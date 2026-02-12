Perú

Gobierno de José Jerí designa como jefe de Prensa de la PCM al abogado que agilizó el indulto de Alberto Fujimori

El Gobierno interino designó a Juan Falconi Gálvez como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien se hizo conocido por su rol en el indulto al exdictador en 2017

Guardar
El Gobierno del presidente interino
El Gobierno del presidente interino José Jerí designó a Juan Falconi Gálvez como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según la Resolución Ministerial N.° 045-2026-PCM

El Gobierno del presidente interino José Jerí nombró este miércoles a Juan Falconi Gálvez como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según la Resolución Ministerial N.° 045-2026-PCM publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma oficializa la designación de Falconi Gálvez, quien suma este encargo a sus funciones como Secretario General hasta la elección de un titular definitivo.

La resolución indica que la PCM justificó la decisión por la vacancia del puesto y la necesidad de mantener la continuidad del servicio. Falconi Gálvez tomará la gestión comunicacional del despacho conforme a los lineamientos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las normativas de acceso a la función pública.

El abogado se hizo conocido por impulsar la agilización del indulto humanitario otorgado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski al fallecido dictador Alberto Fujimori, beneficio que la Corte Suprema anuló en octubre de 2018.

La PCM argumentó la decisión
La PCM argumentó la decisión por la vacancia del puesto y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio

Un informe de OjoPúblico reveló que Falconi Gálvez desempeñó un papel central en la tramitación acelerada de la gracia concedida al exautócrata, condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina, además de dos secuestros cometidos tras el golpe de Estado de 1992.

Según el medio de investigación, en diciembre de 2017 la Comisión de Gracias Presidenciales, presidida por Falconi Gálvez como viceministro de Justicia, autorizó el beneficio en un contexto de reuniones reservadas y contactos con miembros de Fuerza Popular y la familia Fujimori dentro del penal Barbadillo.

OjoPúblico documentó irregularidades en la junta penitenciaria, como la presencia del médico personal de Fujimori recomendando el indulto, prisa inusual en la Comisión de Gracias Presidenciales y falta de transparencia en el Ministerio de Justicia. Los registros oficiales de visitas al penal y las reuniones en el despacho del abogado permitieron reconstruir los hechos que rodearon la decisión en un contexto de crisis política por la vacancia presidencial de Kuczynski.

Falconi Gálvez se hizo conocido
Falconi Gálvez se hizo conocido por su papel en la agilización del indulto humanitario a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, beneficio luego anulado por la Corte Suprema

El abogado, quien también trabajó para Fuerza Popular, afirmó que todo el proceso se realizó dentro del marco legal. El exdictador recuperó la libertad en 2023 por orden del Tribunal Constitucional (TC), que restableció los efectos del indulto concedido por Kuczynski, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó a las autoridades del país abstenerse de ejecutarlo.

Fujimori falleció en septiembre de 2024 en su residencia de Lima a los 86 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, según anunció su hija y heredera política Keiko Fujimori. Poco antes, había sido sometido a una operación de cadera tras una caída en su domicilio, y sus médicos le detectaron un nuevo tumor maligno.

A la fecha, Fuerza Popular representa posiblemente la única formación que se opone a destituir a Jerí, tras revelarse reuniones clandestinas con un empresario chino contratista del Estado y visitas a Palacio de Gobierno de otro empresario de la misma nacionalidad sobre quien pesa una orden de arresto domiciliario.

Temas Relacionados

Juan Falconi Gálvezperu-politicaJosé JeríPCMAlberto Fujimori

Más Noticias

Congresistas ya tienen más de 75 firmas para convocar Pleno extraordinario, pero ¿hay votos para la vacancia de José Jerí?

Parlamentarios están a punto de lograr el respaldo necesario para forzar un debate sobre la continuidad del mandatario, quien afronta una investigación fiscal y fuertes cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos y contrataciones

Congresistas ya tienen más de

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Tras su participación en el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta, Patricio Quiñones compartió con Infobae Perú los retos superados para alcanzar este hito profesional. Además, señala que no se arrepiente de todo lo vivido

La revancha de Patricio Quiñones,

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

Brahian Ayala se hizo cargo del lanzamiento desde los doces pasos con un ‘misil’ imposible de conjurar para Alejandro Duarte, quien propició la infracción con una mala salida ante un ataque visitante

El gol de penal de

Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo ‘El Lobo’ preparan una fiesta inolvidable en San Juan de Lurigancho

El festival 'Te Pone Cumbia' reunirá por primera vez en mucho tiempo a tres grandes de la cumbia peruana en el parque zonal Wiracocha, prometiendo una noche llena de ritmo, nostalgia y pura energía tropical para todos

Armonía 10, Hermanos Yaipén y

Colectiveros de San Juan de Lurigancho denuncian que son extorsionados por cuatro bandas criminales: “Trabajamos con miedo”

Uno de los conductores afectados reveló que, pese a la gravedad de las amenazas y extorsiones, han optado por no acudir a la policía ni a las autoridades, ya que temen represalias y sienten que no contarán con protección efectiva

Colectiveros de San Juan de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién sería el nuevo presidente

¿Quién sería el nuevo presidente si José Jerí renuncia o lo vacan? Perfil y polémicas de los voceados en el Congreso

No van más: JNE informa que 80 candidatos renunciaron y 27 gestionan su retiro de las elecciones 2026

Si José Jerí renuncia antes de la convocatoria al Pleno extraordinario, ¿qué pasará con la Presidencia? Esto dicen exoficiales del Congreso

Renuncia Stephany Vega, mano derecha de José Jerí y asesora de la PCM: “La exposición ha afectado mi imagen y mi familia”

Milagros Jáuregui en la mira de la Comisión de Ética: le piden un “informe detallado” tras ser acusada de exponer a víctimas de violación

ENTRETENIMIENTO

La revancha de Patricio Quiñones,

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo ‘El Lobo’ preparan una fiesta inolvidable en San Juan de Lurigancho

Valentino Palacios renunció a ‘Esto es Guerra’ y explica los motivos de su salida: “El programa me agotó”

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para elegir su DJ oficial: “Si te gusta sufrir y poner música, ven”

DEPORTES

El gol de penal de

El gol de penal de 2 de Mayo ante Alianza Lima que silenció Matute por la Copa Libertadores 2026

La eufórica celebración de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima: la hazaña consumada en un Matute enmudecido

Eryc Castillo falló penal clave en Alianza Lima vs 2 de Mayo en Matute por fase 1 vuelta de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores 2026: goles y resumen del duro empate ante 2 de Mayo en Matute

Golazo de Luis Advíncula con espectacular derechazo en Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026