso y violencia psicológica por Selene Cucat, el cantante rechaza las acusaciones, denuncia daño a su honor y exige que la justicia

Paul Michael tomará acciones legales

El desafío ping pong de Felipe Chávez con Colonia: no se cansó de exaltar al Perú por la locura del fútbol, gastronomía y paisajes

El joven mediocentro peruano pasó por una entretenida dinámica en la que abordó espacios puntuales vinculados al país que representa por amor y compromiso

El desafío ping pong de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez no descarta renunciar

Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

Ricardo Belmont en carrera electoral: perfil completo del candidato presidencial del Partido Cívico Obras

¿Quién es Carlos Espá? Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo rumbo a las Elecciones 2026

Regidores de diez distritos de Cuzco aumentaron sus dietas de forma irregular por casi S/ 300 mil

¿Quién es Mario Vizcarra? Perfil, formación académica y trayectoria del candidato presidencial de Perú Primero para el 2026

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Policías llegaron hasta la casa de Pamela López tras denuncia de su ex mejor amiga: “ojalá que Dios la perdone”

María Pía Copello llora al hablar de la relación distante con su padre: “Lo entendí cuando estaba muerto”

Toño Centella expresa su angustia tras sufrir tercer atentado: “No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto”

DEPORTES

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026