Perú fracasó en convencer a Estados Unidos y ahora 55% de exportaciones pagarán más: Así responderá el Gobierno

A pocos días del cambio de ‘cabeza’, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha salido a ‘poner paños fríos’ sobre los aranceles que ha aplicado el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos sobre las importaciones a ese país.
Para Perú ahora el arancel será de 12,5% de los productos que se exporten al país norteamericano. Para el Mincetur, esto no afectará al 45% de exportaciones que recibe EEUU de nuestro país, dada las exoneraciones que se incluyen en la medida del gobierno estadounidense.
Pero esto igual implica que el 55%, más de la mitad de exportaciones de Perú sí pagarán este arancel, ahora mayor (frente al 10% anterior, cuya vigencia acaba) y que está el tope del rango de los que se aplicaron. Esto sucedió, en pocas palabras, porque EEUU encontró que Perú no ha puesto medidas para prohibir mercancías importadas (hacia el Perú) que se realicen con trabajo forzoso. Esto, a pesar de que el propio Mincetur asistió a Washington D. C. para poner su caso frente al gobierno de Trump. Pero fracasó.
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Perú buscará que revisen medida
A los pocos día de que Keiko Fujimori asuma la presidencia del Perú, el gobierno de Donald Trump ha soltado una medida global arancelaria, donde Perú recibe uno de los mayores impactos, de 12,5% de aranceles para sus exportaciones (frente al 10% que recibieron otros países, como Argentina).
¿Por qué? Esto es algo que tiene origen hace meses. En abril el Mincetur fue a Washington D. C. para hacer su caso y explicar las medidas que tomaban frente a la importación de productos vinculados a trabajo forzoso. Pero ahora se ve que no logró convencer a EEUU, ni siquiera para que les pusiera un 10% de arancel.
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Estados Unidos encontró que Perú “no implementa medidas efectivas para prohibir la entrada de productos vinculados a la trata de personas o trabajo forzoso”. Esto se considera una práctica discriminatoria y lesiva para el comercio estadounidense.
Sin embargo, Perú aún buscará que Estados Unidos retroceda en este arancel. “El Mincetur mantiene abierto el diálogo con Estados Unidos y continuará trabajando con las autoridades competentes y el sector privado para defender los intereses del país y promover una revisión de la medida sobre la base de los avances normativos y la información técnica presentada por el Perú”.
La medida clave del Ejecutivo
“Cabe señalar que el Gobierno peruano presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que prohíbe expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso, con el objetivo de fortalecer el marco normativo nacional en esta materia. Su aprobación por el Parlamento peruano, constituirá, además, un avance concreto frente a la principal observación del USTR", aclaró el Mincetur.
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Esto es verdad. El 2 de julio el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso, el proyecto del ley que propone establecer la prohibición de importación de mercancías producidas en su totalidad o en parte por trabajo forzoso, “a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas, desalentar y erradicar el trabajo forzoso y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano”.
Sin embargo, a menos de un mes para que se acabara la legislatura del Congreso, no se promovió ni se movió su debate y quedó olvidado este mes en el Congreso. Pero esta sería la medida principal que se buscaría aprobar para evitar los aranceles de 12,5%.
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“El Mincetur viene evaluando los efectos de la medida en coordinación con las entidades públicas competentes y los gremios empresariales. Asimismo, continuará brindando el sustento técnico necesario durante el trámite del proyecto de ley presentado al Congreso de la República”, concluyen.
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