Real Plaza Trujillo será demolido: se espera construcción de nuevo centro comercial en el mismo lugar

Más de un año después del colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo, la Municipalidad Provincial de Trujillo confirmó el inicio del proceso que permitirá demoler la actual infraestructura para levantar un nuevo centro comercial en el mismo terreno. La decisión se produce luego de que culminaran las diligencias que impedían intervenir el inmueble mientras se desarrollaban las investigaciones por la tragedia ocurrida en febrero de 2025.
El anuncio marca una nueva etapa para el predio donde se registró uno de los accidentes más graves ocurridos en un centro comercial del país. Aunque se proyecta una importante inversión para la futura construcción, el proceso se desarrolla en un contexto marcado por el recuerdo de las víctimas y por las investigaciones que buscaron esclarecer las causas del colapso que dejó fallecidos y decenas de personas heridas.
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Municipalidad confirma nueva etapa para el predio
El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, informó que la investigación desarrollada por el Ministerio Público sobre el accidente ya concluyó, lo que permitió levantar las restricciones que impedían realizar intervenciones en la infraestructura. Con ello, la empresa propietaria podrá avanzar con la demolición del establecimiento y ejecutar un nuevo proyecto comercial en el mismo espacio.
Según indicó la autoridad edil, el proyecto contempla una inversión superior a los S/ 500 millones. Asimismo, señaló que ya sostuvo reuniones con representantes del centro comercial para conocer los alcances de la iniciativa, que prevé reemplazar por completo la infraestructura existente mediante la construcción de un nuevo complejo.
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Proyecto contempla inversión y generación de empleo
De acuerdo con la información brindada por el burgomaestre, la inversión prevista para el nuevo centro comercial se ubicaría entre las más altas destinadas a este tipo de infraestructura en el país. Durante la etapa de construcción se requerirá la contratación de personal y la adquisición de diversos materiales para ejecutar las obras.
Meses atrás, representantes de Real Plaza también informaron que el futuro proyecto podría generar más de 12.000 empleos directos e indirectos para la población de Trujillo. Esa estimación considera tanto el periodo de ejecución de la obra como la posterior operación del establecimiento una vez que entre en funcionamiento.
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Una tragedia que marcó a Trujillo
La noche del 21 de febrero de 2025, aproximadamente a las 8:40 p. m., parte del techo que cubría el patio de comidas y la zona de juegos infantiles del Real Plaza Trujillo colapsó de manera repentina. En ese momento, numerosas personas se encontraban en el lugar compartiendo actividades familiares y de recreación, por lo que el derrumbe atrapó a clientes y trabajadores bajo la estructura.
El accidente dejó un saldo de al menos seis personas fallecidas y 80 heridas, entre ellas varios menores de edad. Tras el colapso, bomberos, policías, personal médico y voluntarios participaron durante varias horas en las labores de rescate, apoyados por maquinaria especializada para retirar los escombros y localizar a las personas afectadas.
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Investigación y proceso posterior al accidente
Después del derrumbe, la Fiscalía inició una investigación para determinar qué provocó la falla estructural y establecer posibles responsabilidades. Los peritajes comprendieron la evaluación del diseño de la infraestructura, los materiales utilizados, las ampliaciones ejecutadas con el paso de los años, el mantenimiento de la cubierta y las inspecciones técnicas realizadas antes del accidente.
Las diligencias también revisaron la documentación administrativa del establecimiento y distintos antecedentes relacionados con las certificaciones de seguridad. Entre los aspectos analizados figuraron observaciones realizadas en inspecciones anteriores y la evaluación de la actuación de las empresas vinculadas al diseño, construcción y mantenimiento del inmueble, así como de las entidades responsables de supervisar su seguridad.
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En paralelo, varias víctimas y familiares impulsaron acciones para obtener reparaciones por los daños ocasionados. Mientras tanto, el caso también dio lugar a un debate nacional sobre la seguridad de las edificaciones de alta concurrencia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización e inspección de este tipo de infraestructura. La demolición del actual Real Plaza Trujillo representa ahora el inicio de una nueva etapa para ese espacio, mientras el recuerdo de la tragedia continúa presente en la ciudad.
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