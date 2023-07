Accidente en Pasamayito: Víctimas denuncian que Afocat no se hace cargo de su recuperación

Accidente en Pasamayito: Aseguradora abandona a las víctimas.

Luego del violento choque que se registró en la carretera Pasamayito el último fin de semana, las víctimas denunciaron que la Asociación Fondos Contra Accidentes de Tránsito (Afocat Región Lima) no se ha hecho cargo de los gastos ni responde los reclamos de los heridos. Así lo informó el programa ‘Al Estilo Juliana’ de ATV.

“Vi cómo el pastor salía volando y mi esposo también salió por la puerta volando. No estaba mi hijo y lo encontré en el carro aplastado. Mi esposo siguen en el hospital, mis hijos preguntan si se ha muerto su padre y lloran”, recordó Cerafina Mendoza entre lágrimas

Además, explicó que todos los gastos para su atención médica lo han pagado con apoyo de sus familiares, vecinos y amigos cercanos. Sin embargo, no han recibido ayuda de la aseguradora o alguna autoridad.

Te puede interesar: Accidente en Pasamayito: Fiscalía abrió investigación preliminar contra chofer por homicidio culposo

La asociación ha abandonado a los heridos del choque, pese a que el conductor Richard Cama Peve, del vehículo siniestrado de placa A7A- 797, compró el seguro que tiene vigencia hasta el 31 de julio de este año.

Víctima explicó que todos los gastos para su atención médica, la de su hijo y esposo, lo han pagado con apoyo de sus familiares, vecinos y amigos cercanos. | Municipalidad de Comas

Quejas contra Afocat

Pero no sería la primera vez que dicha organización no cumple con su responsabilidad. En marco del 2022, el hospital Hipólito Unanue presentó una queja a través de un documento en la que señala que Afocat Región Lima, es una de las asociaciones que presenta más problemas de comunicación, ya que no responden sus números.

“Respecto a las cartas de garantía, se presenta problemas con la respuesta vía correo electrónico, inclusive enviando mensajes reiterativos a su correo institucional para proceder a completar la documentación para el reembolso respectivo, puesto que no se aproxima ningún personal de su seguro para la emisión de la carta”, expresó el nosocomio.

El accidente de tránsito en Pasamayito dejó dos muertos. Video: Twittter

El hospital Cayetano Heredia también denunció que a la mencionada compañía debido a que presentaba facturas pendientes de pago desde el 2015 hasta el 2021 por un monto que supera los 150 mil soles. A estas dos instituciones se suma SuSalud, la que se quejó porque Afocat presentaba presunta negativa de cobertura de atenciones médicas por SOAT vía reembolso de los gastos realizados a causa del accidente de tránsito.

“Esta entidad ha tenido muchas quejas. Algunas veces hemos intervenido, hemos tenido que ir para interceder para que cumplan con pagar”, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.

El experto en transporte exhortó a Indecopi, entidad que garantiza los derechos de los usuarios, debería sancionar a Afocat y cerrarla. Opinó que de la manera en la que trabaja dicha asociación, no debería seguir laborando.

Te puede interesar: “Pasamayito no es segura y se apresuraron en inaugurarla”, denunció exjefe de Protransporte

Por su parte, Cerafina Mendoza aseguró que no solo tuvieron que pagar por sus gastos médicos, los de su hijo y esposo, sino también el sepelio y entierro su suegra, Guillermina Raymundo, quien falleció en el accidente.

Exjefe de Protransporte señala que la vía de Pasamayito tiene errores de concepción. Exitosa

“Sé que este caso lo está viendo el asesor legal, me comunicaré con él para que explique lo que ha pasado en este caso”, señaló al programa de ATV, una vocera de Afocat. Sin embargo, nunca se comunicaron con el espacio de TV.

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) también regula a las Asociaciones Fondos Contra Accidentes de Tránsito, con el objetivo de que cumplan con entregar el dinero ante un accidente. Y en el pasado también ha emitido dos sanciones a la mencionada organización, sin embargo, dicha compañía sigue operando sin cumplir sus obligaciones.

Accidente en Pasamayito | Municipalidad de Comas

Saldo del accidente en Pasamayito

El accidente en la carretera Pasamayito, vía que une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho, dejó como saldo a cinco muertos y más de una veintena de heridos.

Te puede interesar: Anuncian que gastos de las víctimas del accidente de Pasamayito serán cubiertos por el SIS

Hace cuatro días, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao inició las diligencias necesarias para una denuncia penal contra el conductor del vehículo. Mientras que el Segundo Despacho de la Fiscalía Penal de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte decidió abrir investigación preliminar contra el conductor de la cúster.