Gobierno de José Jerí designa como jefe de Prensa de la PCM al abogado que agilizó el indulto de Alberto Fujimori

El Gobierno del presidente interino José Jerí nombró este miércoles a Juan Falconi Gálvez como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según la Resolución Ministerial N.° 045-2026-PCM publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma oficializa la designación de Falconi Gálvez, quien suma este encargo a sus funciones como Secretario General hasta la elección de un titular definitivo.

La resolución indica que la PCM justificó la decisión por la vacancia del puesto y la necesidad de mantener la continuidad del servicio. Falconi Gálvez tomará la gestión comunicacional del despacho conforme a los lineamientos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las normativas de acceso a la función pública.

El abogado se hizo conocido por impulsar la agilización del indulto humanitario otorgado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski al fallecido dictador Alberto Fujimori, beneficio que la Corte Suprema anuló en octubre de 2018.

Un informe de OjoPúblico reveló que Falconi Gálvez desempeñó un papel central en la tramitación acelerada de la gracia concedida al exautócrata, condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina, además de dos secuestros cometidos tras el golpe de Estado de 1992.

Según el medio de investigación, en diciembre de 2017 la Comisión de Gracias Presidenciales, presidida por Falconi Gálvez como viceministro de Justicia, autorizó el beneficio en un contexto de reuniones reservadas y contactos con miembros de Fuerza Popular y la familia Fujimori dentro del penal Barbadillo.

OjoPúblico documentó irregularidades en la junta penitenciaria, como la presencia del médico personal de Fujimori recomendando el indulto, prisa inusual en la Comisión de Gracias Presidenciales y falta de transparencia en el Ministerio de Justicia. Los registros oficiales de visitas al penal y las reuniones en el despacho del abogado permitieron reconstruir los hechos que rodearon la decisión en un contexto de crisis política por la vacancia presidencial de Kuczynski.

El abogado, quien también trabajó para Fuerza Popular, afirmó que todo el proceso se realizó dentro del marco legal. El exdictador recuperó la libertad en 2023 por orden del Tribunal Constitucional (TC), que restableció los efectos del indulto concedido por Kuczynski, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó a las autoridades del país abstenerse de ejecutarlo.

Fujimori falleció en septiembre de 2024 en su residencia de Lima a los 86 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer, según anunció su hija y heredera política Keiko Fujimori. Poco antes, había sido sometido a una operación de cadera tras una caída en su domicilio, y sus médicos le detectaron un nuevo tumor maligno.

A la fecha, Fuerza Popular representa posiblemente la única formación que se opone a destituir a Jerí, tras revelarse reuniones clandestinas con un empresario chino contratista del Estado y visitas a Palacio de Gobierno de otro empresario de la misma nacionalidad sobre quien pesa una orden de arresto domiciliario.